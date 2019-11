Europarlamentarul Rareș Bogdan: ”Vom avea alegeri anticipate, sunt convins de asta”

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan afirmă că în România vor avea loc alegeri parlamentare anticipate în următoarele 6 luni, aceasta fiind ”o strategie bine pusă la punct” a Partidului Național Liberal.

Rareș Bogdan a făcut această declarație la RFI, întrebat după victoria lui Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale dacă este momentul cel mai potrivit pentru organizarea de alegeri parlamentare anticipate.

”Absolut de acord și răspund un DA mare. Vom avea alegeri anticipate, sunt convins de asta, în următoarele șase luni de zile, cu cât mai repede, cu atât mai bine” - a spus europarlamentarul, conform sursei citate.

Întrebat dacă este o dorință a lui sau un proiect al PNL, liberalul a precizat:

”Este o strategie a noastră, o strategie atât a președintelui, cât și a PNL. Este și o dorință a mea, dar este o strategie bine pusă la punct a PNL în această idee, strategie pe care o vor susține și partenerii noștri până mai ieri în Opoziție, care susțin formula guvernamentală în frunte cu Ludovic Orban”.

La rândul său, președintele PNL Ludovic Orban a declarat, duminică, faptul că vor exista discuţii cu privire la oportunitatea organizării alegerilor anticipate.

"Domnul preşedinte s-a referit la o majoritate stabilă, coerentă, care să permită un sprijin puternic în Parlament pentru o guvernare care să facă reformele de care are nevoie România. Noi am arătat în condiţii extrem de dificile că am obţinut o majoritate parlamentară şi pentru îndepărtarea de la putere a PSD şi pentru învestirea Guvernului. Vom încerca şi în actualul Parlament să menţinem această majoritate care s-a manifestat la cele două voturi, dar ne vom pregăti cu toată seriozitatea pentru alegerile parlamentare când vor fi ele - fie anticipate, fie la termen", a declarat Orban presei la sediul PNL, potrivit Agerpres.

El a susţinut că această majoritate va fi consolidată prin dialog, respectarea înţelegerilor şi prin înaintarea unor proiecte legislative care să îi convingă şi pe parteneri.

"Sper să nu se treacă într-o fază de politicianism în care fiecare să dea declaraţii numai în funcţie de nişte interese electorale sau politice de moment şi am credinţa, cel puţin din partea noastră aşa va fi, că partenerii noştri vor susţine toate lucrurile pe care le-am stabilit în comun", a spus preşedintele PNL.

Premierul a fost întrebat dacă va încerca să obţină şi sprijinul Pro România.

"Noi vom încerca să convingem şi alţi parlamentari în afara parlamentarilor din formaţiunile politice partenere să fie alături de noi, fără, în schimb, a oferi altceva în afară de şansa de a vota lucruri bune pentru România", a arătat preşedintele PNL.