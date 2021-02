Bugetul MAI a fost avizat. Ministrul Bode: ”Este cel mai mare din ultimii 5 ani”

Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a anunțat, joi, că bugetul instituţiei pe care o conduce a fost avizat favorabil în comisiile de apărare reunite ale Parlamentului.

El a precizat că este cel mai mare buget pe care l-a avut MAI în ultimii 5 ani.

”Comisiile reunite Senat şi Camera Deputaţilor a aprobat prin vot favorabil pentru bugetul MAI pentru anul 2021. Am structurat intervenţia mea şi bugetul e structurat de altfel pornind de la tabloul macroeconomic pe care am configurat bugetul pe 2021 cu principalii indicatori, în cunoaşteţi, inflaţie, deficit, creştere economică. Pornind de la acest tablou putem constata că bugetul MAI e unul mai mare faţă de execuţia preliminară de anul trecut cu 5,47%, vorbim de un buget de 20.925,5 milioane lei. Un buget mai mare cu 5,47%, vorbim de cel mai mare buget pe care MAI îl are în ultimii 5 ani de zile. Eu cred că prin acest buget sunt create premisele unei finanţări corespunzătoare a sarcinilor instituţionale pe care MAI le are în anul 2021. Câteva cuvinte despre principalele capitole. La cheltuieli de personal, respectiv cheltuieli sociale, de ce încep cu asta? O să observaţi că peste 83% din buget îl alocăm pentru cheltuielile de personal, aproape 129 de mii de angajaţi în structurile MAI, respectiv peste 91 de mii de pensionari care provin din structurile MAI. Impactul este unul uriaş, aproape 83%, noi punem foarte mare accent pe resursa umană. Acesta este şi motivul pentru care am alocat bani suficienţi pentru a putea plăti salariile şi pensiile în MAI”, a afirmat Lucian Bode la Parlament, potrivit News.ro.

Ministrul de Interne a mai spus că este o creştere de 20% cu cheltuielile privind bunurile şi serviciile, comparatic cu anul precedent.

„De asemenea, bunuri şi servicii. Aici avem o creştere de 20% faţă de anul 2020 pentru Poliţie, pentru IGSU, pentru Poliţia de Frontieră, echipamente pentru angajaţii MAI. Avem pentru investiţii un plan foarte, foarte ambiţios de modernizare a clădirilor. Ne interesează a avem condiţii de muncă pentru angajaţii MAI”, a completat Bode.

El a adăugat că există cea mai mare creştere la capitolul fonduri europene şi anume anul acest MAI îşi propune 1,3 miliarde, comparatic cu 500 milioane în execuţia preliminară de anul trecut.

„La capitolul fonduri europene avem cea mai mare creştere. Anul trecut am avut undeva la 500 milioane execuţia preliminară. Anul acesta ne propunem 1,3 miliarde, o creştere de aproape 100% şi eu cred că putem să depăşim această creştere. Doar prin POIM 2014-2020 avem alocate peste 600 milioane euro. Din păcate, am reuşit să cheltuim până astăzi, am ajuns la un grad de absorbţie undeva la 150 milioane euro. Pentru actualul exerciţiu financiar 2014-2020 să tragem cele 300 milioane euro şi aici sigur achiziţii de elicoptere, de ambulanţe, modernizare sedii. Pe POR avem 37 de sedii. Noi gestionăm 10 programe operaţionale în MAI, aşadar pe fonduri europene. Pentru mine o miză extrem de importantă să triplăm şi să creşterem şi mai mult absorbţia pe fonduri europene. Avem un acord cu Banca Mondială pentru susţinerea pe zona de situaţii de urgenţă, pe zona jandarmeriei. Foarte important este că avem un buffer negociat cu BM de 400 milioane de euro pe care îl putem accesa în 24 de ore, în caz de dezastru. Să dea Dumnezeu să nu avem nevoie să îl accesăm”, a explicat ministrul de Interne.

Votul final în plenul comun al Camerei şi Senatului reste programat marţi, 2 martie.