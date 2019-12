Iohannis, despre dezvăluirile că el ar fi convins-o pe Dăncilă să candideze la alegerile prezidențiale

Preşedintele Klaus Iohannis a comentat, joi, dezvăluirile potrivit cărora el ar fi fost cel care a convins-o pe Viorica Dăncilă să candideze la alegerile prezidenţiale.

"Mi se pare foarte ciudată această abordare. PSD a convins-o pe doamna Dăncilă să candideze şi cred că mai bine întrebaţi acolo de ce au făcut-o, că rezultatul este bine cunoscut", a declarat Klaus Iohannis, întrebat în legătură cu afirmaţiile secretarului general al PSD, Paul Stănescu.

Stănescu a dezvăluit, într-o conferință de presă, că şeful statului ar fi avut o discuţie cu fostul lider al PSD Viorica Dăncilă în care ar fi convins-o să candideze la alegerile prezidențiale.

Paul Stănescu a povestit că echipa pe care a format-o în vară cu Viorica Dăncilă la conducerea interimară a PSD nu a durat decât câteva zile, în condiţiile în care aceasta a anunţat, după o discuţie avută la Cotroceni cu preşedintele Iohannis, că doreşte să fie organizat în luna august congresul formaţiunii, scrie Agerpres.

"Poate aş face şi o istorie scurtă, trăită la Bucureşti: am trecut în opoziţie cu Liviu Dragnea, pentru că am considerat că partidul merge într-o direcţie greşită, lucru care s-a adeverit.

Cu doamna Dăncilă am avut o discuţie tete-a-tete înainte de a accepta propunerea de preşedinte executiv şi am rugat-o două lucruri: să nu facem congres în 2019, să facem congres în ianuarie-februarie 2020 şi i-am spus doamnei să nu candideze. Am bătut palma, adică doamna a fost de acord, dar mariajul nostru a durat câteva zile.

Am mers la Cotroceni, la consultarea cu votul în diaspora, unde preşedintele a consultat partidele, în formula Dăncilă, Fifor, Stănescu, Ciolacu, Teodorovici şi după ce am avut o convorbire la Cotroceni şi am stat în acest format de cinci la masă 10 minute, a rugat-o pe doamna premier Dăncilă în funcţie să stea de vorbă cu dumneaei câteva minute. Întâlnirea cred că a durat 20 de minute, dacă nu o jumătate de oră. Ajungând la Parlament, doamna Dăncilă ne-a spus că vrea congres imediat. Eu i-am spus, doamna Dăncilă, doamna premier, nu ştiu cum am spus, 'pe mine în condiţiile date m-aţi pierdut, pentru că am stabilit că nu facem nişte lucruri şi dumneavoastră aţi ţinut doar câteva zile'. Eram câţiva colegi şi toţi au spus că nu vor congres. Doamna Dăncilă, fiind premier, obedienţa unora...ştiţi bine, a făcut congres", a relatat Stănescu, într-o conferinţă de presă în care a vorbit despre situaţia din PSD.

