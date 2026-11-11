Lider USR, după conferința de presă de marți: „Nicușor, dacă ai ști ce greu mă abțin să nu semnez suspendarea ta”

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Ungureanu a afirmat despre declarațiile susținute de șeful statului că rar i-a fost dat să vadă „ceva mai trist și mai dezamăgitor”.

De asemenea, deputatul USR susține că ar mai fi nevoie de doar 18 voturi până la declanșarea procedurii de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan.

„Rar mi-a fost dat să văd ceva mai trist și mai dezamăgitor... 18 voturi până la declanșarea procedurii de suspendare. Nicușor, dacă ai ști ce greu mă abțin să nu semnez suspendarea ta... Numai bunul Dumnezeu știe!”, a transmis Ungureanu.