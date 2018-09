Tomac către liderii PNL şi USR: Fac apel să depunem împreună o moţiune de cenzură

Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Partidului Mişcarea Populară, deputatul Eugen Tomac, a făcut luni un apel către liderii PNL şi USR să "strângă rândurile", astfel încât Opoziţia să depună împreună o moţiune de cenzură împotriva Guvernului.

În opinia sa, "mineriada din 10 august" şi criza pestei porcine sunt "motive mai mult decât suficiente".

"Mineriada din 10 august şi modul catastrofal în care Guvernul Dăncilă a gestionat criza pestei porcine sunt, pe lângă multe altele, motive mai mult decât suficiente pentru a scoate din Palatul Victoria cel mai prost Cabinet de miniştri. Am redactat, în acest sens, o moţiune de cenzură pe care am prezentat-o public. Pot accepta faptul că nu aţi dorit să o semnaţi, fiind iniţiată de PMP, deşi noi am susţinut fără rezerve toate demersurile Opoziţiei din ultimii doi ani. Şi atunci când PNL a iniţiat moţiuni împotriva guvernelor conduse de Dragnea, şi atunci când USR a fost iniţiator", arată Tomac în scrisoarea deschisă trimisă preşedinţilor PNL şi USR, potrivit Agerpres.

Liderul PMP a argumentat că, dincolo de orice calcule politice, "discutăm despre România şi despre destinele a milioane de români, umiliţi zi de zi prin acţiuni iresponsabile ale instituţiilor statului".

"Acestea, orbite de lupte şi interese politice diverse, au ajuns să acţioneze împotriva propriilor cetăţeni, aşa cum a făcut Ministerul de Interne prin plângerea penală total absurdă a Jandarmeriei Române, acuzând o lovitură de stat. Fac apel la domniile voastre spre a strânge rândurile şi a depune, împreună, în numele întregii Opoziţii, o moţiune de cenzură împotriva acestui guvern condus de un om care nu are decât un singur plan: să distrugă totul pentru propria salvare! Acum este momentul cel mai potrivit. Mâine va fi prea târziu! România are nevoie de un alt guvern. Românii aşteaptă acţiune, nu justificări!", a mai spus deputatul PMP în scrisoarea publicată pe Facebook.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, referitor la scrisoarea transmisă de liderul PMP, Eugen Tomac, privind depunerea unei moţiuni de cenzură, că acest instrument politic trebuie utilizat cu foarte mare seriozitate şi nu trebuie să fie transformat într-o competiţie între forţele de opoziţie.

"Deoarece Opoziţia are la dispoziţie într-o sesiune parlamentară o singură moţiune de cenzură, acest instrument politic trebuie utilizat cu foarte mare seriozitate, nu trebuie să transformăm moţiunea de cenzură într-o competiţie între forţele de opoziţie care vrea să depună mai repede moţiune de cenzură, ci să stabilim de comun acord care este momentul cel mai favorabil, când există cea mai mare şansă ca această moţiune de cenzură să primească votul din zona majorităţii guvernamentale, pentru că altfel nu poate să treacă. Avem nevoie, în afară de votul parlamentarilor din opoziţie, avem nevoie de votul a cel puţin 65 de parlamentari care sunt în arcul guvernamental", a afirmat Orban, după Biroul Executiv al partidului, întrebat în legătură cu scrisoarea adresată de liderul PMP.

El a spus că a făcut o primă analiză a situaţiei din care rezultă că este necesară asigurarea ''unui sprijin exterior substanţial'' pentru trecerea moţiunii de cenzură.

"Domnul Tomac, oricând doreşte, poate să discute cu mine, de altfel am şi discutat, am şi făcut o primă analiză a situaţiei care se vede cu ochiul liber că mai este necesar să ne asigurăm de un sprijin exterior substanţial pentru ca această moţiune de cenzură să aibă şanse, altfel putem să depunem o moţiune de cenzură, dar riscăm de exemplu să reunim PSD, care, la ora actuală, este într-o frământare evidentă şi eu cred că trebuie lăsat să-şi scoată ochii şi să adune resentimente ca urmare a răfuielilor interne cu cuţitele pe sub masă. Ca atare, vom evalua cu mare responsabilitate să decidem momentul cel mai potrivit când avem cele mai mari şanse", a adăugat Orban.

