Ciolacu a recunoscut că a vorbit cu liderul AUR, Simion: ”Ne-am contactat unul pe altul”

Marcel Ciolacu a recunoscut, luni, că a vorbit cu liderul Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, însă susține că nu s-au întâlnit, ci au avut doar o discuţie telefonică.

Președintele PSD nu a vrut să spună a cui a fost ideea acestei discuții, respectiv cine a sunat primul, însă afirmă că nu s-a discutat ”nimic politic”.

Marcel Ciolacu: ”Nu am avut o întâlnire, am avut o discuţie telefonică cu domnul Simion. Nu am avut o întâlnire personală cu domnul Simion. Am avut o discuţie cu un viitor coleg din Parlamentul României, cum funcţionează Parlamentul şi marea majoritate, dacă nu toţi viitori parlamentari ai formațiunii AUR, sunt la primul mandat.”

Jurnalist: V-a contactat sau l-ați contactat?

Marcel Ciolacu: ”Ne-am contactat unul pe altul”.

La insistențele jurnaliștilor, care au spus că în media au apărut fotografii în care el apare alături de Simion, liderul PSD a declarat că nu s-a văzut ”personal” cu co-președintele AUR și că discuția telefonică nu a fost politică.

”Nu am discutat nimic politic cu domnul Simion” - a mai spus el.