Traian Băsescu: ”Acest Călin Georgescu este o gogoașă, un știft politic. O șarlatanie politică susținută tehnic prin TikTok”

Într-un interviu acordat jurnalistei Diana Enache pentru ȘtirileProTV.ro, fostul șef de stat spune despre Călin Georgescu că este ”o gogoașă, un știft politic”, deoarece programul lui electoral este o copie după guvernările comuniste ”din anii 50”.

Traian Băsescu: ”Dar nu mi se pare nimic deosebit. S-a întâmplat că acest Călin Georgescu a intrat în finală, dar n-are cum să câștige. Deci el este o gogoașă, un știft politic. Adică, omul a luat în programele lui ceva din anii 50 ai guvernărilor comuniste, a îmbunătățit cu declarațiile din perioada lui Ceaușescu și ne servește un program izolaționist pe care România nu are cum să-l urmeze.”

Diana Enache: Așa l-au subestimat inclusiv contracandidații dânsului înainte de 24 noiembrie, și sondajele și exit-poll-urile.

Traian Băsescu: ”Da, bun, pe 24 noiembrie și oamenii politici și populația au fost nepregătite pentru un asemenea fake, pentru un asemenea fals servit ca rezultat electoral. Nu se va mai întâmpla asta și duminică. Îmi permit să fiu optimist. Chiar dacă spun că îl vor susține partidele așa-zis suveraniste, ei trebuie să știe că diferența între suveraniștii europeni și Călin Georgescu este uriașă. Mă întreb dacă președintele de la AUR, al cărui partid este în Parlamentul European în ECR, vede vreun element de compatibilitate între ECR-ul european și Călin Georgescu. Nu există nimic comun. E un fals”.

Diana Enache: George Simion și-a anunțat deja susținerea pentru Călin Georgescu pentru turul doi. Și doamna Șoșoacă, doar cu anumite condiții, să ajungă prim-ministru.

Traian Băsescu: ”Domnul Simion nu este singur în partid și nici doamna Șoșoacă nu e singură, ei trebuie să gândească, n-au cum să rezolve susținerea unui șarlatan în mod oficial. Ăsta este un șarlatan.”

Băsescu, despre succesul lui Georgescu: ”Marea problemă este de ce nu s-a prins nimeni din marile instituții ale patriei”

De asemenea, fostul președinte al României se întreabă de ce nicio instituție a țării nu s-a autosesizat în privința ”falsului generat de TikTok” în timpul campaniei electorale.

Băsescu a subliniat faptul că Directoratul Național pentru Siguranță Cibernetică este în subordinea premierului Marcel Ciolacu, iar acest departament din cadrul SRI ”are o groază de salariați și cinci directori adjuncți”.

Diana Enache: Dar a fost votat de 2.120.404 români. Fizic, acești oameni au ieșit la câteva grade Celsius pe un frig cumplit, că l-am simțit cu toții, inclusiv seara când am fost pe teren și au pus fizic ștampila pe dânsul.

Traian Băsescu: ”Da, așa este, în condițiile în care probabil niciunul din cele 2 milioane nu l-a atins sau nu l-a văzut vreodată în discurs sau n-a avut ocazia să-i pună o întrebare. Pentru că el își de seama cât e de șubredă toată susținerea lui și evită chiar conferințele de presă. Adică nu suportă întrebări de la ziariști de politic. Ar fi o catastrofă pentru el, pentru că nu poate susține teoriile din programul lui. Sunt un fals. Deci este o șarlatanie politică ce a fost susținută tehnic prin TikTok. Marea problemă este de ce nu s-a prins nimeni din marile instituții ale patriei. Doamnă, este în subordinea premierului. Deci dincolo, venim și la SRI. Ia uitați-vă ce organigramă are, poate o arătăm la cameră, să vadă oamenii că această structură este în subordinea premierului.

Se numește Directoratul Național pentru Siguranță Cibernetică și are o groază de salariați și cinci directori adjuncți. Deci eu nu mai știu cine mai trebuie să facă ceva, că am văzut și militar, și această direcție, și SRI-ul și toată lumea are atribuțiuni de cyber security, securitate cibernetică și s-a întâmplat ceea ce am văzut că s-a întâmplat, un fals generat de TikTok.”

Băsescu: ”Georgescu NU e omul rușilor!”

Pe de altă parte, Băsescu spune că Georgescu ”nu e omul rușilor”, așa cum se vehiculează în spațiul public, în condițiile în care acesta ”a crescut în instituțiile românești”.

”Trebuie să vedem cum s-a ajuns la 2 milioane și de voturi pentru un om care nu a avut nici oamenii în teren, niciun afiș, niciun nimic și care a cheltuit și 0 lei. Ăsta-i documentul pe care l-a dat la AEP. Deci acest om trebuie să ne dea explicații cum cu 0 lei, iar instituțiile statului trebuie să ne spună cum a fost posibil ca roboțeii să facă 2 milioane de voturi pentru unu care nu s-a arătat la față deloc în toată campania. Doar s-a știut că pe la coada clasamentului era unul Georgescu. Deci aș închide spunând: este un produs pur românesc, că am văzut alt șarlatan din media, spun: A, e omul rușilor. Nu-i niciun om al rușilor. Acest om a crescut în instituțiile românești, în Ministerul Mediului, în Ministerul de Externe, a fost trimis să reprezinte România la ONU, într-un comitet pentru mediu. A fost trimis de Ministerul de Externe, nu de altcineva. Deci nu este pregătit de ruși, ci este pregătit în instituțiile noastre.” - a mai spus Traian Băsescu la ȘtirileProTV.ro.

Băsescu: ”Ori nu și-au făcut treaba ... ori unele din instituții au fost în parteneriat cu acest șarlatan”

În opinia fostului președinte, există două posibile răspunsuri pentru eșecul instituțiilor statului din primul tur al alegerilor prezidențiale.

Diana Enache: Cum a fost posibil? Tocmai având aceste structuri la dispoziție și atâtea instituții ale statului care ar fi trebuit să vegheze asupra bunului mers al scrutinului.

Traian Băsescu: ”Ori că nu și-au făcut treaba, ori sunt neprofesioniști și puși acolo că salarii mari și pensii speciale, ori unele din instituții au fost în parteneriat cu acest șarlatan.”

Diana Enache: De ce?

Traian Băsescu: ”Nu știu. Deci eu am pus-o ca o alternativă, n-am spus că a fost vreo instituție în parteneriat, am spus ori sunt incompetenți, ori au fost în parteneriat cu șarlatanul. Dar este clar că ceva este în neregulă în capacitatea noastră de a ne apăra, inclusiv democrația. Aici avem, avem direcția pentru apărarea Constituției din SRI, care putea să sesizeze creșterea galopantă a domnului Georgescu și să atragă atenția: Atenție, ceva e în neregulă! N-au făcut-o. Iar dacă cineva, s-ar putea să vedeți la televizor că vine vreun general cu patru stele: ”Domnule, nu e siguranță națională alegerea președintelui României”. Alegerea președintelui României e o alegere ca la un consilier de comună. Să nu vă mire, pentru că s-a obișnuit să ne mintă. Am văzut sau l-am văzut în general la o televiziune, nu mai știu exact la care, care explica cum ei cu calculatoarele află ce e în capul unui om și îl fac să facă ce nu vrea să facă. General român, angrenat în sistemele de cyber-security din România. Deci i-am văzut cu ochii mei la televizor. Nu poate să-mi spună că n-au fost și iată ce s-a întâmplat”.

