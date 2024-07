A început grandioasa ceremonie de deschide a Jocurilor Olimpice de la Paris. Atmosferă de poveste în Capitală | GALERIE FOTO

În pofida sabotajelor trenurilor de mare viteză TGV, evenimente care au captat atenţia mass media în ziua marii deschideri a Jocurilor Olimpice, atmosfera în centrul Parisului pare neschimbată comparativ cu zilele anterioare, dar cu totul diferită de ceea ce erau obişnuiţi parizienii să trăiască.

Încă de dimineaţă forfota a cuprins întregul oraş. Străzi blocate, magazine închise, terase cu scaunele pe mese, jandarmerie, poliţie, armată. Cam astea ar fi cuvintele care ar putea descrie cel mai bine centrul Parisului.

La tot pasul întâlneşti soldaţi cu degetul pe trăgaci, pentru că măsurile de securitate sunt la cote maxime. Nici musca nu intră în zonele în care au loc festivităţile, care de această dată se vor întinde pe 6 kilometri de-a lungul fluviului Sena.

Statul francez a luat decizia de a organiza festivitatea de deschidere a JO în centrul istoric al oraşului, dând cu totul peste cap viaţa cotidiană a localnicilor. Magazinele din centru sunt închise, celebrele terase pariziene iubite atât de mult de localnici dar şi de turişti sunt pustii. Până şi anticarii de pe malurile Senei au lacătul pus.

Oraşul este mai gol decât în mod normal în lunile de vară. Se pare că Jocurile Olimpice au speriat turiştii care an de an sunt atraşi într-un număr de peste 2 milioane de oraşul iubirii. Şi asta se vede lejer, în trenuri, metrouri, autobuze, tramvaie, care, culmea, nu sunt aglomerate.

În tot centrul sunt filtre peste filtre, tot oraşul este plin de poliţie, de jandarmi, de forţe de ordine din străinătate, venite să dea o mână de ajutor poliţiştilor francezi. Cei mai mulţi par însă voluntarii care sunt absolut peste tot, în grupuri de 20-30, în staţiile de metrou, de autobuz, la poduri, la toate punctele de interes. Dau sfaturi, îndrumă spectatorii, chiar dacă unii dintre ei nu au toate informaţiile necesare.

"Nu pot spune că sunt mândră că Parisul organizează aceste Jocuri. Unii parizieni sunt pur şi simplu mulţumiţi, dar nu ştiu cât sunt de încântaţi că Parisul organizează aceste întreceri. Eu sper ca totul să fie în regulă, să decurgă totul bine şi să nu fie niciun fel de problemă. După cum vedeţi, oraşul e plin de forţe de ordine", spune o locuitoare a Parisului.

În faţa primăriei Parisului, o scena ocupă toată piaţeta şi este împrejmuită cu garduri înalte de 2 metri. Ca să ajungi la Sena este o adevărată aventură. Fără un QR code primit de la organizatori nu ai absolut nicio şansă. Şi de multe ori chiar şi cu două legitimaţii de presă, una dată de primăria Parisului şi alta dată de Comitetul Internaţional Olimpic, este imposibil: "Trebuie să ocoliţi domnule, este interzis pe aici".

Sena cea frumos curgătoare şi limpede precum cristalul, aşa cum i-au asigurat autorităţile pariziene pe triatloniştii care vor înota în apele fluviului care traversează Parisul, este cu totul închisă pentru vapoarele de agrement. Nicio ambarcaţiune de promenadă nu are acces în afara celor ale jandarmeriei. Pe acolo urmează să defileze delegaţiile de sportivi.

Zeci de tribune mobile au fost amplasate pe malurile Senei, astfel încât organizatorii să vândă cât mai multe bilete. Totodată, ecrane gigant au fost instalate, pentru o vizibilitate cât mai bună a festivităţii.

La prânz zeci, dacă nu chiar sute de parizieni, au ocupat malurile Senei acolo unde organizatorii nu au putut monta tribunele mobile, pentru a se bucura de parada echipelor olimpice fără a plăti un bilet. Tot fără bani vor asista la paradă şi cei care au prilejul de a locui în blocurile de lângă Sena.

Doi turişti din Statele Unite ale Americii au venit de acum două zile în Paris şi sunt încântaţi să vorbească cu ziarişti din România, pentru că "suntem prieteni".

"Am venit acum două zile, am ales să venim mai devreme de 13:30, pentru că am înţeles de la organizatori că aceasta va fi o zonă liberă în care vom putea să vedem festivitatea de deschidere. Nu ştiu dacă va ploua, dar dacă se întâmplă am venit pregătiţi cu pelerine şi cu umbrelă. Tot oraşul este securizat, este foarte multă armată, poliţie, jandarmerie. Dar suntem foarte încântaţi de ceea ce vom vedea, mai ales că nu ne-am cumpărat bilete, practic va fi gratis pentru noi. Totul este foarte securizat, este foarte bine pus la punct, nu ne facem probleme", a spus unul dintre ei.

Alături, o altă familie de turişti, din Germania, a aşezat pe trotuar o pătură. Tată şi copilul au încins o un joc de cărţi, iar puştiul agită o pancartă cu steagul Germaniei de fiecare dată când i se face o poză. Şi ei vor fi spectatori fără bilet.

Pe unul dintre podurile de peste Sena am întâlnit-o pe triatlonista Antoanela Manac, ajunsă de câteva zile la Paris să îi susţină sportivii români. Din păcate nu a reuşit să se califice la Jocurile Olimpice, România fiind reprezentată la această probă doar de francezul Felix Duchampt.

"Sper să pot să urmăresc delegaţia României când va trece pe Sena în cadrul paradei. Le voi face galerie. Eu stau la un hotel aproape de râu şi am un QR code care îmi permite să circul în zonă, dar nu ştiu dacă voi avea acces şi la paradă, pentru că nu am bilet", spune sportiva.

Două turiste din Brazilia sunt încântate că au ales Parisul, deşi excursia lor de doar câteva zile le-a costat o avere.

"Pentru brazilieni e foarte scump să ajungă la Paris. Dar nu regretăm absolut nimic, oraşul este fantastic şi ne bucurăm foarte mult că am nimerit în perioada Jocurilor Olimpice. Suntem înnebunite după sport, fotbal în special. Oraşul mi se pare sigur, nu am văzut nimic negativ", spune una dintre ele.

Pe toată promenada au fost montate mii de toalete ecologice. Unele mai dischisite decât altele, probabil în funcţie de preţul plătit de spectatorii ceremoniei. La orele prânzului erau curăţate, sterilizate şi personalul le dota cu hârtie igienică.

În micile bucătării improvizate în rulote sau corturi e forfotă mare. Angajaţii şi bucătarii de la "Fromagerie" nu mai pridideau cu pregătirea snacks-urilor pentru invitaţi.Vinurile s-au pus deja în frapiere iar unii angajaţi testează dozatoarele de bere.

Pe podul din faţa grădinilor muzeului Luvru să fac ultimele pregătiri pentru tribuna improvizată peste Sena. Sute de voluntari aşează pe fiecare scaun steguleţele ţărilor participante la Jocurile Olimpice. În apropiere, francezii au organizat chiar şi o zonă destinată persoanelor cu dizabilităţi.

În faţa muzeului Luvru, una dintre zonele de importanţă ridicată la festivitatea de deschidere, sunt organizate şi corturi pentru băuturi şi mâncare. O bere costă 9 euro, un pahar de vin 6, dar la 125 de ml, iar o băutură răcoritoare sau o sticlă de apă costă 5 euro.

Pe clădirea muzeului Orsay, lunetiştii sunt la treabă. Acoperişul e împânzit de zeci de poliţişti, jandarmi şi lunetişti, care scanează tot, semn că gradul de securitate este la nivel maxim.

Bulevardul Champs Elysees e o bucurie pentru puţinii turişti care au ales Parisul ca destinaţie de vacanţă în aceste zile. Şi asta pentru că traficul este restricţionat, circulă doar maşinile poliţiei şi delegaţiile străine. De peste tot se aud sirene ale poliţiei sau jandarmeriei care să-i facă atenţi pe turiştii care îşi fac fotografii în mijlocul bulevardului.

Franţa pare pregătită din toate punctele de vedere pentru cea mai grandioasă festivitate de deschidere a Jocurilor Olimpice din istorie. Totul este stabilit până la cel mai mic amănunt. Acum nu mai rămâne nimic altceva de făcut decât să demonstreze că eforturile pe care le-au făcut vor transforma această ceremonie într-o adevărată sărbătoare a sportului.

