Tăriceanu dă semnalul redefinirii infracțiunii de abuz în serviciu: NU se va face prin OUG

Președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu a făcut precizări luni despre informațiile apărute în spațiul public referitoare la posibilitatea ca Guvernul Dăncilă să emită ”o nouă OUG 13” de modificare a codurilor penale.

El a spus că nu a discutat cu partenerii de coaliţie, în cadrul şedinţei pe care a avut-o în cursul zilei de luni, despre modificarea Codurilor penale prin ordonanţă de urgenţă, ci se va merge exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare.

"Nu am discutat de niciun fel de ordonanţă de urgenţă pe modificarea Codurilor. (...) Vom merge exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare", a spus Tăriceanu la Palatul Parlamentului.

El a precizat că modificările respective nu vor fi făcute nici prin asumarea răspunderii Guvernului în Parlament.

Preşedintele ALDE a mai spus că la şedinţa coaliţiei au participat liderul PSD, Liviu Dragnea, şi premierul Viorica Dăncilă.

Declarațiile lui Tăriceanu vin în contextul în care Liviu Dragnea a fost condamnat, în prima instanţă, la 3 ani şi jumătate de închisoare, cu executare, pentru instigare la abuz în serviciu.

Sinteza declarațiilor lui Călin Popescu Tăriceanu:

- Această campanie care s-a dus de o bună bucată de vreme așa zisă de combatere a corupției, suntem singura țară din Europa asupra cărie a s-a pus o etichetă de țară coruptă.

- România este astăzi de această etichetă, oamenii își pun întrebarea dacă suntem egali.

- Abuzurile care s-au făcu în România, abuzul în serviciu, nu este o faptă de corupție, dar s-a legiferat că este asimilată unei fapte de corupție. Cred că trebuie bineînțeles acum la codurile penale să abordăm o perspectivă europeană. Vreau să subliniez încă o dată: nu trebuie să slăbim intensitatea luptei anticorupție.

- Nu am discutat de niciun fel de ordonanță pe modfiicarea codurilor - scoateți din discuții acest subiect - mergem pe dezbaterea parlamentară - și nici pe asumarea răspunderii - mergem pe calea dezbaterii parlamentare!

Anunțul lui Tăriceanu pare să-l contrazică pe cel al lui Dragnea

După ''ziua judecatii'' în PSD, din care a ieşit cu o susţinere totală a social-democraţilor, Liviu Dragnea a anunţat că va merge ''până la capăt'' şi a anunţat proceduri radicale, urgente, prin care să fie modificat Codul Penal.

Liviu Dragnea: ''Imi cer iertare pentru că s-a lungit atât de mult elaborarea Codului Penal, probabil că n-o să mă ierte... Maniera pe care am avut-o de a avea o abordare procedural corectă în Parlament s-a dovedit că a fost una greşită. Am decis să fim mult mai fermi şi mai radicali cu tot ceea ce trebuie să facem''.

Aşadar, Dragnea a spus că PSD va face toate demersurile pentru accelerarea procedurilor privind modificarea legilor justiţiei şi a codurilor penale. Semnalul dat a fost că ''scurtatura'' ar putea fi, din nou, ordonanţe de urgență date de Guvern pentru schimbarea legislaţiei penale, fără ca modificările să mai fie dezbătute. În plus, efectele vor fi imediate.

Preşedintele Klaus Iohannis a reacţionat şi a spus că PSD a devenit un grup de lobby pentru un infractor.

