Reacția unui primar din Olanda după ce românii au stat la cozi uriașe să voteze: "E scandalos"

Un primar din Olanda a criticat vehement modul în care autoritățile române au organizat procesul de vot în secția din Diemen, unde sute de români au stat și opt ore la coadă pentru a-și exprima opțiunea.

Primarul din Diemen, Erik Boog, a scris, pe Facebook, că românii au stat și opt ore la coadă pentru a vota, unii nereușind să facă asta din cauza modului în care a fost organizat procesul de votare și a faptului că autoritățile române nu au dorit să prelungească perioada de vot.

"Dreptul democratic la vot este un drept foarte important. Toată lumea trebuie să poată folosi acest drept democratic. De aceea am acceptat ca Diemen să găzduiască o secție de votare, organizată de autoritățile române, astfel încât românii din Olanda să poată vota pentru alegerile europene și un referendum împotriva corupției. Aceste alegeri au avut loc duminică. În Olanda au existau doar trei municipalități în care românii puteau vota. De asemenea, au existat prea puține facilități și persoane pe secții de votare pentru a organiza alegeri bune. Drept urmare, românii au trebuit să stea în picioare timp de ore pentru a-și da votul și chiar mai rău: mulți oameni nu au putut vota după ce secțiile de votare au fost închise, chiar dacă au stăteau la coadă de ore, uneori chiar și de opt ore! Scandalos! Legea română prevede că numai persoanele care sunt prezente la secția de votare au voie să voteze după închidere, și nu pe cei care sunt încă la coadă. În plus, autoritățile române nu au acceptat ca secțiile de votare să rămână deschise mai mult timp", a scris Erik Boog pe pagina de Facebook.

Primarul a explicat că a luat legătura cu autoritățile din România, prin intermediul ambasadorului, însă cererea sa privind prelungirea perioadei de votare nu a fost acceptată.

"Duminică, am luat legătura cu ambasadorul României și i-am cerut să îmbunătățească organizarea, astfel încât procesul de votare să poată fi accelerat, astfel încât toți să-și poată da votul. În plus, municipalitatea a amenajat facilități și supraveghere suplimentare. În cele din urmă, însă, sute de oameni care veniseră la Diemen nu au putut vota. Acest lucru s-a întâmplat și în multe alte orașe din Europa. Este un lucru foarte rău din punct de vedere democratic: oricine dorește să voteze trebuie să poată face acest lucru! Am informat ambasadorul despre marea mea nemulțumire cu privire la cursul evenimentelor", a mai scris Erik Boog.

Acesta și-a exprimat solidaritatea cu românii care nu au renunțat și au așteptat ore pentru a-și exprima votul, susținând că a fost alături de aceștia.

"Mulți români cu care am discutat astăzi mi-au explicat că acest lucru se face în mod deliberat de către autoritățile române. Ei ar organiza în mod deliberat prea puține locații de vot și ar pune la dispoziție facilități insuficiente, astfel încât vocea multor oameni să se piardă. În calitatea mea de democrat în inimă și în suflet, consider că procesul democratic a fost încălcat foarte mult. Am fost prezenți la secția de votare astăzi pentru a-i susține pe toți cei care doreau să voteze. Le-am spus oamenilor că le înțelegem pe deplin emoțiile și frustrările. Avem respect și admirație pentru acei oameni care au călătorit ore întregi și au stat la coadă ore întregi să voteze", a precizat primarul din Diemen, un oraș de lângă Amsterdam.

În final, Erik Boog a anunțat că va cere ministrului olandez de Interne să ia legătura cu autoritățile române pentru a analiza situația creată.

"Desigur, voi lua legătura cu ministrul de Interne despre această stare de fapt și îi voi cere să discute, în numele Guvernului olandez, cu autoritățile române. În plus, voi continua să susțin pe toți cei care lucrează la alegeri echitabile, democratice și pentru populația română!", se arată în mesajul de pe Facebook.

Mii de români au fost nevoiți să stea la cozi uriașe pentru a vota în cele mai multe dintre secțiile de votare din Europa, din cauza numărului mic de cabine de vot și a celor care se ocupa de desfășurarea procesului electoral.

Paginile de socializare au fost invadate de imagini și filmulețe de la secțiile de votare din Londra, Munchen, Stuttgart, Ulm, Roma sau Barcelona.

