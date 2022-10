Ministrul Mediului: „Barajul de la Roşia Montană este stabil”. Se anunță verificări de urgență în țară

Pericolul, însă, nu a trecut. Ploile care au căzut în ultimele ore îngreunează efortul pompierilor care, cu ajutorul motopompelor, continuă să scoată apa din lac.

Autoritățile au anunțat că în ultimele 24 de ore au căzut precipitații de 15 litri pe metrul pătrat, ceea ce a încetinit progresul operațiunii. De la începutul intervenției pompierilor, cota apei a scăzut cu 135 de centimetri.

Cât va mai dura până ce pericolul de la Roșia Montană va fi diminuat

În ritmul actual, va dura încă cel puțin cinci zile până ca nivelul apei să scadă cu cinci metri și pericolul să fie diminuat. Salvatorii au refulat apa cu patru motopompe, însă din cauza riscului de inundații în aval, au revenit la folosirea a trei utilaje.

În același timp, două pompe sunt pregătite în sat, pentru a interveni în caz de inundații.

Mai târziu, cei de la Apele Române vor face în continuare măsurători pe fundul lacului pentru a goli lacul și a pregăti un plan de reparații.

În continuare, localnicii care au rămas în gospodării refuză să se adăpostească în altă parte. Ca urmare a situației de la Roșia Montană, premierul Ciucă a anunțat că se vor face, în regim de urgență, verificări de specialitate a calității construcției și exploatării barajelor din țară.

Ministrul Mediului: Barajul de la Roşia Montană este stabil; nu există nicio agravare a situaţiei

Barajul de la Roşia Montană este stabil şi, în acest moment, nu avem niciun semnal care să agraveze situaţia existentă, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos.

"La Roşia Montană echipele lucrează în continuare. Am avut ieri o inspecţie din partea specialiştilor de la ABA Mureş care au venit şi au făcut o scanare cu instalaţii performante pentru a vedea în ce stare se află corpul barajului. În momentul de faţă nu există nicio agravare a situaţiei. Pompele sunt funcţionale şi astăzi vor fi reamplasate pentru a permite reducerea nivelului apei până la cota stabilită împreună cu ISU. Ulterior, după ce împreună cu Institutul de Fizică a Pământului vom valida toate datele de ieri, vom vedea şi ce se întâmplă cu corpul barajului. Vom avea rezultatele la sfârşitul săptămânii cu privire a nivelul apei după care vom analiza posibilitatea tehnică de reparare şi de desfundare. Vom analiza şi în aval care sunt soluţiile pentru a permite oricând o evacuare în siguranţă a cantităţii de apă care se menţine în spatele barajului. Barajul are autorizaţie, cu obligaţia de a se efectua mai multe investiţii din partea autorităţii publice locale. La nivel naţional, aceste baraje de mică capacitate, aflate în administraţia autorităţilor locale necesită autorizare. Unele dintre ele nu sunt autorizate din diverse motive. Un motiv este lipsa fondurilor pentru a face lucrările necesare, un alt motiv fiind eventualele incertitudini cu privire la dreptul de proprietate şi terenurile pe care sunt situate aceste baraje", a subliniat Tanczos.

Oficialul a precizat, totodată, că, la momentul actual, situaţia în zonă este sub control.

"Nu avem niciun semnal care să agraveze situaţia existentă. Barajul este stabil. Pentru a elimina orice risc de producere a unui incident, se goleşte o mare cantitate de apă. În momentul de faţă nu văd nicio agravare a situaţiei. Din punctul nostru de vedere, situaţia este sub control. Colegii noştri de la Autorizări nu aveau cunoştinţă despre fisură în momentul autorizării, din informaţiile pe care le-am primit. Existau cunoştinţe cu privire la blocarea acelei evacuări pe fund, pentru care s-au dispus măsuri pentru autoritatea publică locală. Fisura a fost semnalată în seara de sâmbătă şi se duce până la nivelul de preaplin şi nu afectează, în momentul de faţă, corpul de bază al barajului. Din estimările de ieri şi de duminică avem nevoie de 5-7 zile pentru a evacua cantitatea respectivă de apă, în funcţie de precipitaţiile din zonă, care pot lungi cu o zi-două perioada de evacuare. Astăzi se mută pompele, pe rând, la o locaţie mai joasă pentru a putea asigura extragerea apei", a afirmat demnitarul.

2.000 de baraje încadrate în categoriile C şi D

Conform datelor prezentate de către ministrul Mediului, la nivel naţional există 2.095 de baraje încadrate în categoriile C şi D, respectiv de categorie mică şi de dimensiuni identice cu cel de la Roşia Montană.

"Am făcut o estimare a timpului în care putem să verificăm cele 2.095 de baraje de categoria C şi D, în ţară. Vom avea zeci de echipe de control de la "Apele Române", care vor fi formate dintr-o persoană de la Inspecţie şi o persoană de la Exploatare. Trebuie ştiut faptul că din cele 2.095 de baraje, 318 sunt la ANAR, iar celelalte sunt la autorităţile publice locale sau au proprietate incertă, fiind pe terenuri retrocedate sau aflate în litigiu. Majoritatea lor sunt de categorie mică, dar sunt şi unele de dimensiuni cum este barajul de la Roşia Montană (...) La nivelul "Apelor Române", 18 din cele 300 şi ceva de baraje de categoria C şi D sunt în curs de autorizare. Celelalte, în număr de 912, sunt la autorităţile publice locale şi se află în diverse stadii de autorizare sau fără autorizaţii, mai ales cele care sunt de mică capacitate", a menţionat Barna Tanczos.

Pe data de 1 octombrie 2022, în jurul orei 16:00, reprezentanţii Primăriei Roşia Montană au observat apariţia unei pâlnii de eroziune pe coronamentul barajului Tăul Mare. Fenomenul a apărut în zona din dreptul golirii de fund a barajului. Primarul comunei Roşia Montană a anunţat evenimentul la numărul de urgenţă 112. Ulterior, patru mesaje Ro-Alert au fost transmise populaţiei, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Conform informaţiilor transmise, marţi, de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Alba, cota apei în lacul de acumulare Tăul Mare de la Roşia Montană a scăzut cu 135 de centimetri, în urma măsurătorilor efectuate de către reprezentanţii Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA).

"Se continuă refularea apei din lacul de acumulare piscicolă cu trei motopompe de mare capacitate, o motopompă fiind pregătită să intervină în rezerva operativă, iar două motopompe vor interveni, la nevoie, pentru evacuarea apei din zona îngustă a albiei pe raza localităţii Roşia Montană (zona locuită). S-a realizat refularea cu patru motopompe însă, din cauza riscului de inundaţii în aval, s-a revenit la refularea cu trei motopompe. Cota apei în lacul de acumulare a scăzut cu 135 cm (faţă de cea înregistrată la începutul evacuării apei cu motopompe), conform măsurătorilor efectuate în această dimineaţă de reprezentanţii SGA", a informat ISU Alba.

La faţa locului acţionează pompieri din mai multe judeţe, dar şi jandarmi, poliţişti, militari, specialişti de la Apele Române şi de la alte instituţii abilitate.

Sursa citată a mai arătat că, în ultimele 24 ore, la staţia meteorologică Roşia Montană s-au înregistrat precipitaţii de 15 l/mp.

Deţinătorul acumulării Tăul Mare, realizată în anul 1908, este Primăria Comunei Roşia Montană. Autorizaţia de funcţionare pentru acest obiectiv, care este folosit pentru piscicultură, este valabilă până la sfârşitul anului 2024.



Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 04-10-2022 12:34