Președintele a descris partidul drept populist și a spus că are scandalul pe post de carte de vizită, dar a ținut să precizeze că are toată simpatia pentru suporterii AUR. Reprezentanții partidului i-au transmis că ar fi mințit sau ar fi permis o intervenție străină în formarea Guvernului.

Președintele Nicușor Dan spune că a exclus AUR de la guvernare pentru că agențiile de rating ne-ar fi retrogradat la categoria nerecomandată pentru investiții.

Nicușor Dan: „AUR la guvernare ar fi însemnat, într-o săptămână, retrogradarea ratingului de țară. AUR este considerat partid populist de întreaga piață financiară, investitori, agenții de rating. Într-o țară în care un partid populist ajunge la guvernare, automat crește rata dobânzii cu care respectiva țară se împrumută”.

Mai mult, a spus președintele, ar fi fost afectată relația cu partenerii externi și chiar securitatea țării. Aleșii partidului nu au votat pentru legea de doborâre a dronelor și nici pentru aducerea de noi echipamente militare și soldați americani pe teritoriul țării noastre.

Nicușor Dan: „Când ai un partid a cărui carte de vizită e scandalul, e previzibil că, odată ajuns la putere, va crea nenumărate conflicte instituționale. AUR este un partid izolaționist, un partid care spune că nu-l interesează cumva relațiile cu partenerii”.

În replică, reprezentanții AUR îi atrag atenția că nu are dreptul moral să pună etichete pe formațiuni care au fost votate de cetățeni. Iar în legătură cu o eventuală retrogradare, Petrișor Peiu a transmis: „Fie dl. Nicușor Dan a mințit, fie a avut o discuție cu cei de la agențiile de rating și aceia i-au spus pe cine să numească în Guvern. Sunt două posibilități. În ambele posibilități ar trebui să constatăm decesul democrației în România”.

Președintele a vorbit și despre justiție, apoi a răspuns la întrebările presei. Jurnalistul Ovidiu Vanghele l-a întrebat cum i se pare faptul că procurorul general Cristina Chiriac – numită în funcție chiar de președinte – a votat în CSM să nu fie cercetată pentru o posibilă ingerință.

Ovidiu Vanghele, jurnalist: „Întrebarea mea este: este acest lucru e parte din reformarea justiției pe care o propuneați cetățenilor români în campanie acum un an și jumătate?”

Fără a avea totuși legătură cu întrebarea pusă și făcând referire la postări mai vechi scrise de jurnalist pe pagina proprie de socializare, președintele l-a anunțat că nu mai are ce să caute la Cotroceni.

Nicușor Dan: „Față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus ca dvs. să nu mai veniți la conferințe de presă la Palatul Cotroceni în acest moment, în acest mandat. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu, peste dispoziția mea”.

Ovidiu Vanghele: „Nu am știut despre această dispoziție”.

Nicușor Dan: „V-o comunic. Dvs. nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări în acest mandat”.

Pe Facebook, Ovidiu Vanghele a transmis apoi că singurul său regret este că președintele nu i-a răspuns la întrebare.

Anunțul a deschis o dezbatere în societate cu privire la libertatea presei. Potrivit legii, autoritățile și instituțiile publice nu pot interzice în niciun fel accesul reprezentanților mass-media la acțiunile publice organizate de acestea.