Elisabeta Lipă: „Simt că ediţia de la Paris este a noastră. Fetele de la 8+1 sunt eroine, şi-au vărsat toţi nervii”

"Simt că această ediţie este ediţia noastră şi Dumnezeu probabil mi-a ascultat dorinţa şi a vrut să îmi îndeplinească dorinţa. Pentru că am suferit foarte mult când am terminat la Tokyo pe locul 46. Eu simt că această Olimpiadă va fi de bun augur pentru noi. Doamne ajută!", a spus Lipă, potrivit trimisului special Agerpres, Adrian Ţone.

În opinia sa, România ar mai putea câştiga medalii la canoe, gimnastică, tenis de masă, haltere şi lupte.

"Normal, că mergem mai departe cu medalii, cum? Eu mă bucur aşa că David (Popovici) a spart gheaţa. Ne-a lăsat culoarul favorit, ăla de aur. Au venit canotorii, acum i-am lăsat calea bătătorită lui Cătălin (Chirilă). Eu simt că acest copil minunat, pe care eu îl iubesc foarte mult, pentru că este serios, foarte muncitor, foarte dedicat, îşi doreşte enorm de mult să urce pe podiumul olimpic. Şi eu simt că acolo va fi. După care vine gimnastica, că este în focuri acum, şi o avem pe Sabrinuţa (Sabrina Maneca Voinea).

Din tot sufletul îi doresc măcar să ciupească bronzul, pentru că anul trecut a stat numai pe lângă podium şi locul patru este cel mai nenorocit loc pentru un sportiv de înaltă performanţă. Mai bine vii pe 6 decât să stai să te uiţi ăla de lângă tine care e sus. După care avem echipa de tenis de masă. Şi-au făcut încălzirea la simplu, la dublu, la mixt şi acum a venit momentul să intre în lupta asta cu asiaticele, că trebuie odată şi odată şi ele să spargă gheaţă. După care avem halterele, cu Loredana Toma. Eu cred în ea şi în Mihaela Cambei, pentru că sunt acolo. După care vin luptele şi eu le doresc măcar, din cinci sportivi cât sunt calificaţi, măcar o medalie. Pentru că îşi doresc atât de mult şi s-au tot învârtit pe lângă podium la celelalte ediţii", a adăugat Elisabeta Lipă.

România are acum un bilanţ de şapte medalii la Jocurile de la Paris, trei de aur, trei de argint şi una de bronz. Aur au câştigat înotătorul David Popovici la 200 metri liber, canotorii Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin şi echipajul feminin de opt plus unu (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu), argintul a fost obţinut de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, de Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin şi de Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin - categorie uşoară, în timp ce bronzul a fost cucerit de David Popovici la 100 metri liber.

Elisabeta Lipă, a declarat, sâmbătă, la Casa României din Paris, că fetele care au cucerit aurul olimpic cu barca de 8+1 sunt eroine şi că în cursă şi-au vărsat toţi nervii pentru că la celelalte curse nu au fost pe prima treaptă a podiumului.

"Mi-am dorit enorm acest titlu olimpic, încât n-am închis un ochi toată noaptea. Cred că am avut emoţiile mai mari decât ele. Iar astăzi când le-am văzut în cursă mi-am dat seama după toate medaliile pe care şi le-au dorit şi nu au reuşit să ajungă pe cea mai înaltă treaptă, pentru că e foarte greu să dublezi, aşa cum am făcut ele, să sari dintr-o barcă în alta, sunt eroine, vă spun sincer asta, şi-au vărsat toţi nervii pe această cursă. Ori la bal, ori la spital. Şi am avut flash-uri din cursa noastră de acum 20 de ani, când am încins hora aia memorabilă pe ponton", a declarat Lipă.

Ea a confirmat că medaliatele cu aur vor fi recompensate cu câte un automobil de către omul de afaceri Ion Ţiriac: "Nu falimentează domnul Ţiriac, mi-a zis aşa: 'Domnişoară, te rog frumos, ai un argint, ai două, hai, acum vină şi cu aur'. Vrem acest aur, dar şi acest aur trebuie răsplătit, că e una sau nouă, asta e fiecare sport e cu sensibilităţile lui".

Elisabeta Lipă a povestit că în dimineaţa cursei superstiţiile au ajutat-o ca barca de 8+1 să câştige aurul olimpic.

"Normal că nu pot să las garda jos şi să mă abat de la superstiţiile noastre. Şi astăzi când am plecat am văzut o maşină care avea aceleaşi numere şi am zis gata, e de bine. După care de dimineaţă, când m-am îmbrăcat, cu pantaloni mei de la Tokyo şi când am băgat mâna în buzunar, am găsit bănuţul de aur. Galben adică. Şi am zis, astea sunt semne clare şi sigure, n-am absolut niciun dubiu. Mă rugam doar, am zis, '˜Doamne, fii român la Jocurile astea, ai grijă de sportivii noştri, ai grijă de toţi, pentru că merităm. Suntem buni, suntem harnici, suntem puţini, dar suntem învingători'", a povestit Lipă.

"Mă mai bucură faptul că am văzut mulţi români în tribune a fost un extaz total, iar s-a trecut de la agonie la extaz fiecare, oameni care nu au avut nicio treabă, nu ştiu, au venit pentru prima dată, dar emoţia aia transmisă şi dorinţa de a câştiga conaţionalul tău i-a făcut să zburde cu adrenalina la maxim. Sunt nişte sportivi foarte buni, de care eu sunt foarte mândră. Este o generaţie aparte, atipică. dornică. Competiţia a fost tot timpul în primul rând între ei, chiar dacă făceau parte din bărci diferite, ei erau în competiţie", a mai spus Elisabeta Lipă.

România a cucerit aurul la opt plus unu feminin la Jocurile Olimpice de la Paris, sâmbătă, după ce a dominat finala probei regine a canotajului.

România, în formula Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu, s-a impus cu timpul de 5 min 54 sec 39/100, terminând cu mai mult de o barcă avans faţă de Canada (Jessica Sevick, Caileigh Filmer, Maya Meschkuleit, Kasia Gruchala-Wesierski, Avalon Wasteneys, Sydney Payne, Kristina Walker, Abby Dent, Kristen Kit), campioana olimpică en titre, înregistrată din 5 min 58 sec 84/100.

În urmă cu trei ani, la Tokyo, România ocupa doar locul şase în finală, după ce în serii stabilise un nou record mondial şi olimpic (5:52.99).

Ultima medalie olimpică a României în această probă - bronz - data din 2016, de la Rio.

Acesta este al patrulea titlu olimpic al României la opt plus unu feminin, după cele din 1996, 2000, 2004.

România a calificat nouă echipaje în Finalele A la JO de la Paris din cele douăsprezece pe care le-a avut: dublu vâsle feminin - categorie uşoară, dublu rame feminin, dublu rame masculin, patru rame masculin, dublu vâsle masculin, dublu vâsle feminin, patru rame feminin, opt plus unu feminin, opt plus unu masculin.

Canotajul românesc a obţinut cinci medalii la JO 2024, două de aur şi trei de argint.

