Criză politică în România. Barna renunță la șefia Camerei Deputaților și îl propune pe Drulă

Co-președintele USR-PLUS Dan Barna a vorbit marți, într-o declarație scurtă de presă, despre criza politică provocată de blocarea negocierilor partidelor de dreapta, propunând două soluții.

Barna a afirmat că USR-PLUS îl propune pe Cătălin Drulă - deputat și vicepreședinte USR - pentru a ocupa funcția de președinte al Camerei Deputaților în viitorul Parlament.

În prezent, această funcție este un motiv de dispută între USR-PLUS și PNL, care vrea ca acest post să fie ocupat de Ludovic Orban.

"Se percepe că suntem în situaţia unui blocaj legat de alocarea funcţiilor pe partide sau, şi mai fals, este chestiunea legată de ambiţii personale ale liderilor celor două partide din conducerea coaliţiei, respectiv a mea şi a lui Ludovic Orban. Nu este despre poziţii, ci este exact despre o alocare echilibrată şi şansa ca această coaliţie să funcţioneze şi să meargă mai departe. Secvenţa în care noi ne propunem să facem un guvern de oportunitate este de neacceptat pentru USR PLUS. Am propus mai multe soluţii în zilele trecute, acestea au fost refuzate fie de Ludovic Orban, fie de cei din PNL. Încercăm o nouă nouă soluţie, încercăm o nouă deschidere şi propunem o altă candidatură la conducerea Camerei Deputaţilor. Considerăm în continuare că echilibrul acestei coaliţii trebuie să existe. Pe cale de consecinţă, îl propunem - şi va fi susţinut de USR PLUS - pe liderul de grup al parlamentarilor USR, Cătălin Drulă, un coleg cu o experienţă semnificativă şi cu rezultate remarcabile în ultimele două sesiuni", a anunţat Dan Barna la Parlament, conform Agerpres.

Potrivit acestuia, ultimele zile au arătat "cât de uşor se poate aluneca în logica vechilor coaliţii de conjunctură, în care germenii instabilităţii sunt stabiliţi de la bun început".

"Or, lucrul acesta este de neacceptat, pentru că, pe de o parte, erodăm semnificativ încrederea pe care oamenii şi-au pus-o în noi la aceste alegeri şi, în egală măsură, este o preocupare şi o miză importantă pentru USR PLUS. Venim la ceea ce înseamnă negocierea programului de guvernare, care în acest moment trenează. Or, dacă este o miză importantă pentru România, această miză este programul de guvernare", a menţionat liderul USR.

A doua propunere lansată public de Dan Barna este ca liderii celor 3 partide parlamentare din viitoarea coaliție guvernamentală - PNL, USR-PLUS și UDMR - să ocupe funcțiile de vicepremieri în viitorul Guvern, astfel încât responsabilitatea să fie egală între partide, a mai menționat liderul USR.

Criză politică în România

După prima rundă a discuțiilor cu partidele câștigătoare la alegerile din 6 decembrie, președintele Klaus Iohannis a decis să nu desemneze un prim-ministru.

Delegațiile au mers cu propuneri diferite, deoarece negocierile purtate până acum între PNL, USR-PLUS și UDMR nu au dus la un rezultat comun.

Așa că șeful statului a decis să le mai dea un răgaz, după care va relua consultările.

Conform Constituției, președintele României poate să ceară reluarea consultărilor și trebuie să desemneze un premier din cadrul partidului câștigător sau al majorității, în acest caz.

Premierul propus are la dispoziție 10 zile să își formeze cabinetul și să ceară votul noului Parlament. Abia după ce sunt votați de jumătate plus unu din numărul de aleși, premierul și Guvernul său se pot apuca de treabă.

Cioloș: Punem pe primul plan guvernarea, nu oamenii care cer funcții pentru ei și găștile lor

Și președintele PLUS, Dacian Cioloș, a transmis un mesaj partenerilor de negocieri, PNL și UDMR, arătând că ei pun pe primul plan guvernarea, ”nu oamenii care cer funcții pentru ei și găștile lor”.

Mesajulm complet al lui Dacian Cioloș:

”Atenția a fost foarte mult focalizată în media, în aceste zile, pe partea de negocieri de funcții și mai puțin spre deloc pe partea de guvernare. Evident că funcțiile și mai ales oamenii care le vor ocupa sunt importante.

Dar la noi guvernările au fost de foarte multe ori forme fără fond, cochilii aproape goale sau umplute mai degrabă cu interese de grup decât cu o viziune despre ceea ce trebuie să se schimbe în bine prin reforme care să nu „taie” prostește, ci să reducă risipa, să dea perspective celor care vor să muncească pe bune, nu să fure sau să se pună pe căpătuială.

Vom discuta cu colegii de la PNL și UDMR măsură cu măsură, pentru că asta e mai important decât cum ne împărțim funcțiile. Trebuie să clarificăm cum facem ca deficitul bugetar și gestionarea acestuia să nu afecteze relansarea economică. Să nu fie o piedică pentru reformele în Sănătate, în Educație, unde e nevoie și de bani de investit, nu doar de schimbat legi și de depolitizare.

În primăvară, ar trebui să începem să folosim banii europeni și va fi nevoie să ne punem de acord în coaliția de guvernare cum asigurăm canalizarea lor rapidă spre investiții și finanțarea reformelor fără să creăm birocrație suplimentară în purul stil românesc din acești ultimi ani.

Despre astea și multe altele trebuie să discutăm, pentru că în momentul în care mergem în Parlament cu noul guvern trebuie să avem un program de guvernare cu ținte și cu obiective clare.

Dincolo de cancanul împărțirii funcțiilor, poate învățăm să acordăm atenție și lucrurilor esențiale care chiar ne afectează viața, dar care se află mai puțin în reflectorul spectacolului mediatic prin care se face rating.

USR PLUS a cerut de la început ca aceste negocieri să se facă cu angajamente serioase pentru a așeza coaliția în postura de a putea guverna credibil patru ani. România a trecut în ultimii 30 de ani prin destrămări de coaliții cauzate de trădări sau traseism, care au denaturat voința cetățenilor la vot și acest lucru nu mai trebuie să se repete. Acum facem altfel. Punem pe primul plan guvernarea și reformele, nu oamenii care cer funcții pentru ei și găștile lor politice.

Anunțul făcut de către Dan Barna astăzi arată că noi suntem gata să oferim soluții, nu să ne cramponăm de funcții.” - a transmis Cioloș pe Facebook.