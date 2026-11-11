Gazetarul a comentat mai multe momente ale conferinței, însă s-a oprit în special asupra episodului în care președintele i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe la conferințele de presă de la Cotroceni.

Într-un comentariu intitulat „Palatul și Împăratul”, publicat la o zi după după conferința-maraton, Cristian Tudor Popescu a susținut că răspunsul lui Nicușor Dan la întrebarea jurnalistului despre procurorul general Cristina Chiriac a fost, de fapt, un nonrăspuns. În loc să răspundă acuzațiilor și întrebărilor ridicate de Ovidiu Vanghele, președintele i-a reproșat acestuia că i-ar fi adresat injurii și a anunțat că a dispus interzicerea accesului său la conferințele de presă.

Gazetarul a remarcat și faptul că jurnalistului nu i-ar fi fost comunicată anterior nicio decizie oficială în acest sens, interdicția fiind anunțată public chiar de președinte, în timpul conferinței. CTP a interpretat gestul drept o manifestare a unei atitudini autoritare și a criticat felul în care Nicușor Dan s-a raportat la Palatul Cotroceni, sugerând că acesta ar trata instituția ca pe o proprietate personală.

„ N. Dan pare convins că Palatul Cotroceni îi aparține, e proprietatea lui, în calitate de împărat care dă porunci. Nu, majestate, Palatul Cotroceni aparține statului român încă de pe vremea când se numea Palatul Pionierilor, și eu jucam baschet pe-acolo. Nu e moșia genitorului matale”, a scris Cristian Tudor Popescu.

În finalul comentariului, gazetarul a vorbit și despre activitatea președintelui de când și-a preluat mandatul, explicând faptul că acesta „ năpârlește continuu, dând jos câte-o piele”. CTP susține că Nicușor Dan a renunțat treptat la diferite „piei”, iar ultima dintre acestea ar fi cea democratică, în spatele căreia s-ar fi dezvăluit „autocratul din el”.

„ De un an și jumătate, N. Dan năpârlește continuu, dând jos câte-o piele. Ultima, dar nu cea de pe urmă, este, iată, epiderma sa democratică, lăsând să se vadă, ca un cap de mort, autocratul din el. N. Dan a fost pregătit de dinainte de `89 să urce în aparatul ceaușisto-securist. A venit însă revoluția și nașii săi s-au adaptat situației”,a scris Cristian Tudor Popescu.

Nicușor Dan, conferință-maton la Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan a susținut luni o conferință-maraton de mai bine de două ore și jumătate în care a explicat de ce nu vrea AUR la guvernare, cum a acționat în criza politică și care sunt prioritățile României în relația cu SUA.

În conferința-maraton de două ore și 32 de minute, Nicușor Dan a susținut că intrarea AUR la guvernare ar fi dus la retrogradarea ratingului de țară, cu efecte asupra economiei, investițiilor și nivelului de trai. Președintele a descris formațiunea condusă de George Simion drept un partid populist și izolaționist, invocând lipsa unui plan economic sustenabil, declarațiile la adresa partenerilor occidentali și voturile împotriva unor măsuri legate de securitatea României.

Președintele a respins ideea că PNL și USR ar fi putut guverna fără PSD chair dacă s-ar fi bucurat de sprijinul său, argumentând că cele două formațiuni nu aveau o majoritate parlamentară: „30% e mai mic de 50%”, explicând că un astfel de scenariu ar fi o „iluzie”.

Un alt subiect important a fost anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Nicușor Dan a vorbit despre neregulile financiare din campania lui Călin Georgescu, fără a-l numi direct. Președintele a explicat că fostul candidat declarase cheltuieli zero, deși există dovezi privind sume consistente. Șeful statului a vorbit și despre influența rusă în alegerile din 2024, dar și din afara procesului electoral, invocând războiul hibrid, atacurile cibernetice, sabotajele și campaniile de dezinformare. Președintele a spus că își dorește ca raportul privind anularea alegerilor și implicarea Rusiei să prezinte publicului imaginea de ansamblu, însă nu a oferit un termen pentru publicarea acestuia.

Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele accesul la Palatul Cotroceni

Înainte de a-i spune că nu va mai fi primit la Cotroceni, jurnalistul Ovidiu Vanghele, de la Centrul de Investigaţii Media, a întrebat în cadrul conferinţei de presă despre un vot pe care procurorul general Cristina Chiriac l-a dat în urmă cu o lună şi jumătate, în secţia CSM împotriva propunerii ca această secţie să sesizeze Inspecţia Judiciară şi să cerceteze o aparentă ingerinţă comisă chiar de dânsa.

Șeful statului a invocat injuriile pe care jurnalistul i le-ar fi adresat și a susținut că dispoziția sa privind interzicerea accesului pentru Ovidiu Vanghele nu a fost respectată de angajații Administrației Prezidențiale.

Anunțul a fost făcut chiar la finalul conferinței, când Nicușor Dan i s-a adresat direct jurnalistului Ovidiu Vanghele, comunicându-i că nu va mai putea participa la întâlnirile cu presa de la Cotroceni.