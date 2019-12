Iohannis, despre stoparea tăierii ilegale a pădurilor: "Îmi doresc să mă implic foarte mult"

Preşedintele Klaus Iohannis a făcut joi o conferință de presă în care a discutat despre participarea României la summitul NATO și alte teme de pe agenda sa, pentru al doilea mandat.

Iohannis, despre participarea la summitul NATO

”Am participat la Londra la summit-ul NATO şi am văzut că în media de la noi că aspectele de societate au fost bine reprezentate. Vreau să detaliez discuţiile pe fond care s-au purtat”, a afirmat preşedintele.



El a subliniat că NATO împlineşte 70 de ani .

”Lucru notabil şi este important să subliniem că această Alianţă mlitară a rezistat foarte bine 70 de ani şi premierul Boris Johnson în alocuţiuneasa s-a întrebat ce face ca această alianţă să fie aşa de puternică, iar răspunsul firesc a fost că toate statele membre sunt democraţii consolidate”, a afirmat Iohannis.



Preşedintele a precizat că în ceea cepriveşte împărţirea sarcinilor – toată lumea a înţeles şi a acceptat că este nevoie ca toată lumea să plătească mai mult pentru Apărare, iar limita de 2%din PIB atinsă de tot mai mulţi aliaţi., aspect care nu a dus la niciun fel de controverse.

A doua chestiune discutată a fost strategia pe termen mediu şi lung al NATO. Această chestiune a fost discutată şi nici aici nu au apărut controverse, toţi am acceptat că NATO are nevoie de un proces de reflecţie pentru a dezvolta o strategie viitoare – cine este inamicul, care sunt ameninţările, cum trebuie să se relaţioneze cu marile puteri, de exemplu China, trebuie să schimbăm abordarea faţă de Rusia.

”Acest tip de întrebări va duce la o strategie îmbunătăţită”, a susţinut preşedintele.



”Am decis împreună că şi spaţiul cosmc va face parte din precorupările NATO. Au fost discutate chesituni legate de spaţiul Mării Negre, dar şi planul de intervenţie pentru flancul estic„, a adăugat Iohannis.



”Consider că a fost nu doar o reuşită pentru NATO, dar şi pentru România şi ne-am atins obiectivele cu care am mers acolo„, a conchis el.

Iohannis, despre mutarea ambasadei la Ierusalim

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi, referindu-se la mutarea ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, că această chestiune poate fi abordată în măsura în care cei de acolo ajung la o înţelegere, că este necesară coordonarea cu UE pe acest subiect şi că în viitorul apropiat nu se va discuta despre o mutare

”Nu mi-am schimbat abordarea, este o temă interesantă. Am susţinut din capul locului că ambasda nu va fi mutată. Este o decizie pe care am luat-o în UE să nu mutăm fiecare separat reprezentanţa şi atunci când condiţiile vor fi îndeplinite, UE să ia o decizie împreună”, a subliniat Iohannis.



El a precizat că statutul Ierusalimului trebuie clarificat între cei doi actori care au intrat de mulţi ani în această discuţie – Palestina şi Israel.

”Chestiunea mutării poate fi abordată în măsura în care cei de acolo ajung la o înţelegere. În viitorul apropiat nu discutăm despre o mutare a ambasadei”, a declarat Klaus Iohannis.



Iohannis, despre tăierea ilegală a pădurilor

”Personal, îmi doresc să mă implic foarte mult pentru că tăierile ilegale trebuie să fie stopate. Abordarea nu este nouă pentru mine”, a declarat preşedintele afirmând că a cerut date în cursul discuţiei avute cu ministrul Mediului.



”A existat o întreagă politică a PSD de denigrare a subsemnatului că sunt prietenul cuiva care defrişează. Sunt un adept al mediului, al unui mediu curat. Nu mă schimb de dragul PSD. Această chestiune mă preocupă. Este nevoie de politici solide, de măsuri ferme, de măsuri la nivel de minister care să repună Garda de Mediu în funcţiune pentru a preveni defrişările”, a adăugat şeful statului.



El a ţinut să remarce că ”datele sunt de speriat”, se taie jumătate legal şi jumătate ilegal.

”Asta trebuie să înceteze. Ministerul Mediului a avut câteva propuneri care pot fi transformate în legislaţie, altele prin ordin de ministru, care vor îmbunătăţi situaţia”, a continuat preşedintele.



În opinia sa, PSD, în realitate nu a dorit, a făcut tot ce a putut ca să apere cealaltă parte, iar Ministerul Mediului trebuie să vină în sprijinul pădurii şi al oamenilor, dar şi în sprijinul bugetului.

”Mă preocupă, mă ocup mai departe şi sunt încrezător”, acochis Iohannis.



Iohannis, despre acuzaţiile lui Paul Stănescu conform cărora a convins-o pe Dăncilă să candideze

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi, referitor la acuzaţiile liderului PSD Paul Stănescu conform cărora a convins-o pe Dăncilă să candideze, că este o abordare ciudată şi că PSD este cel care a convins-o pe Viorica Dăncilă să candideze.

”Mi se pare foarte ciudată această abordare. Nu. PSD a convins-o pe doamna Dăncilă să candideze şi ar trebui să întrebaţi acolo de ce au convins-o să candideze, pentru că rezultatul este bine cunoscut”, a răsuns preşedintele întrebat în legătură cu acuzaţiile formulate de către secretarul general interimar al PSD.

Secretarul general interimar al PSD Paul Stănescu a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că relaţia cu Viorica Dăncilă s-a răcit când i-a cerut acesteia să nu organizeze Congres în 2019 şi să nu candideze la preşedinţie, iar deşi iniţial acceptase, fostul premier şi-a schimbat părerea în urma unei discuţii tete-a-tete cu Klaus Iohannis. Stănescu a mai afirmat că Dăncilă a vrut să-l dea afară din partid după alegerile europarlamentare.

„Cu doamna Dăncilă am avut o discuţie tete-a-tete, înainte de a accepta propunerea de a fi preşedinte executiv, după europarlamentare. Am rugat-o două lucruri: unu, să nu facem congres în 2019, ci în ianuarie-februarie 2020, şi doi, i-am spus să nu candideze. Am bătut palma, doamna a fost de acord. Înţelegerea a durat foarte puţin, şapte-opt zile cred. Am mers la Cotroceni pentru consultarea cu votul în Diaspora, în formula Dăncilă-Fifor-Stănescu-Ciolacu-Teodorovici. După întâlnire, domnul preşedinte a rugat-o pe doamna premier să stea de vorbă cu dumneaei, câteva minute. Cred că au stat 20 de minute, dacă nu o jumătate de oră. Ajungând la Parlament, domna Dăncilă ne-a spus că vrea Congres imediat. Eu i-am spus că pe mine m-a pierdut, în condiţiile date. Eu m-am retras şi am văzut cu toţii ce a urmat“, a afirmat Stănescu, conform Realitatea de Olt.

Paul Stănescu a mai relatat că fostul premier şi lider al partidului a încercat să scape de el.

„La un moment dat, doamna Dăncilă chiar a vrut să mă dea afară, să mă elimine din partid pentru că n-am făcut altceva decât să spun ce cred că este bine pentru partid. I-am spus că rămân devotat partidului, că nu amestec prieteniile atunci când este vorba despre partid. Sunt omul care reuşeşte să facă această diferenţiere atunci când e vorba de partid“, a precizat Stănescu.

Iohannis despre parlamentarii care au trecut la PNL: Tot traseism se numeşte, nu am fost implicat

Preşedintele Klaus Iohannis a comentat, joi, trecerea unor parlamentari la PNL, afirmând că acest lucru "tot traseism se numeşte" şi nu a fost implicat "în această chestiune".

"Tot traseism se numeşte. Mai mult nu pot să vă spun eu, fiindcă nu am fost deloc implicat în această chestiune. V-aş ruga să puneţi întrebarea la cei care au făcut mutarea şi la cei care au acceptat-o", a răspuns şeful statului, la Palatul Cotroceni, jurnalistei care i-a solicitat să comenteze trecerea la PNL a unor parlamentari social-democraţi.

Deputaţii Elena Hărătău şi Mihăiţă Găină au trecut la PNL. Hărătău a transmis, miercuri, conducerii forului legislativ că, începând cu data de 2 decembrie, şi-a încetat activitatea ca deputat în grupul parlamentar al PSD şi va activa în grupul parlamentar al PNL. Elena Hărătău este unul dintre deputaţii PSD care au votat pentru învestirea Guvernului Orban.

Tot miercuri, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Carmen Mihălcescu a anunţat că Mihăiţă Găină va activa, de asemenea, în grupul parlamentar al PNL. El şi-a dat demisia din PSD la 1 octombrie şi a votat în favoarea moţiunii de cenzură care a dus la căderea Guvernului Dăncilă.

Iohannis: Vă garantez că numirea procurorilor-şefi nu va fi rezultatul unui troc politic

Preşedintele Klaus Iohannis a garantat, joi, că numirea procurorilor de rang înalt nu va fi rezultatul "unui troc politic".

"Vă garantez eu că nu vor fi rezultatul unui troc politic, fiindcă, până la urmă, ajung la mine. (...) Nu încalcă nimeni prevederile MCV-ului. MCV-ul nu dictează legislaţie naţională, MCV-ul vine cu recomandări şi aceste lucruri trebuie transpuse de către decidenţi în legislaţie sau în metodologie. Ceea ce s-a solicitat în MCV este îmbunătăţirea procedurii. Asta nu înseamnă că trebuie schimbată obligatoriu legea. Ceea ce au vrut să ne transmită, (...) se doreşte o mai bună transparentizare şi o mai bună clarificare a procedurii. În legislaţie, şi cea veche, şi cea nouă, numirea procurorilor de rang înalt se tratează foarte sumar, trebuie să recunoaştem acest lucru, adică ministrul propune, CSM avizează, preşedintele semnează", a afirmat Iohannis, într-o conferinţă de presă, la Palatul Cotroceni.

Şeful statului a fost întrebat ce garanţii poate oferi că numirea unor procurori de rang înalt nu va fi rezultatul unui troc politic, în condiţiile în care ministrul Justiţiei a demarat procedura iar în rapoartele MCV din anii precedenţi se recomanda în mod repetat schimbarea acesteia în vederea depolitizării şi a stabilirii unor criterii foarte clare.

Iohannis a susţinut că pentru a face întreg procesul mai transparent şi mai uşor de înţeles trebuie lămurite "câteva elemente intermediare", adăugând că, în opinia sa, ministrul Justiţiei a făcut acest lucru "destul de bine" în ultima prezentare pe care a avut-o.

"În speţă, a explicat când şi cum se depun solicitările, când şi cum se analizează, cum se fac interviurile şi aşa mai departe. Eu cred că este un progres semnificativ şi, dacă veni vorba de numiri politice, de când sunt eu preşedinte nu s-au făcut numiri care au rezultat din ceea ce aţi spus dumneavoastră, un fel de troc politic, eu am avut întotdeauna grijă ca aceste numiri să se facă corect, în litera şi spiritul legii", a declarat preşedintele.