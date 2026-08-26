Declarația este însă contestată de PSD, care afirmă că discuțiile nu sunt încheiate și că sindicatele și Ministerul Educației nu sunt de acord cu forma actuală a proiectului. În acest moment, la Parlament nu este înregistrat niciun proiect de lege privind salarizarea, au au declarat surse PSD pentru Știrile Pro TV.

Federaţiile sindicale din educaţie au respins miercuri ultima variantă a proiectului Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, propusă de Guvernul interimar, şi consideră că întreaga anexă privitoare la învăţământ demonstrează "desconsiderarea" personalului din acest domeniu.

„Federaţiile sindicale reprezentative la nivelul sectoarelor de negociere colectivă învăţământ preuniversitar şi superior - Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie 'Spiru Haret', Federaţia Naţională Sindicală 'Alma Mater', - afiliate confederaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional C.S.D.R, C.N.S.L.R. - FRĂŢIA şi Cartel Alfa, resping categoric ultima variantă a proiectului Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, propusă de Guvernul interimar", au transmis cele trei federaţii într-un comunicat remis presei.

În opinia reprezentanţilor celor trei federaţii, propunerea de introducere a unei indemnizaţii "de senioritate" este umilitoare, iar întreaga anexă privitoare la învăţământ, "în care nu se regăsesc propunerile argumentate ale organizaţiilor sindicale", demonstrează desconsiderarea personalului din educaţie.

Reacția PNL

PNL acuză PSD că blochează legea, „iar România e în pericol iminent de a pierde aproximativ 770 de milioane de euro prin neîndeplinirea jalonului aferent din Planul Național de Redresare și Reziliență”.

„Când refuzi și tergiversezi în mod repetat, așa cum a făcut și face PSD, chiar și cu 5 zile înaintea termenului-limită de închidere a jalonului, concluzia e clară: PSD nu vrea legea salarizării unitare. Amânările PSD nu sunt și n-au fost niciodată motivate de găsirea unei soluții legislative mai bune; aceste amânări au reprezentat strategia cinică a PSD de a forța ratarea legii. PSD a înșelat cetățenii României, partidele pro-europene, precum și pe președintele României, în fața căruia și-a asumat susținerea integrală a actelor normative din PNRR. Reamintim că PSD a condus Ministerul Muncii timp de aproape cinci ani, perioadă în care miniștrii partidului NU au finalizat legea salarizării unitare din PNRR”, a scris partidul pe Facebook.

770 de milioane de euro din jalonul PNRR

Amintim că miza acestei reforme sunt cele 770 de milioane de euro din jalonul PNRR, iar șansele ca statul să dea cu piciorul acestei sume sunt tot mai mari.

Termenul-limită pentru ca România să bifeze jalonul este 31 august, ceea ce înseamnă că proiectul trebuie nu doar adoptat de Parlament, ci și promulgat de președinte până atunci. Între timp, fiecare dintre partide își apără propriile priorități, iar sindicatele sunt cele care deja contestă proiectul în forma discutată până acum.Pîslaru mai susține că actuala variantă a proiectului de lege este compatibilă cu cerințele europene, iar eventualele discuții rămase de purtat cu instituțiile europene nu sunt complicate.

„În acest moment, versiunea pe care partidele o au pe masă, cu niște discuții care nu sunt foarte complicate cu Comisia Europeană, îndeplinește jalonul. Deci nu este o problemă legată de asigurarea compatibilității cu jalonul din PNRR. Discutăm de un proiect care are sub 12 miliarde de lei și care într-adevăr poate fi ușor compatibilizat cu ultimele cerințe ale Comisiei Europene”, a mai precizat ministrul.