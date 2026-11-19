Vreme severă la final de săptămână. Cod roșu de vânt, cu rafale de 140 km/h. Bucureștiul va fi lovit de vijelii | HARTĂ

Meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme severă pentru România, valabile începând de miercuri, 19 noiembrie, până joi, 20 noiembrie.

Sunt anunțate ploi însemnate cantitativ și intensificări puternice ale vântului, iar în unele zone va fi instituit cod roșu. Rafalele pot depăși 140 km/h la altitudini mari. Vânt puternic la munte și ploi în mai multe județe Prima atenționare cod galben este valabilă miercuri, 19 noiembrie, între orele 10:00 și 18:00, și vizează intensificări ale vântului la munte. În zona înaltă, rafalele vor ajunge la 90–120 km/h.

De miercuri, de la ora 18:00, până joi, la ora 5:00, intră în vigoare o altă atenționare cod galben, de această dată pentru ploi însemnate cantitativ. Sunt vizate județele Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea și Maramureș, cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și Occidentali, precum și nordul Carpaților Orientali. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă, iar cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 l/mp și, izolat, vor depăși 35–40 l/mp. În vestul și sud-vestul țării, pe arii restrânse, aversele vor fi însoțite de descărcări electrice.

În același interval, miercuri, între orele 18:00 și 1:00, va fi cod galben de vânt în județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș și Dolj, în zonele joase din Cluj, Sălaj, Sibiu și Mehedinți, precum și în zonele montane din Brașov, Covasna, Prahova, Buzău și Vrancea. Vântul va avea viteze de 50–70 km/h, iar la munte rafalele vor depăși 80–100 km/h. Tot până joi, la ora 1:00, este în vigoare un cod portocaliu de vânt în zonele joase din Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Hunedoara și Alba, unde rafalele vor ajunge la 70–90 km/h. În Carpații Occidentali și Meridionali, acestea vor atinge 100–110 km/h, iar la altitudini mari pot ajunge la 120–140 km/h.

Cod roșu de vânt în Vrancea și la munte Joi, 20 noiembrie, între orele 1:00 și 10:00, vremea va deveni și mai severă în mai multe regiuni. Meteorologii au emis o atenționare cod galben de vânt pentru Banat, sudul Crișanei, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și estul Moldovei. În aceste zone, rafalele vor ajunge la 50–70 km/h. În același interval, va fi cod portocaliu în Transilvania, Maramureș, nordul Crișanei, vestul și nordul Moldovei, precum și în zona montană, la altitudini cuprinse între 800 și 1.200 de metri. Vântul va avea rafale de 70–90 km/h, iar la munte acestea vor ajunge la 100–130 km/h. Cea mai severă avertizare este codul roșu, valabil joi, între orele 1:00 și 10:00, în județul Vrancea și în zona montană de peste 1.200 de metri. În Vrancea, vântul va sufla cu viteze de peste 90 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor depăși 120–140 km/h.

Vântul continuă să sufle puternic și joi după-amiază Pentru intervalul 20 noiembrie, ora 10:00 – 16:00, meteorologii au emis o nouă atenționare cod galben de vânt, valabilă în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, estul, centrul și sudul Munteniei, precum și în Carpații Occidentali, cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali. Vitezele vântului vor ajunge la 50–70 km/h, iar la munte vor depăși 80–100 km/h, cele mai puternice intensificări fiind așteptate pe creste. Tot joi, între orele 10:00 și 16:00, va fi cod portocaliu în estul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali. Rafalele vor atinge 70–90 km/h, iar la munte vor ajunge la 100–110 km/h și, la altitudini mari, la 120–140 km/h. Meteorologii avertizează că intensificări ale vântului vor mai fi și în seara și noaptea de vineri spre sâmbătă, 20 spre 21 noiembrie, în Carpații Orientali.

Cum va fi vremea în București În Capitală, vremea va fi caldă pentru această perioadă. Miercuri, 19 noiembrie, cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi norii se vor înmulți și trecător va ploua. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2–5 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, dar se va intensifica în timpul nopții, când rafalele vor ajunge la 50–70 km/h. Temperatura maximă va fi de 18–20 de grade, iar minima va coborî la 8–10 grade. Joi, 20 noiembrie, vremea va fi în continuare caldă, dar vântoasă, cu rafale de 50–70 km/h. Cerul va fi variabil, iar temperatura maximă se va situa între 18 și 20 de grade. Pentru București sunt în vigoare atenționări de vânt pe parcursul zilei de joi, în intervalele 1:00–10:00 și 10:00–16:00.

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