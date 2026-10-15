Când poliția a intervenit, bărbatul l-ar fi lovit pe unul dintre agenți.

Individul ar fi intrat în vorbă cu fata pe o rețea socială și potrivit anchetorilor acolo a adresat primele amenințări. Apoi a condus până la locuința tinerei unde ar fi intrat în curte extrem de furios. Tânăra a sunat la 112 și imediat au intervenit polițiștii din Beclean. Chiar și așa, bărbatul în vârstă de 37 de ani nu s-a potolit.

Crina Sârb, purt. cuv. IPJ BN: „În autospecială, acesta ar fi continuat să se manifeste agresiv, lovind portiera autospecialei. Ajunși la sediul poliției orașului Beclean, acesta l-ar fi lovit cu capul, în zona bărbiei, pe un polițist aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu”.

După ce au făcut mai multe verificări, polițiștii au aflat că bărbatul nu avea nici permis de conducere. În plus, a refuzat prelevarea de probe biologice.

Bărbat: „A mai fost prins și umblă cu mașina fără permis”.

Individul a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru mai multe infracțiuni, inclusiv ultraj, violare de domiciliu și amenințare. Acesta urmează să fie prezentat Judecătoriei Beclean, cu propunere de arestare preventivă.