VIDEO. O discuție filmată între Dan Barna și Cristian Ghinea a stârnit reacții dure în USR

Este revoltă în USR după publicarea filmării unei discuții între liderul formațiuni Dan Barna și eurodeputatul Cristian Ghinea privind închiderea unui grup de Facebook în care membrii USR au criticat constant conducerea partidului.

Radu Hossu, consultantul de campanie al actualului primar al municipiului Braşov, Allen Coliban, a făcut face public un fragment din discuția în care Dan Barna cataloghează drept „o idee bună” eventuala închidere grupului „Poiana lui Iocan”, un grup intern de dezbatere, pe Facebook, potrivit News.ro..

„Să închizi acest grup înseamnă să calci metaforic pe cap mii de membri. Înseamnă să simţi totuşi că îţi scapă din mâini frâiele şi că nu poţi să-i prosteşti pe toţi, tot timpul”, comentează Hossu discuţia celor doi politiceni.

În clipul postat vineri pe pagina de Facebook a lui Radu Hossu, Cristian Ghinea îi spune lui Dan Barna că este „owner la Poiana lui Iocan” şi deţine butonul cu care poate şterge grupul de Facebook în care membrii de partid dezbat şi unii dintre ei aduc critici conducerii USR.

„Mi se pare fabulos că de trei ani stai şi-ţi iei înjurături pe un grup care este al tău. Ia zi, nu ne faci şi nouă o bucurie să-i dai delete la mizeria aia de grup? Adică, a rămas aşa, un fel de refugiul nebunilor, e... sau asta vrei? Îl citeşti?” întreabă Cristian Ghinea.

„E o idee foarte bună, mă gândesc” răspunde Dan Barna.

Conversaţia dintre cei doi este dur criticată de Radu Hossu.

„Pentru cei care nu ştiu, Poiana lui Iocan - grup de facebook intern al USR, era o oază de democraţie, o oază de libertate a expresiei. A fost creat o dată cu partidul şi este şi astăzi ultimul bastion al liberei exprimări. Aici se exprimă şi susţinătorii lui Dan Barna, Cristian Ghinea and Co., dar şi avertizorii de integritate (vezi Oli Ardelean şi alţii). Să închizi acest grup înseamnă să calci metaforic pe cap mii de membri. Înseamnă să simţi totuşi că îţi scapă din mâini frâiele şi că nu poţi să-i prosteşti pe toţi, tot timpul. Sper ca voi cei care ciţiti şi vedeţi aceste imagini, fie că sunteţi din presă, fie că sunteţi din USR, PLUS sau simpli cetăţeni interesaţi să susţineţi rămânerea în viaţă a acestui grup intern din USR. De ce? Pentru că USR trebuie să rămână un partid sănătos, liber, viu, deschis, pentru că este partidul care va fi la guvernare” scrie consultantul lui Allen Coliban în mesajul care însoţeşte imaginile.

În acelaşi mesaj, Hossu precizează că îl consideră pe eurodeputatul Cristian Ghinea „un personaj mefistofelic”, cum în catalogase anterior, ci „un personaj de desene animate”, iar despre Dan Barna spune că „este un şef (a nu se confunda cu lider), cu valenţe de despot”.

Radu Hossu menţionează că discuţia dintre Ghinea şi Barna este dovada că el a avut „dreptate” să le ceară celor doi „să facă un pas în spate din fruntea USR” şi că acel clip arată „ce orgolii mari şi ce mize mici discută”, precum şi „satisfacţia meschină, generată de frustrările unor vieţi politice dezamăgitoare, faţă de închiderea unui grup de Facebook”.

Hossu mai transmite că a primit videoclipul cu discuţia dintre Ghinea şi Barna „pe diferite căi, de la membri şi simpatizanţi” şi că acesta „nu a fost preluat din interior”.