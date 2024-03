Dacian Cioloș îl acuză pe Marcel Ciolacu că a distribuit știri false în cazul Roșia Montană. "PSD a vrut să ne vândă istoria"

„Timp de câteva săptămâni, prim-ministrul Guvernului României, Marcel Ciolacu, a distribuit știri false despre despăgubiri închipuite și m-a acuzat împreună cu toți pesediștii pentru includerea Roșiei Montane în UNESCO. Ieri, România a triumfat într-un proces care nu a fost doar despre aur, ci despre sufletul și inima țării noastre”, a precizat Dacian Cioloș.

Europarlamentarul acuză PSD de faptul că „a vrut să ne vândă istoria, patrimoniul, natura”.

„PSD a vrut să ne vândă istoria, patrimoniul, natura. PSD s-a opus protecției Roșiei Montane prin UNESCO. PSD a vrut să dea aurul către o companie străină, să fie exploatat cu cianuri, în ciuda tuturor legilor naționale şi europene. Jaf strigător la cer, mascat sub slogane patriotice! Ciolacu a subminat grav apărarea statului român şi a umflat acţiunile Gold Corporation. Ciolacu a anunțat un referendum pentru a decide exploatarea cu cianuri la Roșia Montană”, a mai transmis Cioloș.

„Când politica se joacă murdar, când unii politicieni încearcă să ne înstrăineze viitorul, Roșia Montană rămâne mărturia vie că adevărul și principiile nu pot fi compromise. Felicitări tuturor celor care au luptat împotriva acestei mașinării infernale politico-economice. Victoria aceasta este a voastră, a tuturor celor care ați ieșit în stradă, a celor care ați demonstrat că dreptatea şi patrimoniul național sunt de neprețuit. Este victoria fiecărui strigăt, fiecărui protest, fiecărei voci care a refuzat să tacă", a conchis acesta.

Cioloș și PSD se acuză reciproc

De-a lungul timpului, fostul premier Dacian Cioloș și PSD au continuat să se acuze reciproc pentru situația în care se află România în litigiul cu Gabriel Resources, firma care deţine dreptul de exploatare minieră la Roşia Montană.

La începutul lunii februarie a acestui an, PSD a transmis un comunicat de presă în care susține că fostul premier Dacian Cioloș este ”principalul vinovat”, deoarece atunci când a aprobat depunerea cererii de includere în patrimoniul universal UNESCO a perimetrului de la Roșia Montană, ”Dacian Cioloș a știut că va afecta interesele României în litigiul deja deschis cu deținătorul dreptului de exploatare”.

În replică, Cioloș a transmis și el un comunicat în care afirmă că “Ponta apare de 161 de ori în cererea inițială de despăgubiri a Gabriel Resources, iar al meu nici măcar odată”.

Cioloș afirmă că, de fapt, fostul Guvern PSD condus de Victor Ponta a fost cel care a inițiat un proiect de lege care a dat undă verde exploatării de la Roșia Montană.

“În cazul prejudiciilor cerute de Gabriel Resources pentru afacerea Roșia Montană, Marcel Ciolacu și PSD au o poziție contrară României, a avocaților plătiți de guvern să ne apere interesele și a documentelor publice de la tribunalul de arbitraj.

Au ales să dea vina pentru eventualele despăgubiri pe includerea peisajului cultural minier în UNESCO deși chiar compania minieră a recunoscut, în documentele de la tribunalul de arbitraj, că acest lucru nu afectează cuantumul daunelor solicitate statului român.

Demersurile pentru includerea în patrimoniul UNESCO „nu schimbă pretențiile lui Gabriel în această arbitrare, care rămân așa cum au fost expuse în pledoariile anterioare ale reclamanților”. [”That development does not alter Gabriel’s claims in this arbitration, which remain as set forth in Claimants’ earlier pleadings”], se arată în cererile avocaților RMGC.

Ciolacu și PSD au luat în brațe teza că eventualele prejudicii ar fi din cauza guvernului tehnocrat și a includerii peisajului cultural minier în UNESCO deși numele Ponta apare de 161 de ori în cererea inițială de despăgubiri a Gabriel Resources iar al meu nici măcar odată.

Mă interesează prea puțin că Ciolacu și PSD se vor scufunda împreună cu Ponta care trebuie să plătească pentru prejudicii. Ce mă interesează este să nu ascundă motivarea tribunalului pentru ca oamenii să aibă ocazia să judece singuri din cauza cui s-a ajuns aici", spune Dacian Cioloș, conform sursei citate.

Fostul premier al României a creat și o pagina specială pe blogul său, în care prezintă o cronologie a evenimentelor privind Roșia Montană.

PSD: ”Cioloș a știut foarte bine că prin acea decizie a încălcat un angajament asumat de statul român”

Partidul Social Democrat susține că ”Cioloș a știut foarte bine că prin acea decizie” - prin care a aprobat cererea României de includere a zonei Roșia Montană în patrimoniul universal UNESCO - ”a încălcat un angajament asumat de statul român și că toți contribuabilii din România ar putea fi obligați să plătească daune uriașe, cu un impact negativ uriaș asupra economiei naționale”.

”Sub acest aspect, Dacian Cioloș se face vinovat de subminarea economiei naționale și se descalifică definitiv pentru orice funcție de demnitate publică. Cioloș nu mai poate cere votul cetățenilor pe care i-ar putea condamna, prin deciziile sale, la plata unor prejudicii uriașe!

La fel de vinovat este și premierul Orban care a dispus reluarea procedurii de înscriere în Patrimoniul UNESCO, după ce Guvernul PSD solicitase întreruperea procedurii până la soluționarea litigiului.

De asemenea, o mare parte din răspundere revine USR care s-a lansat în politică pe acest subiect, iar ulterior, prin miniștrii săi din Guvernul Cîțu, s-a opus cu vehemență retragerii dosarului de la UNESCO, deși ministrul Finanțelor de atunci a atras atenția că România riscă să plătească daune uriașe cuprinse între 0,5 și 3,5 miliarde de dolari.

(...) PSD subliniază că nu pune în discuție nici oportunitatea și nici impactul de mediu pe care le-ar presupune exploatarea de la Roșia Montană. Problema în cauză este că statul român, prin guvernele de dreapta, care au acordat dreptul de exploatare, a făcut un angajament, pe care Cioloș, Orban și USR l-au încălcat cu bună știință, zădărnicind orice posibilitate de a rezolva litigiul pe cale amiabilă” - mai susține PSD despre scandalul privind Roșia Montană.

Ciolacu, după victoria din cazul Roșia Montană

După aflarea verdictului, premierul României, Marcel Ciolacu, a transmis un mesaj pe Facebook.

"Am câștigat procesul Roșia Montană!!! Ne-am luptat pentru România, pentru că era nedrept ca fiecare salariat și pensionar al acestei țări să fie penalizat pentru ticăloșia unor antiromâni!

Mulțumesc echipei de avocați care a reprezentat România cu profesionalism, cinste și onoare! Românii nu trebuie să sufere din cauza deciziilor unor premieri care au pus interesele personale mai presus decât interesele naționale!

Nu am acceptat jaful în cazul vaccinurilor anti-Covid, nu am făcut-o nici acum!

Bravo, România!", a spus șeful Guvernului.

România a câștigat procesul în dosarul Roșia Montană

Tribunalul de la Washington a decis, vineri seara, în unanimitate, că țara noastră nu trebuie să plătească despăgubiri de câteva miliarde de dolari firmei Gabriel Resources. În plus, compania canadiană este obligată să returneze României cheltuielile de judecată, care ajung la câteva milioane de dolari. Motivarea hotărârii va fi emisă în următoarele 20 de zile.

Înainte de pronunțarea verdictului, acesta a declarat că și-ar dori un referendum pentru a afla părerea românilor despre oportunitatea continuării exploatărilor în zonă, implicit despre scoaterea sitului din patrimoniul UNESCO.

Povestea exploatării de la Roșia Montană a început acum 27 ani. Miza era cea mai mare rezervă de metale prețioase din Europa: 300 de tone de aur si 1.600 de tone de argint, in valoare de 16 miliarde de dolari, potrivit estimarilor din 2013. România ar fi urmat să primească redevente de 6%.

Primele contracte sunt semnate de românul Frank Timiș în 1997. Un an mai tarziu, Gabriel Resources cumpără afacerea în care țara noastră deține 20%.

În 2013, guvernul Victor Ponta dă unda verde exploatării controversate, cu cianuri, a aurului și argintului, ceea ce scoate zeci de mii de oameni pe străzile orașelor din România.

La presiunea străzii, legea cade în decembrie 2013 în Senat și în 2014 în Camera Deputaților.

Gabriel Resources dă în judecată România la Washington în 2015, iar cea mai puternica lovitură vine in 2017, când guvernul Cioloș cere introducerea Roșiei Montana în patrimoniul UNESCO drept sit istoric, ceea ce facea zona de neatins pentru minerit.

Un an mai târziu, guvernele Tudose și Dăncilă încearcă să retragă cererea, dar, în 2020, guvernul Orban continuă demersul și, în 2021, Roșia Montană devine sit protejat.

Dată publicare: 09-03-2024 11:13