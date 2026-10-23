Florentin Pandele a declarat că a citit „cu uimire și mâhnire” comunicatul Administrației Prezidențiale și a solicitat o analiză amănunțită a sesizării. Primarul transmite într-un comunicat de presă că Voluntari ar trebui să beneficieze de același tratament ca alte localități din România care au devenit municipii în ultimii ani.

„Sunt convins că preşedintele României, ca fost primar al Capitalei, ştie realitatea localităţii noastre şi că dezvoltarea oraşului a fost majoră cel puţin în ultimul deceniu. În plus, situaţia demografică reală este diferită de statistici: dacă în rapoarte, oraşul Voluntari are aproape 50.000 de locuitori, în fapt, aici locuiesc peste 125.000 de persoane, care încă domiciliază în acte în alte localităţi, în special în Bucureşti. Sunt peste 50.000 de unităţi locative pe raza localităţii. Există municipii în România care au între 8 şi 15 mii de locuitori”, a scris primarul orașului Voluntari.

În sesizarea transmisă Curții Constituționale, Nicușor Dan susține că legea nu este fundamentată temeinic și ridică probleme de claritate și previzibilitate. Președintele invocă prevederi constituționale referitoare la principiul legalității și organizarea administrativ-teritorială a României. Potrivit acestuia, declararea unui oraș ca municipiu trebuie să respecte criterii generale și obiective, stabilite prin lege.

În replică, Florentin Pandele afirmă că Voluntari a cunoscut o dezvoltare accelerată în ultimii ani și că numărul real al persoanelor care locuiesc în oraș depășește semnificativ datele oficiale. Potrivit edilului, localitatea are aproape 50.000 de locuitori în statistici, însă în realitate ar locui acolo peste 125.000 de persoane. De asemenea, pe raza orașului ar exista peste 50.000 de unități locative.

Primarul susține că obținerea statutului de municipiu ar putea facilita accesul la finanțări europene pentru proiecte de infrastructură, mobilitate urbană și regenerare urbană.

Florentin Pandele a subliniat că transformarea în municipiu nu înseamnă automat taxe mai mari și a afirmat că administrația locală nu intenționează să majoreze impozitele din acest motiv.

„Statutul de municipiu ar aduce orașului beneficii administrative, economice și financiare, toate în interesul locuitorilor săi”, a transmis primarul.