Președintele Comitetului Olimpic Român, despre Sabrina Voinea: Nota va fi modificată, nu știm dacă va fi argint sau bronz

Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), a declarat pentru Euronews că nota Sabrinei Voinea din finala la sol de la Jocurile Olimpice va fi în mod sigur modificată, iar sportiva noastră va fi cu siguranță medaliată, fie cu argint, fie cu bronz.

”Am avut o întâlnire cu președintele FIG, circa 40 de minute am stat de vorbă, domnul Watanabe a spus că va face tot ce este posibil și regulamentele permit pentru ca nota sportivei noastre să fie cea corectă. Mai departe am ales și calea juridică, am informat TAS pentru situația creată. Astfel, nota va fi modificată și nu știm dacă va fi bronz, dacă va fi argint, dar suntem siguri că va fi o creștere a notei pe care sportiva noastră a obținut-o", a declarat Covaliu.

Depunctată pentru un pas în afara covorului care nu apare în nicio reluare a exercițiului

Sabrina Voinea a terminat finala la sol pe locul 5, după o depunctare contestată vehement de partea română. Oficial, românca a terminat concursul cu 13.700, arbitrii depunctând-o cu o zecime pentru un pas în afara covorului care nu apare însă pe nicio reluare a exercițiului.

Fără acea depunctare, Sabrina Voinea ar fi primit nota 13.800 și medalia de bronz, în fața americancei Chiles Jordan (13.766).

Rând pe rând, antrenoarea și mama gimnastei, marea glorie Nadia Comăneci, COSR și Federația Română de Gimnastică au contestat decizia arbitrilor, iar Tribunalul de Arbitraj Sportiv judecă în prezent acest caz, urmând ca până duminică să anunțe un verdict oficial.

