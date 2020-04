40 de trupe și artiști țin un concert online pentru a ajuta la construcția unui spital Covid-19

În bătălia cu Covid-19 vom avea, în curând, un spital de terapie intensivă construit din containere de Asociația "Dăruiește Viața".

Spitalul este ridicat din donațiile românilor și va fi transformat după ce trece pandemia în unitate pentru mari arși. În ajutorul acestei cauze, trupe și artiști din România vor susține pe 1 mai un concert maraton online. Banii din vânzarea biletelor ajută la ridicarea acestui spital.

În curtea spitalului Elias e agitaţie mare. 71 de containere vor forma un spital pentru tratarea pacienţilor bolnavi de Covid-19. Spitalul va avea 38 de pături pentru terapie intensivă. Asociaţia Dăruieşte Viaţa ridică acest loc din donaţiile romanilor.

Oana Gheorghiu, vicepreşedinte Dăruieşte Viaţa: „Ne-am dat seama că dacă vine un val cum - a întâmplat în Italia, Franța, Spania, nu vom fi pregătiţi. Spitalele noastre nu au suficiente paturi de terapie intensivă. Spitalul ăsta nu înseamnă că l-am făcut, e temporar şi îl aruncăm după pandemie. Va fi transformat într un spital de mari arşi, pentru că România, iată, 4-5 ani de la Colectiv, nu avem un asemena spital şi e nevoie.”

Spitalul are circuite după ultimele standarde medicale pentru medici şi pacienţi, cu spaţii de triaj şi în plus, pentru că este nou nu va exista pericolul infecţiilor nosocomiale. Primele 24 de paturi vor fi instalate la sfârşitul săptămânii viitoare, iar personalul va veni de la spitalul Elias. Construcţia şi dotările costă 2 milioane de euro. Până acum, Dăruieşte Viaţa a strâns un milion de euro din donaţii şi are nevoie de ajutor în continuare.

Ce se întâmplă aici este dovada că se poate, că împreună suntem o forţă şi putem schimba lucruri. Poţi contribui şi tu cu SMS la 8826, cu mesajul "împreună" şi poţi să donezi 2 euro pe lună pentru această poveste. Iar pe 1 mai te invităm la "Solidar Local", cel mai mare festival din sufrageria ta. Banii pe care îi dai pe bilet ajung tot aici.

Peste 40 de trupe şi artişti s-au alturat acestei cauze şi pe 1 mai vor cânta într-un concert maraton.

Bogdan Doltu, organizator: „Am început să punem cap la cap idei cum am putea să ajutăm şi am ajuns la acest concept care, la început, am crezut că e tâmpenie... Dar uşor am reuşit să îl face să se realizeze.”

Cei care vor să cumpere bile, pot intra pe nefacembine.ro şi solidarlocal.ro. Tot pe aceste aceste adrese poate fi urmărit şi concertul pe 1 mai, începând cu ora 12.

Iar pe www.daruiesteviata.ro aflaţi cum puteţi ajuta medicii care lupta în prima linie. Când facem bine, ne facem bine.