Hotărârea Parlamentului privind revocarea lui Toni Greblă de la şefia AEP a fost publicată în Monitorul Oficial

Până la numirea unui nou preşedinte, vicepreşedintele AEP Zsombor Vajda va îndeplini atribuţiile funcţiei de preşedinte al Autorităţii, se arată în document.

Plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului a decis, vineri, revocarea din funcţie a preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, Toni Greblă. Au votat "pentru" 267 de parlamentari, 56 s-au exprimat "împotrivă", iar 71 s-au abţinut de la vot.

Toni Greblă spune că și-a mărit leafa cu 8.000 lei/lună din greșeală

Chemat în Parlament să dea explicații dupa ce și-a majorat salariul, Toni Greblă a plecat acasă, liber de contract. Deputații și senatorii au dat un vot covârșitor pentru revocarea sa din fruntea Autorității Electorale Permanente. Toni Greblă susține că demiterea este o răzbunare a puterii. Vicepreședintele Autorității a preluat interimar conducerea.

Aleșii i-au cerut explicații și cu privire la decizia de a închiria un spațiu nou pentru sediul BEC, dar și de ce nu a verificat finanțele candidatului Călin Georgescu, care declarase 0 cheltuieli și 0 venituri.

Acesta a încercat să-și justifice majorarea salariului prin faptul că în prima zi ca șef al AEP a avut multe hârtii de semnat, printre care și cele care prevedeau că va primi în plus la leafă 8.000 de lei lunar.

Toni Greblă: ”Eram în prima zi de mandat când am semnat peste 20 de ordine, cum știți că se petrec ordinele când preiei o funcție executivă”.

Pe de altă parte, deși s-a fotografiat la o tăiere de porc alături de persoane apropiate candidatului Călin Georgescu, a susținut că nu-l cunoaște pe acesta.

Toni Greblă: ”Este din urmă cu 3 ani. Nu aveam de unde să știu, să visez, să intuiesc. Cu acel candidat nu m-am întâlnit niciodată în viața mea. Nu am schimbat, nu am avut niciun fel de discuție”.

În plenul reunit al celor două camere, propunerea de revocare a lui Toni Greblă a fost votată de mai bine de jumătate dintre deputați și senatori. Împotriva demiterii sale au fost doar cei de la SOS România și POT, plus un senator AUR, care nu s-a aliniat la decizia partidului de a se abține.

Toni Greblă: ”Comisia de la Veneția se va interesa și de ce acum când a început activitatea plenului, președintele Autorității este revocat pentru niște motive pe care le-ați văzut. Nu mi se pare deloc normal ca președintele Autorității Electorale pentru niște motive vagi să fie demis acum când a început procesul electoral”.

Autoritatea Electorală Permanentă va fi condusă de vicepreședintele Zsombor Vaijda.

Toni Greblă spune că este victima unei ”execuții publice”

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Toni Greblă, a respins, vineri, în şedinţa Comisiilor juridice ale Parlamentului, acuzaţiile care i se aduc pentru revocarea sa din funcţie, declarând că nu ştie dacă este normal să fie judecat de reprezentanţii formaţiunilor politice pe care le verifică în activitatea financiară.

Toni Greblă a afirmat că ştie ce înseamnă o decizie a coaliţiei de guvernământ, dar îi este teamă că exemplul care va fi dat cu el va duce la slăbirea unor activităţi în desfăşurarea procesului electoral.

"Eu, cât şi Autoritatea pe care am condus-o şi o conduc şi astăzi am încercat să rămânem departe de disputele politice, să nu ne angrenăm în niciun caz în acestea, pentru a putea, cel puţin Autoritatea Electorală Permanentă, să rămână să fie neutră faţă de toţi competitorii politici. În ultimul an de zile, nimeni nu m-a auzit pe mine în spaţiul public folosind numele unei formaţiuni politice sau numele unui candidat la alegerile din iunie, respectiv din noiembrie, decembrie, aceasta tocmai pentru a rămâne echidistant faţă de campania electorală, de diverse interese care, firesc, se exprimă, se manifestă în timpul campaniei electorale. Nu am răspuns niciodată la o critică adusă de competitorii politici pentru că, dacă aş fi răspuns, aş fi considerat că mă situez de o parte sau de alta a eşichierului politic", a precizat Greblă, în şedinţa Comisiilor juridice.

El a respins toate acuzaţiile formulate în cererea de revocare a lui din funcţie, menţionând că raportul Curţii de Conturi a arătat că a fost o eroare în aplicarea legii la stabilirea salariului său.

În privinţa sediului Biroului Electoral Central, Toni Greblă a arătat că a fost aprobat un memorandum în Guvern.

Greblă s-a referit şi la o posibilă "execuţie publică" a sa. "O să răspund la nişte întrebări care mi-au fost puse, lăsând la o parte unele afirmaţii care pot fi etichetate ca execuţie publică a preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, care este încă în exerciţiu şi care are rolul să organizeze unele din activităţile tehnice pentru buna desfăşurare a alegerilor", a spus el.

Şeful AEP a afirmat că ştie ce înseamnă o decizie politică a coaliţiei de guvernare şi care sunt consecinţele acesteia.

"Ştiu ce înseamnă o decizie politică a coaliţiei la guvernare şi care sunt consecinţele acesteia, dar îmi este teamă că exemplul care va fi dat cu mine va duce la slăbirea unor activităţi pe care trebuie să le efectueze celelalte autorităţi ale statului în desfăşurarea procesului electoral, iar un preşedinte interimar al Autorităţii Electorale Permanente nu cred că este cea mai bună soluţie pentru ca Autoritatea să poată să îşi exercite, aşa cum este prevăzut în lege, atribuţiile pe care le are", a subliniat Greblă.

”Suntem în precampanie electorală”

El a evidenţiat că unele dintre atribuţii se referă la controlul finanţării campaniilor electorale de către formaţiunile politice.

"Primele solicitări de demisie pentru preşedintele Autorităţii Electorale Permanente au apărut după alegerile europarlamentare şi locale, pe care nu Autoritatea a decis să le comaseze. Autoritatea a propus Guvernului un alt program. Şi, după ce au fost confiscate sume de bani de la competitorii politici, de la formaţiunile politice, cuprinse între 5 milioane lei şi 25 de milioane de lei, acum Autoritatea Electorală Permanentă a finalizat controlul pentru competitorii politici, care au declarat venituri şi cheltuieli în campania pentru preşedintele României de anul trecut şi va confisca, de asemenea, - pentru că documentele sunt în curs de aprobare - peste 20 de milioane de lei de la competitori politici. În această situaţie nu ştiu dacă este normal ca eu să fiu judecat aici de formaţiunile, de reprezentanţii formaţiunilor politice pe care le verific în activitatea financiară şi, uneori, când se constată nelegalităţi dispun şi confiscarea acestor sume", a punctat Toni Greblă.

Preşedintele AEP a arătat, de asemenea, că nu a folosit numele niciunui competitor politic.

"Suntem în precampanie electorală, iar, prin declaraţiile pe care le fac eu acum nu aş vrea, în niciun caz, să influenţez desfăşurarea campaniei electorale, însă vorbesc de documente publice care sunt deja pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente", a mai spus el.

