Iulian Stanciu, CEO Emag, despre nivelul salariilor, educație și „fenomenul primei generații de milionari” din România

Iulian Stanciu, CEO Emag și unul dintre cei mai bogați români, a vorbit despre salariile din România, educație și retail online într-un interviu realizat de Vitalie Cojocari.

„Banii nu trebuie să îi arăți, ci trebuie să îi folosești pentru a-i ajuta pe ceilalți sau pentru a-i investi, și prin investiția respectivă să produci mai multă valoare”, este de părere Iulian Stanciu, cel care a fondat Emag, cu o avere estimată la peste 200 de milioane de euro.

De ce salariile din România nu sunt „ca cele din Vest”? Răspunsul unui multimilionar

Explicația venită din partea CEO-ul celui mai mare magazin online din România este relativ simplă: nu producem valoare adăugată.

„Salariul are legătură și cu tipul de activitate pe care o desfășurăm, preponderent, în țară. Dacă ne uităm la structura economiei, o să vedem că noi avem o economie care se bazează foarte mult pe export de lucruri primare, brute: animale vii, furaje, lemne, creiere, exportăm lucruri care nu au foarte multă valoare adăugată. Nu exportăm produse sau servicii la care proprietatea intelectuală să rămână în România. În schimb, importăm aceste produse și servicii”, a explicat CEO-ul Emag.

Având în vedere că românii nu au fost învățați să inoveze, o oportunitate foarte mare în România a rămas încurajarea antreprenoriatului, care ar trebui să aibă la bază educația încă din băncile școlii, consideră Stanciu.

„Trebuie să discutăm mai mult despre educație, despre antreprenoriat, despre dezvoltarea economică a României”, spune omul de afaceri român.

Raportat la compania pe care o conduce, Iulian Stanciu a explicat că un angajat necalificat de la Emag primește aproximativ 35-40% din salariul din țările vestice, iar pentru muncitorii calificați se ajunge la 60-65%.

Iulian Stanciu consideră că principalele domenii în care România poate concura cu țările din vestul Europei sunt zona tehnologiei și agricultura. În ceea ce privește agricultura, CEO-ul Emag consideră că România ar trebui să își aleagă un subdomeniu pe care să se axeze, iar apoi să investească în marketing.

Pandemia de Covid-19 a dus la „un salt de 2-3 ani” în retailul online

Pandemia de Covid-19 a dus la schimbarea comportamentului de cumpărare al românilor, consideră CEO-ul Emag, care a observat transformările din România pe parcursul ultimelor luni.

„Lucrurile au mers bine, proabil criza sanitară și criza economică întotdeauna accelerează niște trenduri”, a spus Stanciu cu privire la domeniul de retail online, care „a făcut un salt în față cu 2-3 ani” în actualul context.

Schimbarea comportamentului de consum nu a avut loc dintr-un singur punct de vedere. Pe lângă faptul că oamenii au început să comande mai mult online, în detrimentul magazinelor tradiționale, au început să cumpere din online lucruri pe care nu le comandau înainte, cum ar fi alimente sau produse pentru îngrijirea casei.

„Oamenii au depășit anumite bariere pe care le aveau”, a declarat CEO-ul Emag, a cărui companie este evaluată la peste 1 miliard de dolari.

De asemenea, având în vedere că oamenii merg mai puțin la birou, la întâlniri de afaceri sau în călătorii, au scăzut comenzile pentru anumite produse, cum ar fi haine, aparate foto, genți sau parfumuri.

Per total, Iulian Stanciu estimează o creștere a pieței online cu aproximativ 30% față de anul trecut și consideră că în 2020 această piață va depăși 5 miliarde de euro în România. Această creștere ar putea fi și mai mare, datorită faptului că se apropie sezonul de vârf, în lunile noiembrie și decembrie.

Explicații privind „prima generație de milionari” din România

Iulian Stanciu a renunțat la facultate în anul patru. Asta nu l-a oprit să ajungă la o avere estimată la circa 200 de milioane de euro și o companie de succes.

Deși a avut parte de experiențe inedite cu ajutorul banilor, CEO-ul Emag consideră că „banii nu trebuie să îi arăți, ci trebuie să îi folosești pentru a-i ajuta pe ceilalți sau pentru a-i investi”, făcând referire astfel la „prima generație de milionari” din România, care își afișează averea prin mașini sau case scumpe.

„Eu nu am ținut niciodată banii în bancă. Întotdeauna I-am ținut investiți în companii. Am acțiuni în companii. După ce mi-am satisfăcut nevoile de bază - casă, mașină - am fost fascinat să descopăr lucruri noi și tot felul de experiențe. Cred că banii te ajută să câștigi experiențe -personală, de grup, de învățat sau spiritual - am făcut tot felul de nebunii de-a lungul timpului, banii m-au ajutat să am libertatea de a face ce mi-am droit. Am sărit din avion, am mers cu mașină de formula 1 (…), am pilotat avioane de acrobație în Las Vegas și în San Francisco (…), scufundări și tot felul de alte lucruri. În același timp, am dedicat mult timp și familiei și prietenilor”, a povestit Iulian Stanciu în cadrul Interviurilor lui Vitalie.

În ceea ce privește educația, Stanciu dorește să își reia studiile în anii următori, cel mai probabil la o universitate din Statele Unite.

Sistemul educațional din România, o oportunitate bună de investiție

Întrebat ce notă ar da sistemului educațional din România, Stanciu a spus: „Dacă ne uităm la trecut, aș da o notă de opt sau nouă, dacă ne uităm la viitor aș da o notă de cinci. Nu avem perspective foarte bune”.

Una dintre problemele principale ale sistemului educațional din România este, după cum spune el, discrepanța foarte mare dintre mediul rural și urban.

„La oraș mai există o educație, fie că se face la școală sau cu pregătiri în paralel, pentru că părinții sunt conștienți de nevoia copiilor de a avea o educație și investesc în asta (…). Lucrul ăsta nu se întâmplă la țară, la țară este un dezastru. 30% dintre cei care intră în clasa întâi abandonează până la clasa a opta, iar din cei care ajung la clasa a 8-a, doar 70 % iau examenul și merg la liceu. Asta înseamnă că mai mult de jumătate dintre copiii de la țară sunt analfabeți funcționali”, a spus CEO-ul Emag.

Omul de afaceri a corelat situația și la nivelul salariilor din România și a spus că „nu poti avea salarii mai bune dacă ei nu învață”.

Astfel, Iulian Stanciu consideră că situația din sistemul de învățământ este o oportuinitate potrivită pentru investiții, atât din partea Guvernului cât și din partea companiilor private.

În 2019, Emag a avut venituri totale de aproximativ un miliard de euro și un număr mediu de salariați de aproape 2.500 de persoane.