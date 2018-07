Gabriela Firea își prezintă pe Facebook ”lucrurile bune” din cei doi ani de mandat

Facebook.com

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, le prezintă bucureştenilor, într-un clip video, "lucrurile bune" pe care le-a făcut în cei doi ani de mandat.

Edilul a vorbit despre investiţiile în infrastructura rutieră şi despre cele 400 de autobuze noi care vor circula în Bucureşti. Firea spune că în cei doi ani, atât ea, cât şi echipa sa au fost "tot timpul sub lupa opiniei publice şi sub tirul concentrat de acuzaţii ale opoziţiei" şi i s-a cerut tot timpul socoteala pentru tot ce nu merge bine în acest oraş, ca şi cum ar fi primar de două mandate, nu de doi ani.

Ea mai afirmă că va face un bilanţ în adevăratul sens al cuvântului doar la finalul unui mandat de patru ani, dar la fiecare aniversare a preluării funcţiei de primar general va prezenta bucureştenilor lucrurile bune pe care le-a făcut şi proiectele care urmează. În clipul video de prezentare a bilanţului, Firea poară un tricou turcoaz, cu mesajul "primar general de doar 2 ani", iar la un moment dat spune că noile autobuze vor avea culoarea tricolului său.

"Ştiu că exigenţele cetăţenilor sunt din ce în ce mai mari, e normal să fie aşa, dar în doi ani nu pot fi rezolvate toate problemele Capitalei. Important este să avem un plan pe care să-l urmăm cu tenacitate. Iar rezultatele nu vor întârzia să apară. Chiar dacă un bilanţ în adevăratul sens al cuvântului se poate face doar la finalul unui mandat de patru ani, consider normal ca la fiecare aniversare a preluării funcţiei de Primar General să prezint bucureştenilor lucrurile bune pe care le-am făcut şi proiectele care urmează", a scris Firea, pe Facebook, unde a postat un clip video în care le vorbeşte bucureltenilor despre realizările ei la capitolul trafic şi infrastructură rutieră.

Ea promite că în zilele următoare va vorbi şi despre realizările din "alte domenii de maxim interes pentru bucureşteni".

În clipul video postat pe Facebook, Firea îşi începe bilanţul spunând că în cei doi ani de la preluarea mandatului atât ea, cât şi echipa sa au fost "tot timpul sub lupa opiniei publice şi sub tirul concentrat de acuzaţii ale opoziţiei" şi i s-a "cerut socoteala" pentru tot ce nu merge bine în acest oraş, ca şi cum ar fi primar de două mandate, nu de doi ani.

Firea vorbeşte despre realizările la capitolul infrastructură rutieră, spunând că traficul reprezintă, în momentul de faţă, cea mai serioasă problemă a Bucureştiului şi că timp de 25 de ani nu s-a făcut aproape nimic pentru a se contracara efectul creşterii exponenţiale a numărului de vehicule care circulă în Capitală.

"De aceea, în primii doi ani de mandat ne-am concentrat eforturile în această direcţie, proiectele legate de trafic fiind, alături de cele din sănătate, prioritare pentru Primăria Capitalei, fapt reflectat şi în modul de alcătuire a bugetului Municipalităţii", afirmă primarul Capitalei, care vorbeşte despre contractul semnat în luna iunie cu compania turcă Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi, prin care Primaria Capitalei achiziţionează 400 de autobuze noi Euro 6.

"Reînnoim parcul RATB cu 400 de autobuze noi, ultramoderne, am finalizat obiective de infrastructură foarte importante, care stagnau de ani de zile, am reabilitat sisteme rutiere şi linii de tramvai de pe artere centrale din Capitală şi am făcut demersuri importante pentru încurajarea utilizării bicicletei pe scara largă, ca mijloc de transport alternativ. Continuăm dezvoltarea proiectelor de infrastructură rutieră şi în perioada următoare, astfel încât Bucureştiul să poată deveni cât mai curând o capitală europeană cât mai modernă şi accesibilă", spune primarul general.

Despre contractul pentru achiziţia celor 400 de autobuze, Firea spune că valoarea tranzacţiei - 100 milioane euro plus TVA - este "un preţ corect, mai ales că este vorba despre autobuze ultramoderne, dotate la cele mai înalte standarde".

Ea mai spune că până la sfârsitul acestui an, începând cu luna octombrie, vor fi livrate primele 100 de autobuze, urmând ca anul viitor să ajungă şi restul de 300 de autobuze. Ea ţine să precizeze că autobuzele vor fi de culoare turcoaz, aşa cum este şi tricoul pe care îl are în clipul video şi care este inscripţionat cu mesajul "primar general de doar 2 ani".

Realizările municipalităţii la capitolul infrastructură rutieră, poiectele în derulare şi cele avute în vedere sunt punctate de Firea în materialul video şi detaliate Primăria Capitalei într-un comunicat de presă.

Municipalitatea precizează că a depus aplicaţii pentru obţinerea de finanţări din fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Regional (POR) pentru achiziţionarea a 100 de tramvaie moderne, un proiect în valoare de 220 milioane euro, din care 176 milioane euro finanţare nerambursabilă şi 100 de autobuze electrice şi staţiile de încărcare aferente, proiect în valoare de 57 de milioane de euro.

Totodată, potrivit aceleiaşi surse, specialiştii Primăriei lucrează la documentaţiile pentru achiziţia, din bugetul PMB, a 100 autobuze cu Gaz Natural Comprimat (GNC), 100 de troleibuze, anunând că cinci obiective importante de infrastructură in valoare de peste 110 milioane de euro au fost deja finalizate în ultimii 2 ani, urmând ca alte cinci proiecte majore în acest sens să fie derulate.

Primăria reaminteşte că pasajul rutier de la Piata Sudului a fost inaugurat in data de 23 iulie 2017, fiind un “proiect complex prin care s-a realizat un nod multimodal care face legatura intre toate mijloacele de transport in comun ce tranziteaza Piata Sudului (metrou, autobuz, troleibuz, tramvai) si care contribuie semnificativ la fluidizarea traficului în zona de sud a oraşului”.

Municipalitatea mai spune că proiectul privind scăderea timpului de aşteptare în trafic a fost implementat în proporţie de 70%, şi, de asemenea, a fost reabilitat sistemul rutier şi a linie tramvai pe Bd. Liviu Rebreanu, printr-un proiect care a presupus refacerea integrală a carosabilului şi a trotuarelor, reţea de canalizare nouă, sistem de irigaţie pentru linia de tramvai înierbată, locuri de parcare şi iluminat public pe ambele sensuri.

PMB transmite că a realizat 7.120 mp de sistem rutier nou, au fost placate cu granit 3.800 de mp de trotuare, iar alţi 3.200 de mp au fost transformaţi în spaţii verzi, proiecte care au valorat 26.5 milioane de euro.

Totodată, reabilitare sistemului rutier şi a linie tramvai pe Şos. Iancului şi Şos. Pantelimon a constat în refacerea carosabilului, a trotuarelor, a racordurilor cu străzile adiacente, a sistemului de evacuare a apelor pluviale, modernizarea liniei de tramvai realizarea unui terminal multimodal la intersecţia Pantelomon cu şos. Vergului cu parcare de tip Park&Ride de 450 de locuri, pentru care a fost aprobat PUZ-ul şi eliberată autorizaţia de construire, proiect în valoare de 65,5 milioane euro.

Primăria generală reaminteşte şi că reabilitare si modernizare pasajului Lujerului, aflat în stare avansata de degradare, a constat în înlocuirea materialelor cu care a fost placat pasajul, s-a curăţat canalizarea şi s-au înlocuit rigolele, iar culoarul dedicat pentru tramvaiul 21 faţă de traficul auto general pe Şos. Colentina, s-a realizat prin montarea de garduri separatoare între ampriza tramvaiului şi carosabil , fiind creat un culoar prioritar pentru tramvai, ceea ce a contribuit la reducerea semnificativă a timpului de parcurgere a traseului.

Obiectivele de infrastructură în derulare sunt, potrivit PMB: Modernizare Pieţei Eroii Revoluţiei şi a Pasajului Pietonal, care vor costa 1.7 milioane de euro. Strapungerea bulevardului Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu, care este aproape finalizată, prin iluminat public, semaforizare intersecţii, separatoare de sensuri şi mutarea unor reţele aparţinând Transelectrica.

De asemenea, unirea Splaiului Independenţei cu zona Ciurel, un proiect demarat în urma cu mai multi ani, care, spune Primăria, atunci cand a fost preluat de actuala administratie era complet blocat. Podul hobanat este realizat in proportie de aproximativ 85,5%, in timp ce intregul tronson Nod rutier "Virtuţii" este realizat in procent de 59%. Pentru acest proiect, Primăria esitemează un termen de finalizare pentru luna noiembrie a acestui an, cu o valoare a contractului de 128 de milioane euro.

Supralărgire străzii Fabrica de Glucoză prin crearea de 4 benzi de circulaţie pe sectorul cuprins între Calea Floreasca şi Şos. Petricani pe o lungime totală de 1,8 Km, reconfigurarea intersecţiilor pe care le traversează şi racordarea la viitoarea intersecţie cu sens giratoriu a autostrăzii A3 Bucureşti – Ploieşti – Braşov, asigurarea canalizării pluviale, iluminat stradal, amenajare spaţii verzi şi trotuare. După ce în 2017 au fost încheiate expropierile, în 2018 a fost elaborat proiectul tehnic, iar in scurt timpva fi dat ordinul de începere a lucrărilor, se mai arată în comunicatul de presă, iar proiectul, aprobat prin HCGMB, va costa 58 de milioane de euro.

Un alt proiect în derulare este consolidare si modernizare podului Mihai Bravu (inclusiv construcţia a două pasarele pietonale): Proiectul are în vedere supralargirea podului existent, inclusiv cu zonele destinate initial trotuarelor stanga – dreapta, astfel încât să se creeze o a treia bandă pe fiecare sens. Pentru rezolvarea traficului pietonal si cu bicicleta s-au construit doua pasarele pietonale stanga – dreapta aferente podului existent şi se află într-un stadiu de finalizare de 70%, cu termen final pe data de 15 octombrie 2018 şi un cost stat de 2,57 de milioane de euro.

Primăria generală transmite că “dezvoltarea sistemului de management al traficului a constituit o altă componentă abordată in această perioadă”, prin integrarea intersecţiilor în sistemul de management al traficului. Astfel, până în prezent au fost introduse în BTMS 216 de intersecţii, dintre care 30 în ultima perioadă, urmand ca în perioada imediat următoare să fie adăugate alte 59 intersecţii, iar anul viitor încă 101. Municipalitatea vrea ca în anul 2020, 435 de intersecţii să se regăsească în BTMS.

Pentru încurajarea transportului cu mijloace alternative, în special a transportului cu bicicleta, a fost realizată etapa de aprobare pentru primele 4 trasee ciclabile şi au fost distribuite 24.200 de vouchere pentru biciclete, din cele 30.000 emise de Primăria Capitalei. Înscrierea pentru cele 5.800 rămase nealocate din sesiunile anterioare a început la 22 iunie, mai spune sursa citată.

De asemenea, în anul 2018, CGMB a aprobat indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii care presupun amenajarea a patru trasee de transport cu bicicleta în Bucureşti, cu o aloare totală a investiţieide 9,33 demilioane de euro, prin crearea de 21 de străzi, 48 de km de piste, 165.530 mp amenajaţi şi 420 de locuri de parcare pentru biciclete, se mai arată în comunicat.

Pistele pentru biciclete vor fi delimitate de transportul auto prin tipul de paviment utilizat şi marcaje semnalizatoare. Lăţimea căii de rulare prevăzută în proiecte este de 1,2- 1,5 m pentru piste unidirecţionale şi între 2,5 - 3,0 pentru cele bidirecţionale.

“În paralel cu proiectele de infrastructură destinate bicicliştilor, pe parcursul anilor 2017 şi 2018 a fost derulat un proiect pilot menit să încurajeze folosirea mijloacelor de transport nepoluante oferind cetăţenilor o alternativă la transportul auto, alta decât transportul în comun. Concret, Primăria Capitalei a emis un număr de 30.000 de vouchere în valoare de 500 de lei fiecare destinate achiziţionării de biciclete, biciclete electrice, trotinete electrice şi dispozitive de tip Segway/Ninebot, pentru persoanele cu vârsta minimă de 18 ani care locuiesc în Bucureşti. În prezent proiectul se află în faza de utilizare a voucherelor de către beneficiari, în paralel desfăşurându-se şi etapa de decontare a voucherelor utilizate la magazinele participante în proiect”, se arată în acelaşi comunicat al PMB, potrivit news.ro.

Primăria Capitalei reaminteşte că a dat 30.000 de vouchere pentru biciclete, în valoare de 3,3 milioane de euro şi 115.000 de euro pentru tipărirea şi livrarea acestora.

“Nu în ultimul rând, a fost constituită ADI - Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti- Ilfov, structură care va oferi călătorilor din regiunea Bucureşti- Ilfov un transport in comun de calitate, la standarde europene. Printre obiectivele Asociaţiei se regăsesc: planificarea integrată a transportului public de călători, integrarea tarifară, contractarea operatorilor ce vor efectua transportul public de călători, dispecerizarea şi monitorizarea transportului public de călători,efectuarea plăţilor compensatorii, crearea unui centru de perfecţionare profesională pentru lucrătorii din transporturi”, mai spune Municipalitatea.

