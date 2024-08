Jocurile Olimpice 2024. Elisabeta Lipă: România a depăşit cu mult performanţele de la Tokyo, sportul românesc nu a murit

"Tot ceea ce trăiesc astăzi aici este extraordinară frumos. Sunt foarte mândră de voi, ştiţi foarte bine cât vă iubesc. A fost o ediţie foarte grea, în primul rând pentru că este foarte greu să ajungi acolo, să ajungi să te baţi cu cei mai buni. Dar iată ca sportivii români au reuşit. Astăzi, România a depăşit cu mult performanţele de la Tokyo, a dublat practic numărul medaliilor de la precedenta ediţie a Jocurilor Olimpice (n.r. - de la 4 la 8). Sper ca România să încheie într-un mod frumos aceste Jocuri, pentru că iată, sportul românesc nu a murit. Sportul românesc a înviat, dar asta nu înseamnă că nu are nevoie de ajutor. Pentru că nouă, celor de la canotaj şi din tot sportul românesc, ne place să câştigăm", a spus preşedinta prezentă la evenimentul intitulat Seara canotajului şi dedicat sportivilor de la această disciplină care au participat la Jocurile Olimpice de la Paris.

Fosta canotoare a menţionat că deşi a participat la cea de-a 11-a ediţie a Jocurilor Olimpice, a trecut la Paris de la tristeţe la bucurie de foarte multe ori.

"La Jocurile Olimpice am trecut prin toate stările, de la agonie, la extaz. Am plâns, m-am bucurat, iar am plâns, iar m-am bucurat şi tot aşa, singură m-am îmbărbătat. Asta este regula jocului, câştigă mereu cel mai bun, cel mai inspirat, cel care are dramul acela de noroc. A fost a 11-a mea participare la Jocurile Olimpice, la 6 ca sportivă şi 5 ca oficial, aşa că eu cred că sunt călită. Dar la fiecare ediţie trăiesc nişte sentimente pe care îmi e foarte greu să le descriu în cuvinte", a explicat Elisabeta Lipă.

Canotajul românesc a obţinut cinci medalii la JO 2024, două de aur şi trei de argint, încheind pe locul 3 în clasamentul pe naţiuni la Paris, după Marea Britanie şi Olanda.

România are acum opt medalii la JO 2024, trei de aur, patru de argint şi una de bronz. Aur au câştigat înotătorul David Popovici la 200 metri liber, canotorii Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin şi echipajul feminin de opt plus unu (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu), argintul a fost obţinut de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin, Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin - categorie uşoară, precum şi de halterofila Mihaela Cambei la cat. 49 kg, iar bronzul a fost cucerit de David Popovici la 100 metri liber.

