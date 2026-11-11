Lider USR, după conferința de presă de marți: „Nicușor, dacă ai ști ce greu mă abțin să nu semnez suspendarea ta”

Stiri Politice
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Emanuel ungureanu mykonos

Una dintre vocile cunoscute ale Uniunii Salvați România (USR), deputatul Emanuel Ungureanu, l-a criticat pe președintele Nicușor Dan, după conferința de presă pe care a susținut-o marți seara, 10 noiembrie, la Palatul Cotroceni.

autor
Cristian Matei

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Ungureanu a afirmat despre declarațiile susținute de șeful statului că rar i-a fost dat să vadă „ceva mai trist și mai dezamăgitor”.

De asemenea, deputatul USR susține că ar mai fi nevoie de doar 18 voturi până la declanșarea procedurii de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan.

„Rar mi-a fost dat să văd ceva mai trist și mai dezamăgitor... 18 voturi până la declanșarea procedurii de suspendare. Nicușor, dacă ai ști ce greu mă abțin să nu semnez suspendarea ta... Numai bunul Dumnezeu știe!”, a transmis Ungureanu.

Partidul AUR, condus de George Simion, încearcă în prezent să strângă semnături în Parlament pentru declanșarea procedurii de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan.

Trei parlamentari PSD, partid care se află acum la guvernare, au semnat deja această listă.

Demersul pentru suspendarea șefului statului este susținut de AUR de mai multe luni. AUR a anunţat pe 6 august că a lansat platforma suspeND.ro prin care prezintă stadiul demersului de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan.

Pentru declanșarea procedurii parlamentare sunt necesare semnăturile a cel puțin 155 de parlamentari.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: suspendare, nicusor dan, emanuel ungureanu,

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