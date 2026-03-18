Potrivit unor surse social-democrate, Sorin Grindeanu i-a invitat pe liderii celorlalte partide din coaliţia de guvernare, inclusiv pe premierul Ilie Bolojan, lider al PNL, pentru a discuta despre proiectul de buget pe anul 2026. Miercuri, dezbaterile s-au blocat în Comisiile parlamentare de buget-finanţe, după respingerea amendamentului PSD cu privire la măsurile sociale. În mod normal, şedinţele coaliţiei de guvernare se desfăşurau la Palatul Victoria.

Corespondent Știrile ProTV: „S-a acutizat și mai tare criza politică. De mai bine de trei luni ar fi trebuit să avem buget pentru anul acesta. În schimb, am avut parte de scandal cât pentru întreg anul. Parlamentarii s-au contrat unii cu alții în comisia de buget-finanțe, pentru ca în cele din urmă să se ia decizia ca ședința să fie amânată pentru dezbaterea bugetului Ministerului Finanțelor până când liderii de la putere ajung la un numitor comun.

Rănit în orgoliu de respingere a amendamentului pentru suplimentarea bugetului acordat ajutoarelor pensionarilor și familiilor cu venituri mici, Partidul Social Democrat a anunțat că nu votează bugetul Finanțelor. Și-a scos, astfel, asul din mânecă, iar asta înseamnă că automat, nici bugetul pentru întreg anul 2026 nu poate ajunge la votul din plenul Parlamentului.

PSD nu renunță în ruptul capului la cele 1,1 miliarde de lei pe care îi cer suplimentar la bugetul Muncii. Alexandru Nazare spunea că va căuta soluții în această seară pentru a găsi o variantă cât mai potrivită să împace pe toată lumea. Una ar fi introducerea în legea bugetului de stat pe anul acesta a unui paragraf în care să fie stipulat faptul că la rectificarea bugetară din luna septembrie se vor acorda acești bani. Însă, spune și Alexandru Nazare că nu poate să promită că se vor găsi fonduri atunci pentru aceste ajutoare.

În orice caz, șefii marilor partide fac noaptea albă pentru a găsi o soluție și pentru a încheia totul joi, pentru ca să avem un vot pe bugetul pentru anul 2026 la finalul acestei săptămâni. De altfel, bugetul pentru anul acesta este cel mai întârziat din ultimii 20 de ani”.