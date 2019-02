Dăncilă: „Kovesi nu e propunerea noastră ca procuror european”. Care e de fapt procedura

Inquam Photos/ Octav Ganea

Premierul Viorica Dăncilă a vorbit, marți seara, despre candidatura Laurei Codruța Kovesi la funcția de procuror-șef al Parchetului General European.

Întrebată de jurnaliști ce părere are despre candidatura Laurei Codruța Kovesi pentru funcția de procuror european, Dăncilă a declarat:

„După cum știți, Kovesi nu este propunerea noastră pentru funcția de procuror european.”

„Ar trebui România să o susțină?”, a insistat un reporter.

„Nu vreau să vorbesc despre acest subiect. Nu cred că trebuie să vorbesc despre acest lucru atâta timp cât nu a fost nominalizarea Guvernului României”, a replicat șefa Guvernului.

„Știți care este procedura de numire a procurorului european? Nu Guvernul României face propunerea”, i-a atras atenția reporterul.

„Guvernul nu are legătură cu această numire”, a conchis Viorica Dăncilă, refuzând să mai facă și alte declarații pe acest subiect.

Fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, s-a clasat pe primul loc la selecția pentru postul de procuror-șef european, realizată de un comitet special. Astfel, primele trei propuneri vor fi trimise Parlamentului European.

Procedura de selecţie a procurorului şef european este una care nu depinde de ţara din care provine candidatul şi se face exclusiv de către o comisie formată din 12 membri (foşti membri ai Curţii de Justiţie şi ai Curţii de Conturi, foşti membri naţionali ai Eurojust, membri ai instanţelor naţionale supreme, procurori de nivel înalt şi avocaţi) desemnaţi în septembrie 2018.

Lista scurtă va ajunge la Comisia JAI şi, probabil Comisia LIBE, apoi cuvântul final îl vor avea Consiliul şi Parlamentul European, de comun de acord/

Fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi s-a prezentat vineri la Parchetul General, unde a fost audiată de procurorii Secţiei de investigare a magistraţilor, într-un dosar în care este acuzată de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă. Procurorii Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ) susţin că Laura Codruţa Kovesi ar fi pretins şi primit, în cursul anului 2011, suma de 268.689 lei de la omul de afaceri Sebastian Ghiţă în legătură extrădarea fostului director al FNI Nicolae Popa.

În replică, fosta șefă a DNA a declarat acest demers îi va afecta candidatura pentru Parchetul European.

„Cu siguranță va fi o afectare a candidaturii pe care o parcurg în acest moment. Eu voi merge mai departe, mă voi prezenta la audieri în Parlamenul European, așa cum am fost chemată. Până atunci mai sunt niște etape de parcurs de către candidați. Le voi parcurge și pe acelea .Nu am produs niciodată, dar niciodată fapte penale. Acuzațiile pe care le-am văzut în spațiul public făcute de un inculpat într-un dosar al DNA sunt pure fabulații.

Am luat la cunoștință și pot să vă spun următoarele: nu am avut niciun fel de discuții legate de extrădarea inculpatului Popa Nicolae, nu am exercitat niciun act abuziv în legătură cu extrădarea, pentru că nu am aceste atribuții. De extrădare s-au ocupat Poliția Română și Ministerul Justiției. Păi nu este nicio coincidență. Nu este nicio coincidență.

De doi ani și jumătate sunt hărțuită cu plângeri penale, cu acțiuni disciplinare. Am 4 acțiuni disciplinare, am 18 dosare penale. Nu sunt singura în această situație. Toți cei care și-au făcut treaba în magistratură au probleme. Hai să îi luăm: președinta Înaltei Curți are acțiune disciplinară, membrii din CSM care au fost vocali sunt cercetați disciplinar, procurori și judecători care au comentat despre Legile Justiției sunt cercetați disciplinar. Din 2017, pe baza declarațiilor făcute de acest inculpat s-a deschis un dosar penal, exact cu privire la această extrădare. Ianuarie 2017, iar eu sunt pusă sub învinuire când trebuie să mă prezint la această audiere. Deci NU, nu este nicio coincidență”, declara Kovesi vineri.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer