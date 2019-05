Soarta Guvernului și a PSD, discutată acum în CEx. Ce schimbări sunt pregătite

Comitetul Executiv al PSD va stabili în şedinţa de marţi care sunt cele trei nominalizări pentru funcţiile de miniştri ai Justiţiei, Fondurilor Europene şi Românilor de pretutindeni, a anunţat preşedintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă.

Comitetul Executiv al PSD a început marți seară, de la ora 18:00.

Marea bătălie în această perioadă în PSD se dă pe funcțiile de conducere. Din informațiile pe care le avem în acest moment, premierul Viorica Dăncilă, care este și președinte interimar al partidului, ar dori să-i debarce de la conducerea PSD pe toți cei care au fost apropiați de Liviu Dragnea, dar ar urma să fie făcute și o serie de schimbări la nivelul Guvernului.

De asemenea, Biroul Permanent Naţional (BPN) al Partidului Social Democrat a decis ca funcţia de preşedinte executiv al formaţiunii să fie preluată de Paul Stănescu.

''Vom intra cu propuneri de miniştri, pentru că săptămâna viitoare se termină interimatul pentru cele trei ministere. Săptămâna aceasta trebuie să trimitem către Cotroceni propunerile pentru aceste trei portofolii. În această după-amiază, în cadrul Comitetului Executiv Naţional, am să cer colegilor mei să vină cu propuneri. Aceste propuneri vor fi votate în CEx. Majoritatea va decide'', a spus Viorica Dăncilă, la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD.

Dăncilă a adăugat că, după stabilirea propunerilor, îl va suna pe preşedintele Klaus Iohannis.

''În momentul în care am să văd care vor fi propunerile, îl voi suna pe domnul preşedinte Iohannis, aşa cum am făcut de fiecare dată. Aşa este corect instituţional şi vreau să fiu un om corect. Legat de îmbunătăţirea relaţiilor cu domnul preşedinte, eu am avut întotdeauna deschidere către echilibru şi consens. Dar pentru a avea vreun dialog trebuie ca acest lucru să fie dorit din ambele părţi. Cred că instituţional pentru România trebuie să existe dialog, chiar dacă sunt opinii divergente'', a precizat Viorica Dăncilă.

Preşedintele interimar al PSD a explicat că în CEx al PSD este nevoie şi de o nominalizare pentru funcţia de vice-premier, post care va rămâne vacant prin plecarea lui Viorel Ştefan la Curtea de Conturi Europeană.

Dumitru Buzatu: Voi propune în CEx varianta organizării de alegeri anticipate

"Sub imperiul emoţiei sunt foarte mulţi oameni care fac declaraţii. Ceea ce cred eu este că noi, astăzi, trebuie să analizăm câteva ipoteze comportamentale ale PSD în perioada care urmează. Una dintre ipoteze este că PSD trebuie să rămână la guvernare în virtutea majorităţii pe care o are sau presupunem că mai există în acest moment. O altă ipoteză este că PSD trebuie să renunţe la guvernare, oferind această posibilitatea acelora care se erijează în câştigători, deşi a obţine 27% din voturi sau 23 sau 19 nu e chiar o ipostază de câştigător clar al alegerilor, care să stabilească guvernanţii, să stabilească majoritatea. Eu sunt adeptul celei de-a treia soluţii, în sensul că există un grad foarte mare de contestare din partea Opoziţiei, există o opoziţie netă şi făţişă a preşedintelui Iohannis faţă de guvernarea PSD, există şi un vot popular care, sigur, e greu să decelăm cu exactitate cât a fost dat pentru europarlamentare, cât a fost dat împotriva guvernării, cât a fost dat împotriva persoanei Dragnea. Şi atunci, pentru a lămuri lucrurile, eu cred că ar trebui să mergem către alegerile anticipate", a declarat Dumitru Buzatu înainte de şedinţa BPN al PSD, întrebat dacă social-democraţii ar trebuie să plece de la guvernare.

El a adăugat că aceste alegeri ar trebui organizate "în cel mai rapid mod posibil, pentru a nu da posibilitatea acelora care, sigur, contestând vehement guvernarea PSD nu doresc cu adevărat să-şi asume sarcina de guvernanţi".

"Este o ipoteză de lucru, o voi propune în CEx-ul de astăzi, ea trebuie supusă discuţiei şi vom vedea care este comportamentul majorităţii celor care fac parte din structura decizională", a spus Buzatu.