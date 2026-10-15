Suflul exploziei a fost atât de puternic încât proprietarul locuinței a fost aruncat printr-o fereastră, în curtea casei. Are arsuri pe mai bine de jumătate din suprafața corpului.

Deflagrația s-a produs dimineața, în jurul orei 6, în localitatea Sihlea din județul Vrancea. Camerele de supraveghere montate pe stradă au surprins momentul. Se vede cum locuința sare în aer. O vălvătaie cuprinde casa și curtea, iar suflul exploziei aruncă în toate direcțiile bucăți de moloz. Proprietarul a fost găsit în curte, inconștient, cu arsuri pe jumătate din corp.

Localnic: „În zorii zilei am auzit o bubuitură puternică, am venit aici și am văzut dezastru, casa unde s-a întâmplat, casa cu sera, și dincoace e casa vecinului. Vedeți ce dezastru.”

A explodat, spun pompierii, un rezervor GPL încărcat cu aproximativ 1500 de litri de gaz. Din bazin, prin furtunul care ducea în interiorul locuinței, gazele ar fi ajuns în casă, unde s-au acumulat lent. Dimineață, când proprietarul a aprins lumina, o scânteie a declanșat bubuitura.

Radu Modreanu, primar comuna Sihlea: „Sunt șocat, efectiv nu îmi vine să cred. Un eveniment tragic.”

Explozia a distrus trei imobile, iar suflul a provocat pagube însemnate în șapte gospodării din apropiere: geamuri sparte, pereți afectați, acoperișuri avariate.

Localnici: „Ușa era dărâmată, de la intrare, de la mine din casă, am văzut tot un fum, lume multă... numai pagube. Eu am toate geamurile sparte, toate ușile dărâmate, casa crăpată, tot.” (...)

„Nenorocire ce a fost, ce să mai, dimineață când ne-am trezit era dezastru, zburau bolovanii pe sus ca rachetele. M-am speriat.” (...)

„Am auzit pe casă bubuitură. Măi ce o fi... a dat pe casă cu piatra, cu bolovanu...”

O femeie care era vecină cu proprietarul rezervorului GPL care a explodat se mutase, acum două săptămâni, din localitate, așa că nu se afla nimeni în casă.

Cristina Duță, purtător de cuvânt ISU Vrancea: „Trei echipaje de pompieri de la Focșani s-au deplasat către locul indicat, cu o autospecială de stins incendii și un echipaj SMURD. A fost identificată o victimă, un bărbat de 53 de ani, care prezenta arsuri.”

Bărbatul care a fost rănit a fost transportat la spital.

Alina Cosma, purtător de cuvânt al spitalului din Focșani: „Pacientul este conștient și stabil hemodinamic. De asemenea, s-a luat legătura cu Centrul Operativ pentru Situații de Urgență și se așteaptă acceptul pentru transferul pacientului către un spital specializat în tratamentul pacienților cu arsuri.”

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Corespondent PROTV: „Deflagrația s-a produs dimineața, în jurul orei 6, și nu a fost urmată de incendiu. Un localnic din comuna Sihlea a sunat la 112 și a cerut ajutor când a văzut că 10 case au fost avariate de o bubuitură puternică. Suflul puternic l-a rănit grav pe proprietarul casei în care s-a produs explozia. Omul are arsuri pe mai bine de jumătate din suprafața corpului. A fost dus la spital și primește îngrijiri medicale. Perimetrul a fost securizat, iar acum echipe de specialiști de la ISU încearcă să stabilească ce a determinat producerea exploziei.

Suflul exploziei a provocat pagube însemnate în gospodăriile din apropiere: geamurile unor case au fost sparte, pereții au fost afectați, iar la unele gospodării acoperișurile și anexele au suferit avarii, în urma deflagrației care a zguduit întreaga zonă.”