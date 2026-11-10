Sorin Lazăr, un apropiat al lui Marcel Ciolacu, a fost numit președinte al Curții de Conturi cu ajutorul PSD și AUR

În vârstă de 64 de ani, el este absolvent al Facultății de Automatizări și Calculatoare la Institutul Politehnic Iași, potrivit CV-ului publicat pe site-ul Curții de Conturi.

Sorin Lazăr este consilier al Curții de Conturi din octombrie 2020. Potrivit unor surse politice, Lazăr este considerat un apropiat al fostului președinte al PSD, Marcel Ciolacu.

Funcţia de preşedinte al Curţii de Conturi a devenit vacantă în iulie 2025, după numirea lui Mihai Busuioc ca judecător la Curtea Constituţională.

De atunci, conducerea instituţiei a fost asigurată interimar de Mirela Călugăreanu, căreia i-a expirat mandatul.

Senator PNL: „Așa îi mințiți pe oameni, că sunteți în opoziție față de PSD”

În replică, senatoarea PNL Gabriela Horga a declarat în plenul Parlamentului că numirea lui Lazăr în această funcție, cu voturile PSD și AUR, arată că exisă o alianță între partidele conduse de Sorin Grindeanu și George Simion.

Gabriela Horga (PNL): „Am văzut astăzi, din nou, cum Alianța PSD-AUR merge înainte, cum Alianța PSD-AUR a mai capturat încă o instituție a statului. Cum ați desemnat voi, cei de la AUR, care le spuneți oamenilor că sunteți în opoziție față de PSD, cum ați dat din nou puterea PSD să pună un președinte interimar la Curtea de Conturi, în loc să se demareze procedura de numire și de audiere a noilor membri, așa cum prevede legea. Asta ați făcut voi, cei de la AUR.

Așa îi mințiți pe oameni, că sunteți în opoziție față de PSD, dar nu sunteți în opoziție față de PSD. Ieri a spus un secretar general adjunct la Cameră cu PSD, v-ați pus oamenii în conducerea camerei cu PSD, vă puneți conducerea la radio și la TVR cu PSD. Deci funcțiile sunt mai importante, iar colaborarea voastră cu PSD doar a început la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Astăzi o continuați și vă împărțiți funcții”.

La rândul său, deputatul USR Adrian Echert a acuzat o înțelegere politică între PSD și AUR.

Adrian Echert (USR): „Dacă e ceva necesar pentru PSD, imediat să găsesc voturile de la AUR. Voi i-ați făcut importanți, inclusiv de la moțiune încoace, voi îi faceți în fiecare zi importanți și le dați în fiecare zi din voturile voastre, faceți asta în continuare, până o să vi le ia pe toate, dragi colegi.”

Câciu (PSD): Modernizarea PNL este înjurătură la adresa românilor

În replică, deputatul PSD Adrian Câciu - care l-a și propus pe Lazăr în funcția de președinte al Curții de Conturi - a declarat în plenul Parlamentului că ”polul de modernizare” care a fost recent anunțat de PNL nu este, de fapt, decât o înjurătură la adresa PSD.

Adrian Câciu (PSD): „Recunosc că de 2 zile mă întreb care e obiectivul polului de modernizare? De 2 zile, răspunsul este: înjurătură la PSD, înjurătură la adresa poporului român. Poporul român nu e în stare să trimită ce trebuie în Parlament. Modernizarea este înjurătură la adresa românilor. Asta am vrut să zic și asta să rețină toți românii. Polul acesta format din trompetele - musca și țânțarul le zic eu - sau pițigoii de la USR și de la PNL, nu au altceva ca obiectiv decât distrugerea poporului român și a voinței poporului român.”

Nici liderul senatorilor AUR nu a pierdut ocazia să îi anunțe pe cei din PNL că, la un moment dat, și ei au votat ”cot la cot” cu PSD.

Petrișor Peiu (AUR): „Domnule președinte, îi încurajez pe colegii noștri de la PNL și USR să deschidă orice manual de politologie și o să vadă acolo că definiția majorității guvernamentale este simplă: parlamentarii care votează un Guvern, învestirea Guvernului. Deci, din punct de vedere al înțelegerii de bază a termenilor, nu vorbesc de chestiuni mai sofisticate, o majoritate guvernamentală se probează la învestirea Guvernului. În al 2-lea rând, le aduc aminte colegilor de la PNL și USR că au votat cot la cot cu PSD, toată vara, ordonanță de urgență și proiecte de legi, fără să aibă niciun fel de jenă. Le mai aduc aminte că le-am spus, le-am promis și le mai promitem o dată: la prima moțiune de cenzură pe care o veți iniția împotriva Guvernului, vom vota alături de dumneavoastră, fără nicio problemă. Și exact cum am făcut o moțiune de cenzură împreună cu PSD, dacă va fi cazul, vom face și cu dumneavoastră. Curaj!”.