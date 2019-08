Dăncilă, despre presupusul „blat” cu Iohannis: Mereu PSD-ul a fost cel criticat, nu ALDE

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a afirmat, marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la Craiova, că nu face „blat” cu nimeni, fiind important ca PSD să obţină un scor foarte bun la alegerile prezidenţiale şi să câştige acest scrutin.

Dăncilă a fost întrebată despre afirmaţiile conform cărora ar avea o înţelegere cu preşedintele Klaus Iohannis.

„I-am spus domnului Tăriceanu pe cine am desemnat, eu cred că se încearcă, de fapt, căutarea de motive şi este pentru mine un pic…mă nedumereşte faptul că până acum nu au fost aceste ieşiri şi aceste întrebări în spaţiul public, chiar dacă au fost divergenţe, şi este normal să nu avem toţi aceeaşi opinie, dar aceste lucruri s-au discutat în cadrul coaliţiei de guvernare şi nu prin intermediul presei. Iar cred că aceste acuzaţii sunt total nefondate. E ultimul lucru care s-ar putea avea în vedere pentru că eu ştiu că de fiecare dată Guvernul României a fost cel criticat, nu a fost ALDE, PSD-ul a fost cel criticat de către preşedintele României, noi am avut din partea preşedintelui numeroase obstacole, de fiecare dată când am numit, am văzut reacţiile domnului preşedinte Iohannis (...)", a răspuns Dăncilă, citată de News.ro.

Ea a adăugat că Guvernul României este cel mai criticat, premierul este criticat şi că nu l-a auzit pe preşedintele României cerând demisia preşedintelui Senatului.

„În rest, l-am auzit pe preşedintele României cerând de şapte ori demisia primului ministru. Dacă asta înseamnă blat pentru unii, pentru mine nu. Eu nu fac blat cu nimeni, pentru mine este important ca PSD să obţină un scor foarte bun la alegerile prezidenţiale, este important nu să intrăm în turul doi, ci să câştigăm alegerile prezidenţiale. Pentru mine e foarte important să câştigăm încrederea cetăţenilor", a mai spus Dăncilă.

