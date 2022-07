Cătălin Drulă, despre Dacian Cioloș: ”O dezamăgire”. Ce spune despre plecările din USR la REPER

Despre plecările parlamentarilor USR la REPER, Drulă a afirmat că partidul are 68 de parlamentari, din 80 cât avea înainte de valul de plecări la partidul lui Cioloş, potrivit News.

Cât despre aripa CURAJ din interiorul USR, Drulă a spus că ”niciun partid normal la cap, pe lumea asta, nu este în cinci culori” şi că le cere să fie oameni de echipă.

Întrebat dacă Dacian Cioloş ar putea fi candidatul USR la alegerile prezidenţiale, Cătălin Drulă a spus: ”Sigur nu!”.

Cătălin Drulă a fost întrebat ce este Dacian Cioloş pentru el. ”O dezamăgire”, a răspuns liderul USR, arătând că şi REPER e ”parte din aceeaşi dezamăgire”.

”Suntem, de departe, al treilea grup după PNL și PSD”

Despre demisiile din USR, din ultima perioadă, Drulă a spus că în prezent USR are 68 de parlamentari din 80 cât avea iniţial. ”Cred că suntem 68, am fost 80”, a spus el, arătând că un parlamentar, Tudor Benga, deşi a demisionat şi a rămas independent, nu a plecat la REPER ci i-a spus că nu are nicio intenţie de alăturare la REPER sau la alt partid, fiind o neînţelegere cu filiala din Braşov.

”Suntem, de departe, al treilea grup, după PNL şi PSD. Suntem un grup masiv, ca idee, în prima legislatură am avut în jur de 40 de parlamentari”. a spus Drulă.

Despre celelalte partide apărute pe dreapta, Forţa Dreptei şi REPER, liderul USR a spus că partidul său se identifică clar ca ”modernizator, europeni, liberali”.

REPER ”nu are niciun sens de a exista”

Despre REPER, Drulă a spus că ”nu are niciun sens de a exista, pentru că e o variantă mult mai mică. ”USR este o instituţie, cu reprezentare în ALDE, la nivel european, în România are voturi în spate, are 68 de parlamentari, are primari. Celelalte partide nu se regăsesc deloc în zona asta de valori”, a spus el.

Despre aripa CURAj din partid, Cătălin Drulă a spus: ”Aici este o singură echipă, echipa USR, şi am tranşat-o la alegeri”.

Preşedintele USR a continuat: ”În interior putem să avem dezbateri, opinii diferite, bucurii şi supărări, dar niciun partid normal la cap, pe lumea asta, nu este în cinci culori. (..) Le cer să fie oameni de echipă şi cred că şi ei au înţeles asta, pnă la urmă, rezultatul obţinut la alegeri arată clar ce îşi doresc membrii USR şi ce îşi doreşte şi societatea”, a mai spus el.

