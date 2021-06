INTERVIU. Ministrul Economiei, Claudiu Năsui: „Prețurile de pe litoralul românesc sunt foarte mari”

Ministrul Economiei spune în emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”, difuzată exclusiv online pe www.stirileprotv.ro, că economia românească își revine din criza indusă de pandemie.

Nota pentru antreprenorii români este 10. Pentru statul românesc care nu a reușit să ajute cu bani antreprenorii, nota pe care o acordă Claudiu Năsui este 6. Ministrul Economiei susține că oamenilor de afaceri li s-au spus minciuni când li s-au promis banii pentru susținerea în perioada de Lockdown. Acești bani nu erau prevăzuți, iar acum încearcă să-i găsească.

Din interviu veți afla cum vrea să depolitizeze companiile de stat și de ce totuși acceptă membri de partid în funcții de conducere în aceste companii. ”Asta înseamnă depolitizare. Dacă vine cineva care este foarte bun într-un domeniu, dar el a fost într-un partid, nu este legitim să-l poți numi?”, spune ministrul Năsui.

Claudiu Năsui anunță că nu a renunțat la taxe zero pe cuantumul salariului minim pe economie. Măsura s-ar aplica din 2022, din ianuarie, spune ministrul.

De asemenea, Claudiu Năsui spune că prețurile de pe litoralul românesc sunt prea mari, de pildă închirierea unui șezlong și că nu a fost niciodată la Mamai, ci doar în Vama Veche.

Vitalie Cojocari: Cum se simte economia?

Claudiu Năsui: Avem o creștere economică foarte bună. Trebuie mai mult. Măsurile de închidere au avut un efect negativ. Economia României își revine destul de bine, dacă ne uităm macro. Trebuie să vedem unde se găsește această creștere economică. La firmele mari sau și la IMM-uri. IMM-urile trebuiesc ajutate, chiar dacă revenim la situația ante-pandemică. Economia avea probleme și înainte de pandemie, probleme care trebuiesc rezolvate. O problemă reală este plecarea românilor din țară. Oamenii pleacă să muncească în alte țări, dar nu din lipsă de patriotism. Trimit bani acasă. Au făcut mai mult să țină cursul în frâu românii plecați decât Banca Națională. Aceste sume mari nu ar trebui să ne bucure. Este bine că le trimit, este o problemă că oamenii au plecat și muncesc în alte economii. Motivele pentru care pleacă oamenii sunt condițiile din sănătate, educație, calitatea foarte slabă a serviciilor, salariile mici. Diferența dintre salariul pe care un român îl câștigă în România versus același român în Italia, Germania, Franța, Spania. Trebuie să reducem diferențialul între salarii, să nu fie rentabil să pleci. O să fie salarii mai mari în Vest, dar nu la fel de mari ca acum. Să poți să rămâi și să-ți duci veacul în România. Să produci valoare aici.

Vitalie Cojocari: Ce notă merită economia românească?

Claudiu Năsui: Antreprenorii merită clar 10. Economia în sine are și componentă de stat, o să-i dau o notă mai mică. Aș da 6. Antreprenorii ar lua 10, au reușit să se adapteze. Au supraviețuit. Antreprenorii și-au făcut treaba.

Vitalie Cojocari: Statul și-a făcut treaba? Statul a anunțat că le va da bani. A fost măsura întâ, statul le-a dat 2 mii de euro, problema a fost că jumătate a trebuit să-i dea la stat. La măsura doi s-au dat mai mulți bani, dar nu a ajuns la toată lumea. Sacul acela nu a mai avut. Ce ne promite ministrul Economiei? Când vor veni banii pe măsura doi?

Claudiu Năsui: Când vrei să recâștigi încrederea cuiva, ca stat român, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-i spui adevărul. Și în afaceri, și în cuplu. Aceste măsuri nu aveau cum să fie îndeplinite. Au fost începute greșit. Acum tragem ponoasele acelor promisiuni greșite. S-au promis bani care nu erau. Mediul privat când mai vede astfel de măsuri să fie atent, să distingă adevărul de promisiune. Pe măsura doi s-au promis cu 500 milioane de euro mai mult, a fost o suplimentare care nu au existat. În OUG se spunea că vor fi bani europeni, dar niciodată nu au venit banii. Se finanțau 4500 firme din 22 de mii, câte s-au promis. Am reușit să mutăm o parte din bani de pe măsura 3 pe măsura 2, 207 milioane de euro pentru a finanța mai multe firme și am ajuns la 9600. Acum a trecut un OUG acum 2 săptămâni, pentru a putea debloca într-o o tranșă de bani de 209 milioane de euro în următoarele săptămâni vor veni banii până la numărul de ordine 17500.

Vitalie Cojocari: Asta înseamnă că până la sfârșitul lunii iulie antreprenorii vor primi banii?

Claudiu Năsui: Până la acest număr, da, numărul de ordine 17500. Pentru restul am găsit o facilitate europeană din care să finanțăm restul de bani, se numește React EU. Este în curs de programare, lucrurile nu sunt în controlul nostru. Ține de o negociere între Comisia Europeană și statul român.

Vitalie Cojocari: Puneți-vă în pielea unui antreprenor care vă ascultă și care spune că se baza pe banii respectivi. Ce-i spuneți unui asemenea antreprenor?

Claudiu Năsui: Îi spun că în numele statului român ne cerem scuze că i s-au făcut promisiuni care nu puteau fi onorate. Cât sunt eu ministru nu vor fi făcute asemenea programe nefinanțate. În ministerul Economiei era o practică. Noi acum plătim Start Up Nation din 2018. Ne rămâne un gol de 200 de milioane de lei de finanțat. Antreprenorii trebuie să înțeleagă, mi-ar fi simplu ca ministru să promit un nou program. Să promit bani la oameni după care să nu fie problema mea cum îi finanțez? Să fie problema pe care o las viitorului Guvern. Nu vom face lucrul acesta, face rău economiei.

Vitalie Cojocari: Se vorbește că statul este un administrator groaznic. Ca ministru al economiei v-ați lămurit de ce?



Claudiu Năsui: Statul are 3 mari probleme. O problemă de interes. Nu te comporți cu o proprietatea de-a ta cu o proprietate unde ești administrator vremelnic. Lăsând la o parte cazurile de corupție. Dacă furați din propria firmă, vă furați căciula. Dacă o faceți la stat este un transfer din public în privat. Oamenii care administrează companiile nu sunt ținuți în șah de proprietar. Fiecare a văzut aceste companii ca pe o vacă de muls. Companiile de stat au proiecte faraonice.

Vitalie Cojocari: Dvs ați promis că nu vor mai fi numiți politic în companiile de stat.

Claudiu Năsui: Se și întâmplă, pe măsură ce le expiră mandatele din Consilii de Administrație, îi reînoim cu oameni autentic pe CV. Se face public, nu pe șest.

Vitalie Cojocari: Doar că există totuși niște numiri ale unor persoane care au legătură cu politicul. O să vă dau niște exemple și să-mi spuneți de ce? La Cuprumin noul direct este membru PNL.

Claudiu Năsui: Atenție, noi numim consiliu de administrație. CA este cel care poate să numească și să verifice cum este directorul. Dar dacă este pe CV, nu mă interesează că este membru de partid USR, PNL, PSD. Ce mă interesează este să i se potrivească CV-ul. Dacă vă uitați la toate numirile pe care le-am făcut, toate respectă criteriile acestea.

Vitalie Cojocari: Mai am niște exemple.

Claudiu Năsui. Asta înseamnă depolitizare. Dacă vine cineva care este foarte bun într-un domeniu, dar el a fost într-un partid, nu este legitim să-l poți numi?

Vitalie Cojocari: Și atunci cum faceți depolitizarea dacă oricum sunt membri de partid?

Claudiu Năsui: Dar nu sunt membri. Nu cred că îmi găsiți 5 membri.

Vitalie Cojocari: La Loteria Română, membru al Consiliului de Administrație este membră USR, declarată pe site.

Claudiu Năsui: Iarăși i s-a potrivit CV-ul.

Vitalie Cojocari: La IAR Ghimbav, președintele Consiliului de Administrație este fost europarlamentar.

Claudiu Năsui: Nu sunt sigur de asta, noul Consiliu de Administrație nu cred că este. Uitați-vă la CV-urile oamenilor acestora. Sunt oameni care au reușit în privat. Vă repet. Avem 70 de companii. Fiecare are 4 membri de CA, sunt fie 3, fie 5, chiar 7. Peste tot am numit pe bază de CV. Peste tot numit diversificat și complementar. O persoană care să fie specialistă în audit, contabilitate și finanțe. O persoană în drept sau resurse umane și o persoană specialistă în industrie. Când sunt 5, mai punem fie o persoană în insolvență, restructurări și încă o persoană care să fie complementară cu aceștia. Nu mă interesează apartenența lor politică. Asta a fost baza. Din 200 și ceva de oameni pe care îi vom numi în final, nu cred că veți găsi 5 membri de partid. Dar asta nu pentru că a fost un criteriu eliminator, ci pur și simplu pentru că acesta a fost baza pe care au fost numiți. Am o problemă mare, oamenii care sunt buni... De pildă, la Romarm, directorul, președintele unei bănci din România este numit în CA. Toți sunt înmărmuriți că nu li s-a cerut nimic politic, nu o să li se ceară nimic politic. Efectiv sunt numiți și rugămintea mea pentru ei este de transparență și integritate. Să-și facă treaba pe care au făcut-o în privat, s-o aducă la stat și să facem o strategie pentru aceste companie.

Vitalie Cojocari: Înainte de aveni în funcția de ministru ați promis impozit zero pe echivalentul de salariul minim. Este vorba de faptul că dacă ai un salariu minim brut de până în 2300 nu ești impozitat.

Claudiu Năsui: Și dacă depășești salariul minim ești impozitat numai pentru diferență. Adică, cineva care a luat salariul minim plus un leu este impozitat doar pe un leu. Nu este impozitat pe 2301 lei. Această promisiune a fost mai mult decât o promisiune electorală, a fost vârf de lance pe economie de campanie a USR PLUS. Se găsește în programul de guvernare. Din păcate, am reușit să includem această măsură începând cu 2022. Din ianuarie 2022, într-un sector pilot. În momentul în care s-a negociat programul de guvernare aveam agricultura. În agricultură sunt salarii mai mici și o muncă la negru și la gri prevalentă. Acestă măsură reduce munca la negru și gri pentru că scade stimulentul de a mai face evaziune fiscală din moment ce tu nu plătești taxe, nu are niciun sens. Oamenii intră în circuitul alb. Discuțiile acum sunt și pentru sectorul Horeca. Agricultură și Horeca sunt doi candidați foarte buni, de la 1 ianuarie 2022, în programul de guvernare.

Vitalie Cojocari: Dacă nu se întâmplă acest lucru? Pentru că văd o rezistență destul de puternică.

Claudiu Năsui: Acesta este un lucru pe care poate ar trebui să-l cerem mai mulți, să fie o revendicare mai mare.

Vitalie Cojocari: Premierul este de acord sau nu?

Claudiu Năsui: Este în programul de guvernare, practic, tot ce avem în programul de guvernare ar trebui să înfăptuim. Avem măsura aceasta agreată la nivelul coaliției de când s-a format Guvernul. Ponderea USR este de 15 la sută în Parlament, trebuie să găsești aliați pentru această misiune.

Vitalie Cojocari: De ce a fost amânată această propunere?



Claudiu Năsui: Este rezultatul unei negocieri, noi am tras să fie făcută cât mai repede și atunci a rămas pe ianuarie 2022.

Vitalie Cojocari: Luați în considerare demisia în semn de protest dacă această măsură nu este implementată?

Claudiu Năsui: Sunt multe măsuri de implementat, depinde de amploarea lor. Orice decizie de genul acesta trebuie agreată la nivelul USR PLUS, nu pot să iau o decizie unilaterală. Ceea ce îmi doresc să urmărim prioritățile, reforma în educație, sănătate și 0 tase pe salariul minim.

Vitalie Cojocari: Și turismul este domeniul dvs. Care este brandul de țară al României? Mai este frunza?

Claudiu Năsui: În teorie este frunza, dar aici este o problemă în felul cum ne-am ales acest brand de țară și cum ne-am făcut această promovare a țării, până acum. S-a mers pe ideea că dacă facem o strategie pe 300 de pagini și dăm câteva milioane de euro să ne facă un logo, era frunza, era oaia la un moment dat, gata, o vină turiști. Eu nu cred că oamenii aceia erau convinși că o să vină turiști, dar spuneau, uite, am făcut frunza, am făcut strategia de 300 de pagini, luați și citiți. Nu vom merge pe calea aceasta, ne duce unde suntem acum. Ceea ce vrem să facem. Am inclus ca reformă și în PNRR. Este reforma acestor OMD-uri, Organizații de Management al Destinațiilor, structuri care reunesc antreprenorii care au investit deja în turism, restaurante, hoteluri, atracții, cei care au interesul să dezvolte o zonă. Mutăm puterea politică de la minister la aceste structuri. Cine are cel mai mult interes să dezvolte o zonă, nu cineva dintr-un birou de la București. Există și în alte țări. Toate OMD-urile se grupează în OMD-uri regionale și OMD național. OMD național va face această promovare națională a turismului.

Vitalie Cojocari: Am citit o știre care mi-a atras atenția. Bulgaria, concurența noastră nemijlocită, avem litoralul alăturat, a anunțat reduceri pe litoral. Va fi mai ieftin pentru a atrage turiștii. Domnule ministru, știți cât costă un șezlong la Mamaia?



Claudiu Năsui: Nu mă duc la Mamaia, dar cred că este în jur de 50 de lei.

Vitalie Cojocari: Da, este media, dar poate ajunge la 100 de lei, la 150 de lei. Cum vi se pare prețul pe un șezlong?

Claudiu Năsui: Foarte mare. Dar până la urmă hai să vedem cum se întâmplă lucrurile în Bulgaria. De ce credeți că în Bulgaria se promovează turismul mai bine în Bulgaria decât la noi. Asta este ce vă spuneam mai devreme. Trebuie aceste structuri asociative unde puterea să nu fie în jurul unor politicieni, ci să fie în jurul unor oameni care au interes să dezvolte zona. Când politicul nu o să mai decidă el, arbitrar, vreau frunza, vreau oaia, și o să lase decizia oamenilor care suferă consecințele, atunci o să ne meargă și nouă lucrurile mai bine decât în Bulgaria.

Vitalie Cojocari: Unde mergeți în vacanță?

Claudiu Năsui: Nu merg în vacanță anul acesta.

Vitalie Cojocari: Dar în general, pe litoralul românesc mergeți?



Claudiu Năsui: Merg mai degrabă în Vama Veche.

Vitalie Cojocari: Vă întâlniți cu domnul premier acolo?

Claudiu Năsui: Nu m-am întâlnit niciodată cu el în Vama Veche. Nu exclud, dar nu anul acesta.

Vitalie Cojocari: Cum vi se par prețurile de pe litoralul românesc?

Claudiu Năsui: Interesul meu ca membru al Guvernului este să fie cât mai mici. Este o problemă de taxare a muncii, este o problemă de forță a muncii nedisponibilă și de stat care când își ia o cotă mai mare din ce își iau oamenii, crează o problemă de acest gen în piață. Dacă mâine toate taxele se dublează, ce o să facă prețurile? Un stat mai mic, un stat mai suplu o să ducă și la prețuri mai mici pe litoral. Influența statului în economie îți reduce oferta și îți crește prețul.

Vitalie Cojocari: Prin ministerul Economiei administrați Complex de Vile Olimp. M-am uitat pe site-ul acestei companii să văd care sunt tarifele, nu le-am găsit. În schimb am găsit oferte de 1 mai din 2017-2019. Care însemna 1500 de lei pe o vilă pentru trei nopți. Pe când la Bulgaria în plin sezon estival este de 700-1000 de lei All Inclusive. Diferența o sesizați, unde credeți că se duce turistul?

Claudiu Năsui: Acestea sunt probleme structurale ale turismului românesc, în acest caz ale Olimp. Sunt 70 de companii ale ministerului, nu le știu pe toate. Toate ar putea merge mai bine și au niște probleme pe care le vom rezolva, dar nu avem cum să le rezolvăm făcând pașii aceștia. Lumea trebuie să înțeleagă, mai întâi schimbi Consiliul de Administrație, pui oameni care pot să vină cu niște cunoștințe din privat, să schimbe lucrurile în bine, după care faci o strategie și schimbi de acolo. Unele companii s-au privatizat și unele nu și au avut destine diferite. Cele care au rămas la stat au avut probleme.

Vitalie Cojocari: Privatizarea este o soluție?

Claudiu Năsui: Eu nu sunt contra privatizării, eu sunt fan al privatizării. Cred că un lucru foarte bun care s-a întâmplat în România în anii 90 este tocmai acesta. Că s-a întâmplat prost, că unii au furat, că au fost cazuri de corupție...

Vitalie Cojocari: Și vom vedea privatizare?

Claudiu Năsui: Nu știu să vă spun asta, trebuie un consens la nivelul coaliției, dar vreau să fac listări, să transparentizăm companiile de stat, lucru pe care l-am început deja. Vrea să facem decăpușarea complet. Sunt multe care au fost căpușate mult timp de grupuri de oameni, care și-au găsit o rentă în statul român.