Băsescu: ”PNL și USR mimează opoziția. Moțiune de cenzură, acum!”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a făcut apel la opoziția din Parlament să inițieze de urgență o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă.

Băsescu este de părere că PNL și USR mimează opoziția față de PSD și ALDE prin acțiuni reprezentate de depunerea unor moțiuni simple, care nu au efecte concrete, sau prin încercările de a-l demite de Liviu Dragnea de la șefia Camerei Deputaților.

”Moţiune de cenzură, acum!

„Opoziţia” continuă să mimeze opoziţia la PSD-ALDE. Moţiune simplă pentru Carmen Dan, efect constituţional zero. Moţiune simplă împotriva ucigaşului de porci Daea, efect constituţional zero. Opoziţia a început procedura de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor pentru a-l putea demite pe Liviu Dragnea, rezultatul va fi zero.

Uite aşa ne prefacem a fi în opoziţie când de fapt cea mai mare problemă a ţării este Guvernul Dăncilă. Singura acţiune corectă şi necesară a opoziţiei este o moţiune de cenzură împotriva guvernului. Altfel, totul este o farsă a unor lideri politici gen Ludovic Orban si Dan Barna.

Sau poate după revenirea în partid a usl-istului Crin Antonescu PNL-ul a devenit nostalgic şi trăieşte din amintiri... Ce vremuri...

Opoziţia trebuie să facă ceva pentru România şi măcar să încerce demiterea Guvernului Dăncilă.” - a scris pe Facebook Traian Băsescu, lider al PMP.

