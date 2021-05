Melania Medeleanu, Asociația ”Zi de bine”: În România sunt copii care trăiesc cu pâine și ceapă!

În România anului 2021 există copii care mănâncă numai pâine cu ceapă, spune Melania Medeleanu, membru fondator al Asociației ”Zi de bine”.

Ea a povestit în ”Interviurile lui Vitalie”, emisiune difuzată exclusiv online pe www.stirileprotv.ro, că a descoperit o sărăcie extremă în timpul proiectelor de ajutorare a comunităților sărace din țară.

Mulți copii din România nu știu cum arată un duș și nu au făcut unul în viața lor, mai spune reprezentanta Asociației ”Zi de bine”.

Melania se ocupă și cu amenajarea unor camere de audieri din instanțele românești pentru minori, astfel încât copiii să nu se simtă ca la interogatoriu, la un loc cu alți infractori periculoși.

Ea spune că este supărată pe politicienii cărora nu le pasă de bunăstarea oamenilor și de educația lor. Și nu îl uită nici pe președintele României, care a omis să precizeze numele ONG-urilor care s-au ocupat de amenajarea unei unități de suport medical la începutul pandemiei.

După mai multe proiecte de caritate desfășurate în România, Melania Medeleanu îi sfătuește pe români să fie buni și să ajute nu doar în perioada sărbătorilor mari, de Paște sau de Crăciun, ci tot anul, pentru că oamenii au nevoie de sprijin mereu, nu doar de două ori pe an.

Melania Medeleanu: Nu cred că lumea este mai bună de Paște sau Crăciun. Cine a fost bun înainte, este bun și acum. Cine nu a fost bun înainte, nu cred că deodată devine mai bun.

Vitalie Cojocari: Asta este senzația când te uiți pe Facebook, ieși în oraș, lumea este mai luminoasă.

Melania Medeleanu: Ah, pretinde că este mai bună, asta este altceva. Oamenii sunt la fel. Că vedem pe Facebook, este o dorință a noastră de a ne încuraja, măcar acum, că suntem mai buni. Nu, suntem la fel. Am senzația că oamenii care nu sunt tocmai foarte buni mai iau și ei o pauză și se vede mult binele.

Vitalie Cojocari: Se simte în perioada asta o dorință a oamenilor de a dona mai mult pentru proiectele de binefacere?

Melania Medeleanu: De regulă, de Crăciun, se întâmplă asta destul de mult. Dar asta nu înseamnă că suntem brusc mai buni. Înseamnă că am făcut un gest bun, felicitări, ce ar fi să continuăm și după ce se termină Crăciunul? Îmi amintesc, copiii care sunt în plasament spun, m-am săturat, este al șaptelea Moș Crăciun. Zău. Câți? Se bucură, o dată, de două, de trei ori. Dar hai să ne întoarcem în locul acela după ce trece Crăciunul. Atunci este cu adevărat valoros, când se gândește la tine constant, nu o dată.

Vitalie Cojocari: Cât de buni sunt românii?

Melania Medeleanu: Nu sunt mai buni sau mai răi decât alte nații. Nu vreau să departajez națiile pe aceste criterii. Oamenii sunt oameni cu bune și cu rele. Aleg să-i văd și să mă înconjor de cei care sunt cu aceleași valori ca mine, dacă m-aș înconjura doar cu oameni neplăcuți, risc să devin frustrată și furioasă. Nu vreau asta. Aleg să-i văd pe cei buni.

Proiect cu micro-dușuri pentru copiii din zonele sărace ale României

Vitalie Cojocari: Ați conceput un micro-duș cu care ați mers în sate sau în zonele sărace și le-ați oferit copiilor sau adulților să facă un duș, primul duș din viața lor...

Melania Medeleanu: Noi nu știam la vremea respectivă că va fi primul duș din viața lor. Am luat o dubă din care am scos tot ce era de scos. Am pus cabine de duș, chiuvete și am mers în 13 sate din Moldova. Am ajuns la 500 de copii. Voiam să fie un pretext, hai să vorbim despre igienă, mai ales în perioada pandemică, când este atât de important să ne spălăm pe mâini. Despre asta era vorba în proiectul nostru. În momentul în care un copil ne-a întrebat ”ce e asta?”. O pară. Dar nu arăta deloc cum știa el că arată o pară. Nu făcuse niciodată duș. A fost primul copil. Ne-am mutat în alt sat și am mai găsit unul și am mai găsit unul. Ne gândeam. Este 2020, era august anul trecut. Cum este posibil într-o Românie din 2020 copiii să facă duș pentru prima oară în viață? Asta este trist. Le-am lăsat în urmă dușuri mobile. Este o pungă, o umpli cu apă și o lași la soare, are o pară și copilul sau adultul poate să facă duș. Asta este ce am putut să fac eu. Dar în satul acela este un primar. În satul acela este un consiliul local. Trebuie să fie cineva care să facă mai mult. Dacă fiecare dintre noi ar face bucățica, care îi este în atribuții cât de tare s-ar schimba lucrurile...

Vitalie Cojocari: Tot vorbeam de oamenii care fac bine. Primarul, consiliul local nu fac bine.

Melania Medeleanu: Pe lângă bine vorbim de competență. Nu este suficient să fii un om bun. Este important, dar nu este suficient. Hai să alegem în funcții publice oameni competenți și bine intenționați.

Vitalie Cojocari: Ai văzut sărăcie, cât de sărace sunt acele zone? Le putem compara cu India, cu Africa?

Melania Medeleanu: Nu-mi place să fac aceaste comparații. Cred că fiecare țară le are pe ale lui. Dar există sărăcie extremă în România. Chiar dacă nu am văzut-o cu ochii mei, nu înseamnă că nu există. Eu sunt o privilegiată. Locuiesc în capitala României, nu am fost nevoită să mănânc numai pâine cu ceapă, dar există copii care trăiesc cu pâine și cu ceapă. Am văzut, sigur că da. Sunt multe sate ale României în care se întâmplă asta.

Vitalie Cojocari: Cum ajunge un român în anul 2021 să trăiască doar cu pâine și cu ceapă?

Melania Medeleanu: Nu că e de neînțeles? Nu că e frustrant? Sărăcie și educație. Dacă aceste două lucruri ar fi prioritățile politicienilor noștri, să-i scoată pe oameni din sărăcie și să le dea educație nu am mai avea copii care mănâncă doar pâine cu sare. Eu cred că mulți dintre ei sunt ținuți în felul acesta. Sunt ignorați, sunt ținuți în sărăcie, în lipsa de educație. Un om educat știe să aleagă. Mulți dintre politicienii noștri nu vor ca oamenii să știe să aleagă. Ei trebuie să aleagă numai ceea ce li se pare politicienilor că ar trebui să aleagă. Dacă eu aș fi politician, îmi dau seama că sunt o mulțime de priorități în țară, dar astea ar fi primele două aspecte asupra cărora m-aș apleca: sărăcie și educație.

Nu avem camere speciale de audieri în instanțe pentru minori

Vitalie Cojocari: Camera de audiere pentru copiii minori. Care este problema cu aceste camere de audiere?

Melania Medeleanu: Problema este că nu există aceste camere de audiere pentru copii minori și sunt foarte multe victime sau martori ai unor agresiuni, sexuale de cele mai multe ori. Ei bine, acești copii au trecut printr-o traumă. Unde sunt ei audiați? De cele mai multe ori la secția de poliție. Vi-l imaginați pe... nu vreau să spun milițian. Imaginați-vă un spațiu neprietenos și este audiat de un polițist. Pe lângă faptul că îl retraumatizezi dacă nu știi cum să-l întrebi, niciun caz mediul nu poate fi încurajator să-și spună povestea. De foarte multe ori părinții copilului aleg să-și retragă plângerea. Ca să poți să rezolvi un astfel de caz, ai nevoie de 2 lucruri. De un spațiu prietenos, în care copilul să se simtă încurajat să vorbească și de oameni foarte bine pregătiți, că este vorba de anchetator, procuror, judecător. Când ne-am uitat la acest context, am întrebat câte camere de audieri pentru minori sunt în toată țara. Sunt 40 de parchete de lângă Tribunale? Una(n.r. era o singură cameră de audiere la 40 de parchete)! Noi am făcut trei într-o lună. La Constanța, la Vâlcea și la Vrancea. Ne-am întrebat, uite cât este de simplu. Le-am făcut în sediile tribunalelor.

Vitalie Cojocari: Le-ați făcut să fie primitoare cu minorii?

Melania Medeleanu: Nu numai asta. Aceste camere sunt despărțite printr-un geam, iar dincolo de geam sunt toți cei care au un interes în anchetarea copilului. Fie că este vorba de avocat, procuror, anchetator. Toți cei care vor să aibă răspunsuri de la copii. Până acum toți aceștia puteau să-i pună întrebări copilului. Vă dați seama că dacă un astfel de om nu este antrenat să întrebe un copil, de câte ori îl retraumatizează. Se termina acest interviu și urma unul cu judecătorul. Ce am făcut este simplu. Am împărțit aceste camere în două, printr-un geam. Într-o parte, unde este amenajat spațiul pentru copii, am pus camere de vedere și microfoane performante. Camere acestea pot să facă zoom la detaliu. Dincolo există această echipa de oameni care vor să afle răspunsuri și care pun întrebări psihologului care îl intervievează pe copil. Un singur om stă în fața copilului.

Vitalie Cojocari: Are cască și vorbește cu copilul?

Melania Medeleanu: Exact și știe cum să traducă întrebările pe care le primește din partea cealaltă a geamului. Știe să le traducă pe limba copilului. Există niște chituri mobile care merg la judecător, iar judecătorul poate în timp real să urmărească această intervievare și să adreseze întrebările. Un singur interviu. Nu îl chemi de o mie de ori pe copil. Afli adevărul o singură dată.

Vitalie Cojocari: Care instituție a statului trebuie să facă aceaste camere?

Melania Medeleanu: Aș spune că ministerul Public, dar aleg să nu caut vinovați. Am făcut trei astfel de camere într-o lună. Știi care este frumusețea? Am început să primim atâtea solicitări de la procurori, anchetatori, care ne spun, veniți și la noi. Ne-am propus să facem astfel de camere de audiere în jumătate din țara asta, în 20 de județe vrem să facem. Avem nevoie de ajutor 8845, cu mesajul SUS. 8845(n.r. puteți dona 2 euro la acest număr cu mesajul SUS), înseamnă o donație de 2 euro. 2 euro, cu 2 euro... Până la sfârșitul anului sperăm să facem astfel de camere de audiere.

Vialie Cojocari: Cât costă o astfel de cameră?

Melania Medeleanu: Între 10 și 15 mii de euro, în funcție de ce găsim la fața locului. Dacă este o cameră cu multe amenajări, va costa mult.

De ce s-a supărat Melania Medeleanu pe Klaus Iohannis

Asociația ”Zi de bine” și ONG-ul ”Prețuiește viața” au participat la amenajarea unei unități de suport medical la începutul Pandemiei. Este vorba de un spațiu amenajat la Chitila, cu paturi și asistenți pregătiți să-i ajute pe cei infectați cu Coronavirus.

La începutul Pandemiei toate cazurile ajungeau la spital, inclusiv formele ușoare și asta punea o presiune mare pe medici. Unitatea de suport medical a funcționat, a ajutat mii de oameni care au trecut pe acolo, spune Melania Medeleanu.

Acum oamenii se pot trata acasă, dacă au un caz ușor. Deși nu este folosită, unitatea ar urma să rămână funcțională pănă la sfârșitul lui iulie.

Anul trecut, după deschiderea unității de suport medical, Melania Medeleanu s-a declarat dezamăgită pentru că președintele României nu a menționat numele ONG-urilor implicate în discursul de inaugurare a unității.

Vitalie Cojocari: Atunci ai fost supărată pe un politician, pe președintele Klaus Iohannis. De ce?

Melania Medeleanu: Este bine să fim supărați pe politicieni, este bine să-i lăudăm când fac fapte bune și este bine să spunem când nu fac lucruri bune. Binele naște bine. Dacă vorbești despre bine, este o inspirație pentru alții care se pot implica. Atunci când nu vorbești despre bine, vorbești doar pe ocolite despre bine, ce faci este că descurajezi lumea. O vorbă bună din partea președintelui țării, dă credibilitate unui astfel de ONG.

Vitalie Cojocari: Președintele în discursul său a mulțumit și unor ONG-uri care s-au implicat.

Melania Medeleanu: Exact așa s-a exprimat, nu a mulțumit ONG-ului ”Zi de bine” sau ”Prețuiește viața”, care s-a implicat în aceast caz. A nominalizat companiile care s-au implicat în acest proiect și unor ONG-uri, fără să le nominalizeze. Erau două, în total erau două. Nu era ca și cum, Dumnezeule, cum s-o fi chemat? Sunt atât de multe că nu le pot nominaliza... Știi? Asta m-a supărat. Pe de altă parte este o supărare care vine și pleacă, nu stau în supărarea aia.

Vitalie Cojocari: A venit vreo reacție? A Președinției poate?

Melania Medeleanu: Nu, nu. Nici nu mă așteptam. Am puține așteptări de la politicieni în mod special.

Vitalie Cojocari: Ai primit solicitări de la politicieni să se implice și i-ai refuzat?

Melania Medeleanu: Este vorba de cealaltă parte a vieții mele, public speaking. Uneori primesc solicitări de la politicieni. Cu unii aleg să lucrez și cu alții aleg să nu lucrez, îmi place această libertate de a spune nu oamenilor cu care nu rezonez.

MagicHome: dorința oamenilor de a-și ajuta semenii

Melania Medeleanu a fost implicată și în proiectul MagicHome.

20 de case au fost construite până acum din banii donați. Este vorba de locuințele unde stau cazați adulții în perioada în care copiii sunt internați cu afecțiuni gave în spitale.

Melania Medeleanu crede că dorința românilor de a ajuta și de a fi buni se educă.

Melania Medeleanu: Nu cred că omenia are de a face cu cât suntem de educați sau cât suntem de bogați. Contează mult contextul în care ai trăit. Dacă ai fost înconjurat de oameni care ți-au explicat tot timpul să-ți fie frică de ceilalți, să nu-l ajuți pe unul că o să-ți pună un cuțit în spate... Dacă ai trăit înconjurat de o astfel de credință, filonul tău bun se stinge. Dacă ai șansa să fii înconjurat de oameni care îți spun uite ce fain este să nu stai în frica aia că tot timpul o să-ți dea cineva în cap... Eu îmi pun căștile la volan și cânt tare. La un moment dat am văzut un pieton pe trecerea de pietoni, am pus frână să treacă omul. Eram bine dispusă. Omul a început să urle la mine, că este dreptul lui și de ce îl înjur. Nu înjur, eu cântam. Dar vezi, tentația asta de a pune răul înainte. Dar de ce? Nu este trist să trăiești așa?