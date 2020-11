Interviu cu Giani din Las Fierbinți. Cum l-a afectat epidemia de coronavirus pe Costi Diță

Constantin Diță, actorul cunoscut pentru rolul Giani din serialul „Las Fierbinți”, a fost invitatul lui Vitalie Cojocari, în emisiunea „Interviurile lui Vitalie”, transmisă exclusiv pe pagina de Facebook a Știrilor Pro TV și pe www.stirileprotv.ro.

El a vorbit despre experiența sa de actor și ce a făcut înainte de a ajunge pe marile ecrane, dar și despre cum i-a afectat epidemia de coronavirus spectacolele în această perioadă și cum s-a protejat împotriva bolii.

Întrebat de corespondentul Pro TV Vitalie Cojocari cum reușește să se despartă de rolul lui în viața reală, actorul a povestit că îi este greu să „nu plece cu personajul după el”.

„Ideea este că mă trezesc cu reflexe. Se creează reflexe de vorbire, de gesturi. Dacă aș avea acum de interpretat un personaj serios, atunci am o problemă. Mi-e greu să scap de asta, dar evident, o pot face”, a spus el.

Cum a creat personajul



„Începem cu o poveste. În Pantelimon unde stăteam, eram rockerul blocului sau încercarea de rocker. Era perioada în care nu accesai foarte ușor muzică rock din afară. Am dat întâmplător peste casete cu muzică rock și mi-am dat seama că rezonez. Evident, atunci am încercat să fiu diferit față de ceilalți. Când am ajuns să-l interpretez pe Giani, mi-am dat seama că nu am studiat zona asta, pentru că nu am fost niciodată atent la asta și am început să-mi amintesc toate lucrurile astea care existau în jurul meu, pentru că asta face parte din meseria noastră, să observăm lucruri”, a mai adăugat el.

Ce este amuzant la rolul lui Giani



„Râzi de Giani și cu Giani. Este un exemplu pe care tu nu ar trebui să-l urmezi și prin el poți să nu treci prin aceleași experiențe, poți să înveți urmărindu-l, că genul ăsta de raport nu o să te ducă prea departe”, a povestit el.

Întrebat cât de mult se regăsește personajul lui Giani în societatea românească, el a răspuns că există peste tot, însă că personajul are și părți bune, dar și părți mai puțin bune.

„Partea proastă a lui Giani este că nu învață din greșeli, că nu ascultă și nu înțelege că cineva se pricepe mai bine decât el, că nu are reguli, că nu ține cont, că nu respectă un soi de ierarhie, care se stabilește în mod natural. Cred că, în esență, oamenii îl iau exact așa cum este și de aceea râd. Este important să nu fie o cantitate prea mare de Giani în România”, a mai spus Diță.

Ce a însemnat pentru actorul Costi Diță această epidemie



„Înseamnă ce înseamnă pentru toată lumea, probleme financiare, nu mai ai de lucru în anumite cazuri, trebuie să găsești soluții. Sunt mai puține spectacole, dar am avut treabă și dacă apare ceva nu stau pe gânduri, pentru că știu că este o situație grea. Zona asta de spectacole, teatru este complicat de ținut în condițiile astea”, a mai zis Diță.

Întrebat de corespondentul Pro TV Vitalie Cojocari cum s-a protejat în această perioadă, el a povestit că a respectat aceleași măsuri pe care le au în vedere și celelalte persoane, precum purtarea măștii și păstrarea distanței.

„Este important să nu se întâmple ceva, pentru că în secunda doi sună DSP-ul și spune să stai 14 zile acasă. Pauza presupune că stau acasă, iar dacă stau acasă o să încurc foarte mulți oameni care au nevoie de mine”, a spus el.

Costi a mai povestit faptul că timp de două săptămâni nu și-a putut vedea părinții din cauza situației actuale a epidemiei de coronavirus din țară, pentru a-i proteja.

Cu ce s-a ocupat Costi Diță înainte de a deveni actor



Înainte de a deveni cunoscut, Costi Diță se ocupa cu descărcarea TIR-urilor și a lucrat în supermarket.

„De sărăcie am făcut asta. Nu erau bani. După Revoluție am lucrat pentru o firmă turcească de pâine și descărcam TIR-uri. Câștigam destul de puțin, dar eram puști și era foarte mult pentru noi”, a povestit actorul.

În copilărie, familia lui s-a confruntat cu probleme financiare.

El a mai spus că familia lui a trecut printr-o perioadă grea din punct de vedere financiar în acea perioadă a copilăriei sale.

„Am ajuns în punctul în care tata a rămas fără slujbă, eram în salariul mamei, eu aveam studii și nu ajutam din punctul ăsta de vedere și au făcut un efort foarte mare să mă țină în școală. Mai vorbesc cu prieteni și îmi spun că sărăcia la țară este mai ok decât sărăcia la bloc, la oraș, pentru că la bloc nu ai variante. La sat, ai o curte, unde pui ceva, crești o găină. Nu ai variante la oraș”, a mai adăugat Diță.

Actorul a mai povestit și despre problemele de sănătate pe care le-a întâmpinat în urmă cu câțiva ani, din cauza suprasolicitării.

„De la prea mult. Dacă mă apuc de o treabă, sar mesele. Trebuie să existe un soi de echilibru. Dacă la un moment dat sari și un pic nopțile, pentru că e singurul timp în care tu poți să-ți iei pauză, îți iei de fapt pe timpul de somn. La un moment dat nu mai ține de tine. Mi-au explicat doctorii că acela a fost felul corpului meu de a-mi spune să mai stau. Nu am știut ce am, pentru că doctorii nu puteau să-și dea seama. Aveam trei afecțiuni de piele în același timp, diferite. Pas cu pas, ei au reușit să înțeleagă ce se întâmplă. Toate au venit deodată”, a mai spus actorul.

În urma experienței sale, el a adăugat că a învățat să asculte sfaturile oamenilor din jur, dar că, în continuare, este implicat într-o serie de activități care îi ocupă timpul.

Costi Diță a vorbit și despre fake news-ul prin care se anunța decesul lui pe site-urile de socializare.

„Soția mea a aflat de la studenți că am murit eu. Am început cu glume, dar am vorbit cu un avocat. Primeam multe mesaje pe Facebook. Erau oameni care și-au făcut griji”, a mai zis el.

Cum se simte pe scenă, când vede o sală plină



„La primul spectacol am avut senzația că o să mor. O experiență soră cu moartea. Când depășești cortina și vezi lumina, lucrurile se opresc și ai senzația că oamenii ți-au făcut injecție cu ulei în creier. Este un blocaj. Trebuie să te adaptezi. Repeți textul până îți iese prin piele, dar apar jocuri, te adaptezi în funcție de ce se poate întâmpla. Am avut situații în care nu a fost bine”, a povestit actorul Costi Diță.

De ce nu vrea Costi Diță să plece din România



Întrebat de corespondetul Pro TV Vitalie Cojocari de ce nu vrea să plece din România, el a răspuns că nu poate pleca pentru că în această țară „rezonează”.

„Chiar cred că țara asta e bine din foarte multe puncte de vedere. Că e condusă cum e condusă, asta e altă problemă și caut în oamenii din jurul meu exemple bune și găsesc. Nu, nu vreau să plec. Vreau să rămân, să încerc să fac tot ce pot eu să fac, cât mai bine. Poate ajută la ceva. Vreau ca și copiii mei să rămână cu mine”, a mai spus el.