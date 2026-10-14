Acțiunea vizează direct anumiți procurori, personal auxiliar și funcționari ai instituției, acuzați că au blocat intenționat anchetarea anulării alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, prin „ținerea la sertar” a sute de sesizări ale cetățenilor, se arată într-un comunicat al asociației.

Dosare penale transformate în „lucrări administrative”

Potrivit comunicatului remis presei, începând cu decembrie 2025, peste 600 de cetățeni au depus plângeri penale împotriva persoanelor considerate responsabile pentru evenimentele din 6 decembrie 2024, când alegerile prezidențiale au fost anulate.

Cu toate acestea, reclamanții susțin că Parchetul General a refuzat să le înregistreze ca dosare penale (cu indicativul „P”), ci le-a grupat sub un singur număr administrativ (2193/VIII-1/2025). Această practică, spun reprezentanții ALES, a împiedicat declanșarea oricărei urmăriri penale și a privat cetățenii de drepturile lor procesuale.

Existența acestui blocaj a fost confirmată chiar de Inspecția Judiciară, printr-o rezoluție din 8 aprilie 2026, care atesta că în respectiva „lucrare administrativă” zăceau 589 de sesizări nesoluționate.

Patru infracțiuni reclamate la adresa magistraților și funcționarilor

Asociația ALES acuză o conduită deliberată menită să protejeze persoanele reclamate inițial și cere anchetarea personalului din Parchetul General pentru patru infracțiuni prevăzute de Codul Penal:

- Abuz în serviciu (art. 297);

- Favorizarea făptuitorului (art. 269);

- Fals intelectual (art. 321);

-Neglijență în serviciu (art. 298).

Ce solicită „Valul Democrației”

Reprezentanții societății civile cer Parchetului General înregistrarea de urgență a noii plângeri ca dosar penal, identificarea tuturor funcționarilor și procurorilor implicați în această practică și conservarea imediată a probelor (registre, evidențe informatice, documente fizice) pentru a preveni distrugerea lor.

Mai mult, ALES solicită verificarea eventualelor conflicte de interese sau incompatibilități, sesizarea Inspecției Judiciare și suspendarea din funcție a persoanelor vizate, dacă legea o permite.

„Nu cerem o soluție prestabilită. Cerem respectarea legii! Justiția nu poate funcționa selectiv. Legea trebuie aplicată tuturor, inclusiv celor însărcinați să o apere”, se arată în comunicatul asociației, care subliniază că demersul nu vizează stabilirea vinovăției politicienilor sau judecătorilor care au anulat alegerile, ci strict obligația instituțiilor de a cerceta orice plângere penală conform procedurilor legale.

Potrivit unor surse judiciare, după depunerea plângerii penale a Asociației ALES, cele peste 600 de lucrări au fost reevaluate ca și plângeri penale

Călin Georgescu a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale

În primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, Călin Georgescu a obținut 2.120.401 voturi, ceea ce a reprezentat 22,94% din totalul voturilor valabil exprimate. El s-a clasat pe primul loc în preferințele electoratului. Contracandidata lui, Elena Lasconi, a obținut 1.772.500 voturi reprezentând 19,18% din cele valabil exprimate. Ulterior, alegerile au fost anulate de Curtea Constituțională, vizând presupuse ingerințe rusești. Un raport al anulării alegerilor, promis de actualul președinte Nicușor Dan, nu a fost făcut public nici până acum.