Dragnea spune că este exclusă adoptarea unei OUG privind Codurile penale. VIDEO

Președintele PSD Liviu Dragnea a răspuns afirmativ după ce a fost întrebat de jurnaliști dacă este adevărat că este exlusă în acest moment posibilitatea emiterii unei ordonanțe de urgență pentru modificarea codurilor penale.

Reporter: Deci este exclus în acest moment o ordonanță de urgență pe codul penal?

Liviu Dragnea: ”Da”.

Liderul PSD a mai afirmat că el nu a spus "ordonanţă de urgenţă". "Voi aţi spus", le-a spus el jurnaliştilor.

Chestionat dacă s-a discutat în Comitetul Executiv Naţional al PSD de vineri o astfel de variantă, Dragnea a precizat că s-a discutat despre accelerarea procedurilor.

"Eu ştiu exact ce am vorbit vineri seara. Am fost acolo cu toţii şi am spus şi spun în continuare că trebuie să se grăbească procedurile, pentru că s-a întârziat foarte mult. O să facem o sesiune extraordinară, dar nu putem face o sesiune extraordinară toată vara. Şi atunci o să le cer astăzi, şi eu şi dl Tăriceanu, celor din comisie să închidă odată Codul penal, să meargă la votul final, după care intră în circuitul obişnuit", a detaliat preşedintele PSD.

De asemenea, întrebat dacă durata unei sesiuni extraordinare va fi de două săptămâni, el a spus: "Maxim".

În ceea ce priveşte afirmaţiile făcute vineri referitor la procedura parlamentară, Liviu Dragnea a precizat că a vorbit despre faptul că termenele s-au lungit: "Noi am respectat absolut toate termenele. De fapt, le-am lungit, le-am lungit, le-am lungit şi nu e cazul".

Duminică seara, mii de oameni au protestat în București și în alte orașe - sub sloganul ”Cod roșu de OUG” - față de posibilitatea ca Guvernul Dăncilă să emită o ordonanță de urgență

La rândul său, senatorul PSD Niculae Bădălău a declarat, luni, că ar fi mai practică adoptarea unei ordonanţe de urgenţă pe Codul penal, pentru că acest proiect este de un an de zile în dezbatere publică, dar că PSD trebuie să convingă şi ALDE.

„OUG ar fi mai practică, dar nu se poate face fără sprijinul celor din ALDE”, a declarat Bădălău.

”Ştiţi foarte bine că acest proiect stă în dezbatere de un an de zile. Ceea ce spune opoziţia este o nebunie. Suntem obligaţi de UE să punem în concordanţă legislaţia română cu sugestiile dânşilor. Avem multe articole de pus în concordanţă. Asta încercăm să facem, dar procesul legislativ este de durată”, a mai afirmat senatorul PSD.

Tot luni, liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat că este exclusă varianta emiterii unei OUG pentru redefinirea infracțiunii de abuz în serviciu.

El a spus că nu a discutat cu partenerii de coaliţie, în cadrul unei şedinţe pe care a avut-o în cursul zilei, despre modificarea Codurilor penale prin ordonanţă de urgenţă, ci se va merge exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare.

"Nu am discutat de niciun fel de ordonanţă de urgenţă pe modificarea Codurilor. (...) Vom merge exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare", a spus Tăriceanu la Palatul Parlamentului.

Pro TV

De asemenea, a precizat că modificările respective nu vor fi făcute nici prin asumarea răspunderii Guvernului în Parlament.

Preşedintele ALDE a mai spus că la şedinţa coaliţiei au participat liderul PSD, Liviu Dragnea, şi premierul Viorica Dăncilă.

