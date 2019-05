Viorica Dăncilă explică de ce a fost propus Titus Corlăţean să fie vicepremier

Premierul Viorica Dăncilă a explicat, miercuri, propunerea ca Titus Corlăţean să fie vicepremier, spunând că acesta are experienţă în politica externă şi că aceasta trebuie folosită.

"Numirea lui Titus Corlăţean este pentru vicepremier pe parteneriate strategice, în locul Anei Birchall. Eu consider că Titus Corlăţean are experienţă privind politica externă şi cred că experienţa domniei sale trebuie folosită. Nu are nicio legătură acest aspect, nu are în portofoliul său dreptul la o decizie legată de alegeri, de secţii de votare", a spus Dăncilă la Palatul Parlamentului.

Ea a adăugat că experienţa fiecărui om trebuie folosită, iar Titus Corlăţean are "o experienţă mare în politica externă".

Titus Corlățean a ocupat în cadrul PSD numeroase funcţii: secretar executiv al Tineretului Social Democrat (2002-2004); purtător de cuvânt (2004-2005); vicepreşedinte (2005-2006); secretar general (2006-2008); vicepreşedinte (2010-2015).

Este vicepreşedinte al organizaţiei judeţene PSD Dâmboviţa, din 2017. Din ianuarie 2018 este vicepreşedinte al Grupului Socialiştilor, Democraţilor şi Verzilor/APCE.

A fost ministru al Justiţiei şi ministru al Afacerilor Externe în Cabinetele Ponta.

