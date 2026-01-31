El atrage atenţia, de asemenea, că sunt politicieni care nu doresc nici reorganizarea administrativă a României, pe motiv că ”asta înseamnă să renunţi la puzderia şi puzderia de instituţii în fiecare judeţ”.

”La ora actuală există o nemulţumire incredibilă la nivelul omului de rând, acel om care trăieşte cu leafa de la lună la lună sau cu pensia de la lună la lună, care vede că s-au luat foarte rapid toate măsurile care prevedeau creşterea de impozite şi taxe, în timp ce, când trebuia să se treacă la reforma administraţiei publice centrale şi locale, lucrurile s-au împotmolit total şi nu numai că s-au împotmolit, dar ţin în loc şi bugetul pe anul 2026. Noi suntem ţara care încă, iată, intrăm duminică în februarie şi noi nu avem încă buget. De ce nu avem buget? Pentru că această coaliţie, de fapt, partidele politice din această coaliţie de guvernare întârzie nejustificat şi nepermis de mult această reformă a administraţiei publice centrale, care deocamdată e o reformă limitată la prima etapă, prima etapă însemnând reducerea cu 10% a cheltuielilor care privesc personalul. Când reduci cu 10%, îţi propui să reduci cu 10%, sigur că nu e uşor, pentru că aici, pe de o parte, e toată coteria asta transpolitică, toţi au pe acolo băgaţi fel de fel de indivizi, pe de altă parte, dacă nu ai un personal excesiv evident, nu e simplu să reduci cu 10% anvelopa salarială, trebuie să regândeşti puţin instituţia, sistemele, pentru că altfel dereglezi o serie de activităţi”, a afirmat Theodor Stolojan, vineri seară, la B1 Tv, potrivit News.ro.

El a constatat că există ”o ruptură între ce doreşte preşedintele Bolojan şi ce doresc ceilalţi”.

Stolojan a susţinut, de asemenea, că sunt politicieni care nu susţin nici reforma teritorial-administrativă.

”Toate partidele politice, vorbesc din coaliţia de guvernare, spun că e necesară, dar, de fapt, niciunul nu o doreşte. Pentru că asta înseamnă să renunţi la puzderia şi puzderia de instituţii în fiecare judeţ”, a spus fostul prim-ministru.

Nu în ultimul rând, Theodor Stolojan a atras atenţia asupra faptului că administraţiile publice locale pot ”deturna” reforma administrativă, explicând că, după modelul Primăriei Capitalei care a înfiinţat companii municipale, banii pot fi duşi către astfel de structuri sub formă de cheltuieli cu servicii, în timp ce, în documente, apare o reducere a cheltuielilor de personal.

”Primările din teritoriu au multe mijloace, ca să spunem aşa, de a deturna întreaga reformă. De exemplu, vă amintiţi că în Bucureşti o serie de servicii care erau în primărie au fost mutate prin constituirea unor companii. Şi atunci sigur că în primărie nu mai ai cheltuieli cu salarii, în schimb ai cheltuieli cu bunuri şi servicii pe care le furnizează, chipurile, companiile pe care le-ai făcut cu oameni scoşi din primărie. Deci sunt multe asemenea posibilităţi de a amesteca lucrurile şi ca în final să nu iasă ceea ce gândim”, a explicat Theodor Stolojan.



