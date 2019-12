Asociația Dăruiește Viață are nevoie de ajutor. Firmele pot redirecționa 20% din impozit

Până la sfârșitul anului, firmele din România pot redirecționa 20% din impozitul pe profit sau pe venit către o cauză.

Asociația Dăruiește Viață ridică un spital pentru copiii bolnavi de cancer. Și are nevoie de ajutorul nostru - companii și persoane fizice. Așadar, stă în puterea noastră să alinăm suferința unor micuți nevinovați.

Salonul 3, secţia de Neurochirugie din Spitalul de Copii Marie Curie. O mamă încearcă să-şi învelească puiul care suferă cumplit. S-a împlinit un an şi jumătate de când Daria sta în spital.

Liliana: "Până la 4 ani şi jumătatea nu a fost? Nicium simptom. Era un copil normal. Execeptional, avea ore de pian, karate, engleza. Foarte energică şi inteligentă. Şi apoi a început să devină apatica. O durea căpuțul în zona frunţii. Am făcut la urgenţă un CT şi acolo a descoperit că avea o tumoare cât pumnul unui adult în capul unui copil."

Şi de atunci a început coşmarul. Până acum, Daria a trecut prin 12 operaţii. Pe patul de lângă, un alt copil luptă.

Şi pe ea o cheamă tot Daria. La naştere a fost un copil normal, dar a luat o bacterie din maternitate. Dacă îi întrebi pe aceşti oameni de ce au nevoie, răspunsul vine la unison: spaţiu. Toată secţia de neurochirurgie funcţionează pe doar 70 metri păreaţi. Patru saloane, un spaţiu pentru tratament, biroul medicilor şi o singură toaleta pentru toţi pacienţii. Totul pe suprafaţa unui apartament de mici dimensiuni.

Într-o fostă debara transformată în salon, Olivia îşi alină copilul. De trei ani şi jumătate stau prin spitale.

Sorin Târnoveanu este şeful secţiei. Numărul copiilor cu probleme creşte de la an la an. Dar nu are unde să-i interneze. În plus, dacă ar exista spaţiu, ar putea să facă şi un serviciu de gardă.

Sorin Târnoveanu, şef secţie: "Nu există niciun spital de copii care să aibă serviciu de traumatologie. Un pacient care are nevoie de mai multe servicii este plimbat intre unităţi."

Copiii sunt plimbaţi prin Bucureşti şi dacă au nevoie de un RMN sau radioterapie. Spitalul nu are în acest moment echipamente. Situaţia se va schimba însă. Aparatele necesare vor fi instalate în noua clădire pe care Asociaţia Dăruieşte Viaţa a construit-o în curtea spitalului.

Aici vor fi mutate secţiile de oncologie, neurochirugie şi sălile de operaţii. Vor exista spaţii de joacă pentru copii, saloane spaţioase, cu bai şi duşuri. În plus, după finalizarea acestui spital, Asociaţia va construi o altă clădire în care vor fi mutate şi restul secţiilor din actualul spital. Pentru a realiza acest proiect e nevoie de ajutor. Firmele au posibilitatea până la sfârşitul anului să redirecţioneze 20% din impozitul pe profit sau pe venit către Asociaţia Dăruieşte Diata.

În plus, cu un SMS, la 8864 cu mesajul "SPITAL" fiecare dintre noi putem contribui cu 4 euro pe lună pentru a ajuta aceste suflete să-şi ducă bătălia pentru viaţa în condiţii civilizate.

Toate informaţiile şi cum puteţi ajuta aflaţi pe www.daruiesteviata.ro. Stă în puterea noastră să facem bine!