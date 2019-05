Iohannis: "Corlăţean nu va fi ministru la nimic. La Interne şi Externe am cerut demiterea"

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat joi seară că va respinge propunerea de vicepremier decisă marţi seară de PSD:

Klaus Iohannis a anunţat joi seară opinia sa privind propunerile de miniştri ale PSD, făcute marţi seară, după CEx.

„Am primit propuneri pentru miniştri şi mă voi referi doar la una, celelalte le discutăm cu altă ocazie. Imaginaţi-vă că PSD nu a găsit ceva mai bun de făcut decât să mi-l propună pe domnul Corlăţean, artizanul catastrofei la alegerile din străinătate din 2014. Nu-i suficient că PSD şi-a bătut joc de români în 2014 şi 2019, îndrăzneşte PSD să mi-l propună pe artizanul catastrofei la alegerile din străinătate din 2014. Mi se pare o alegere total nepotrivită şi vreau să vă spun acum, la cald, că această propunere va fi clar respinsă. Titus Corlăţean nu va fi ministru la nimic”, a spus Iohannis.

Titus Corlăţean a fost propus ca vicepremier pentru parteneriate strategice. În 2014, în timpul alegerilor prezidenţiale, el era Ministru de Externe.



Iohannis a cerut demiterea, nu demisia, miniştrilor de Interne şi Externe

Despre cozile la vot în diaspora, Iohannis a spus joi seară: „Vina politică este clar la Guvern, nu are rost să căutăm în altă parte. E evident că vinovaţi sunt miniştrii de interne şi externe. Drept care le-am cerut demiterea. Poate nu m-aţi înţeles bine ieri. Au umblat pe la televiziuni să spună că nu-şi dau demisia, nu mă interesează, eu am cerut demiterea lor ca o sancţiune politică. Eu am discutat cu doamna Dăncilă, a spus că rămâne să mai judece puţin chestiunea.”

