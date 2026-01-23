Declarația a venit după ce guvernul a publicat date comparative care arată că administrațiile locale de la noi depind prea mult de banii de la București.

Șeful Executivului propune, în consecință, ca doar primăriile care își colectează eficient taxele să primească mai multe fonduri. În aceste zile, guvernul are discuții cu edilii despre bugetul pe 2026.

Potrivit guvernului, administrațiile locale de la noi sunt dependente în mare măsură de banii de la „centru”.

Ilie Bolojan, prim-ministru: „Administrația locală din România încasează din veniturile proprii sume mult mai mici decât în media țărilor Uniunii Europene, fiind dependente într-o măsură foarte mare de transferurile de la bugetul de stat. Nu mai putem să mergem în această formulă.”

Anterior declarației, guvernul a publicat o analiză comparativă care arată că 83% din bugetele administrațiilor locale din România provin de la stat, față de o medie a Uniunii Europene de 51%.

În același timp, taxele și impozitele locale înseamnă sub 1% din PIB, comparativ cu 3,7% în Uniunea Europeană, ceea ce face ca cheltuielile cu personalul să depășească veniturile proprii ale primăriilor, a precizat pe Facebook Ilie Bolojan.

Corespondent Știrile PRO TV: „De aceea, premierul vrea ca banii de la buget să fie acordați în funcție de cât de bine își colectează primăriile veniturile proprii. Cele eficiente ar urma să primească mai mult, iar celelalte – mai puțin. La întâlnirea cu primarii, guvernul a venit și cu o nouă propunere: impozitul pe venit să rămână integral la nivel local, iar sumele din TVA să fie reduse. Primarii de comune spun însă că, fără acești bani, nu vor putea acoperi cheltuielile sociale.”

Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor: „Chiar dacă au crescut semnificativ veniturile din impozite și taxe locale, este nevoie de resurse financiare de la centru pentru echilibrarea cheltuielilor. Am cerut să se elimine toate cheltuielile asistenților persoanelor cu handicap, acestea trebuie să treacă la stat.”

Întrebat ce părere are ca fost primar, dacă ar trebui să fie reduse sumele transferate de la centru administrațiilor locale, președintele Nicușor Dan a declarat: „Nu vreau să mă pronunț în general. Ce vreau să spun însă este că am avut niște măsuri care au afectat românii. Evident că fiecare primar dorește să facă investiții, să amenajeze parcuri, să asfalteze străzi. O parte din aceste lucruri, în condițiile în care, cum am spus, românii au suferit deja, pot să le lase pentru anul viitor.”

O decizie va fi luată până la finele acestei luni, înainte ca guvernul să-și angajeze răspunderea pentru reforma administrației în Parlament.

