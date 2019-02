Oficial european, scrisoare în apărarea lui Kovesi. "Suntem consternaţi de atacuri"

Guy Verhofstadt, liderul grupului ALDE din Parlamentul European, a trimis alături de europarlamentul Sophie in’t Veld o scrisoare către Antonio Tajani, preşedintele Parlamentului European, în care îi cer să apere procesul de selecţie a procurorului-şef european şi să garanteze participarea Laurei Codruţa Kovesi la susţinerea candidaturii sale, scrie News.ro.

„Având în vedere atacurile guvernului României împotriva Laurei Kovesi, eu şi Sophie in’t Veld i-am scris preşedintelui Parlamentului European pentru a-i cere să apere integritatea procesului de selecţie pentru postul de procuror european şi să garanteze că Kovesi poate participa”, a scris Verhofstadt pe contul său de Twitter.

In light of the attacks by the Romanian Gov against Laura #Kovesi, @SophieintVeld & I have today jointly written to @EP_President, calling on him to defend the integrity of the selection process for the EU's public prosecutor & to guarantee Mrs Kovesi can fully participate. pic.twitter.com/rcXSN5gXnk