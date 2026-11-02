Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni, referitor depunerea unei moţiuni simple la adresa ministrului Finanţelor de către AUR, că nu vede ce ar putea să clarifice în plus Ministerul Finanţelor şi a menţionat că PNL va taxa orice fel de derapaj al actualei guvernări, dar nu va face lucruri doar de dragul de a bifa o acţiune de Opoziţie care nu are niciun rezultat final, potrivit Agerpres.

„Toate aceste nelămuriri s-au lămurit prin ordonanţa de urgenţă de rectificare, care menţionează foarte clar toate aceste cifre, care păreau nelămurite pentru unii chiar de la Putere, adică inclusiv PSD avea nelămuriri cu privire la deficit, cu privire la alte cifre care au fost prezentate public de către Ministerul Finanţelor, care o face cred că destul de des, lunar chiar, iar în această ordonanţă vedem negru pe alb că cifrele sunt acelea pe care PSD le-a contestat atunci când a spus că Bolojan minte, se pare că n-a minţit, iar asta spune chiar Guvernul din care face parte PSD. Nu ştiu despre gestul celor de la AUR, sigur că e normal, au mai avut moţiuni simple, pot să facă asta, este instrumentul la dispoziţia Opoziţiei, dar nu văd ce ar putea să clarifice în plus Ministerul Finanţelor faţă de ceea ce a făcut, inclusiv prin acest act normativ publicat în Monitorul Oficial, care e disponibil pentru toată lumea", a afirmat Abrudean.

Întrebat dacă PNL intenţionează să vină cu un demers similar, liberalul a spus că PNL nu va face lucruri doar de dragul de a bifa o acţiune de Opoziţie.

Abrudean, PNL: „Nu vom face lucruri doar de dragul de a bifa o acțiune de Opoziției care nu are niciun rezultat final”

„Cu siguranţă vom folosi toate instrumentele parlamentare pe care le avem la dispoziţie pentru a taxa orice fel de derapaj, dar nu vom face lucruri doar de dragul de a bifa o acţiune de Opoziţie care nu are niciun rezultat final. Să nu uităm că moţiunile simple nu au avut niciun rezultat, nu se întâmplă nimic. Dacă nu-şi dă un ministru demisia, asta e. Deci vom analiza cu siguranţă situaţiile şi, dacă se va impune, vom folosi acest instrument fără nicio problemă, dar atunci când e cazul şi când sunt lucruri serioase pe care vrem să le semnalăm, nu doar ca să chemăm pe cineva în Parlament tocmai prin a face nişte demersuri serioase bine justificate şi nu doar pentru a bifa nişte acţiuni de Opoziţie", a mai spus preşedintele Senatului.

El a arătat că PNL a subliniat de la început că este în Opoziţie şi că va face o „opoziţie serioasă şi responsabilă", taxând nişte lucruri care sunt „derapaje". „Şi cred că vom avea, din păcate, destule astfel de lucruri pe care le vom taxa, adică vom avea ocazia să arătăm diferenţa între PNL în Opoziţie şi alte partide", a adăugat Abrudean.

Luni, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat că va depune o moţiune simplă împotriva ministrului de Finanţe, Alexandru Nazare, pentru ca acesta să dea explicaţii despre „adevăratul" deficit bugetar.