Iohannis: Am fi putut avea o clasă politică mai bună, fără infractori, că penali nu mai am voie să spun

Președintele Klaus Iohannis s-a arătat extrem de nemulțumit de nivelul actualei clase politice din România, care ar fi trebuit să fie mai bună, fără infractori, precizând că nu mai are voie să le spună ”penali”.

Șeful statului a fost întrebat marți de jurnaliști, la Palatul Cotroceni, cum comentează faptul că apar tot mai multe semne de întrebare în privința României, dacă este sau nu pregătită corespunzător să preia președinția Consiliului Uniunii Europene, cu actualul Guvern și actualul premier.

Iohannis s-a arătat resemnat de cei care conduc România în coaliția de guvernământ, subliniind faptul că ”așa este în democrație” și că ”ăștia au fost aleși, ăștia conduc Guvernul și Parlamentul”.

”Acum, cu certitudine, am fi putut fi mult mult mai bine pregătiți, cum am fi putut să avem o clasă politică mult mult mai bună, fără infractori, că penali nu mai am voie să spun, și am fi fost în poziția să folosim ceea ce se numește o fereastră de oportunitate pentru dezvoltarea României, pentru calea noastră europeană care ne-o dorim, mi-o doresc.. N-a fost să fie.

Ăștia au fost aleși, ăștia conduc Guvernul și Parlamentul. Așa este în democrație, cine este ales, ăla conduce. Dar în toată această învolburare, care în ansamblu arată o politică de foarte proastă calitate, pot să spun că avem undeva și un punct care mie îmi dă oarecare speranță în domeniul politicilor europene și în domeniul pregătirii pentru președinția Consiliului Uniunii Europene.

S-a colaborat și cu cei din Bruxelles și cred că vom reuși chiar și în aceste condiții foarte dificile să arătăm că putem să construim o președinție rezonabilă.” - a spus Klaus Iohannis.

În luna mai, Iohannis a fost amendat de CNCD cu 2.000 de lei pentru că a folosit expresia "penali”.

Iohannis a fost reclamat pentru o declaraţie din 15 februarie, când spunea că "Niște penali fac o încercare disperată să atace și să discrediteze DNA și conducerea acestei direcții După părerea mea această încercare este una jalnică și neconvingătoare, iar opinia mea despre munca DNA o cunoașteți. [...] Acest atac din partea unor penali este de natură să-mi confirme că DNA-ul face o treabă bună."

Șeful statului a contestat acestă amendă, care a fost amânată pentru 23 noiembrie.