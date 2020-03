Interviu cu ”cel mai sărac dintre bogații” de la Imperiul Leilor. Ce avere are Cristian Onețiu

Cristian Onețiu, unul dintre investitorii de la ”Imperiul Leilor”, a stat de vorbă cu Vitalie Cojocari despre experiența sa ca om de afaceri, despre cum se câștigă și cum se pierd banii, dar și despre ce înseamnă să fii milionar în România.

În prezent, Cristian Onețiu este un antreprenor de succes, care are business-uri în valoare de peste 100 de milioane de euro și se află în Top 500 Forbes!

El conduce două companii inovatoare pe piața românească -Life Care Corp și BioLogistic - după ce a avut încredere în potențialul ideilor sale și a riscat totul pentru a le lansa: a vândut cele două apartamente pe care le deținea familia sa.

Cu toate acestea, nu se consideră un om foarte bogat, în condițiile în care, în topurile averilor oamenilor de afaceri din România, el se află pe ultimele locuri.

”În top 500 Forbes eram cel mai sărac dintre cei bogați, adică eram pe locul 200 și ceva. Nu puteai intra în topul ăla dacă aveai mai puțin de 5 milioane avere, estimată, bineînțeles, și calculată după indicatorii lor de active, pasive, toate lucrurile care le-au luat în calcul. Acum, de curând, sunt în Top 300 Capital tot printre ultimii, adică 296. Accesul în lista asta e un pic mai sus, dar m-am distrat, că orice s-ar întâmpla, eu tot pe ultimul loc rămân și tot cel mai sărac dintre cei bogați sunt. Dar nu-i rău.” - a declarat Cristian Onețiu în emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”, difuzată exclusiv pe www.stirileprotv.ro.

Întrebat ce avere are, el a confirmat calculele făcute de realizatorii Top 300 Capital: ”Averea mea? Socoteala lor este că depășește 20 de milioane după 20 de ani de muncă.”

Vitalie Cojocari: E mult? E puțin? Tu ce zici?

Cristian Onețiu: ”Nu știu, sărbătorim 15 ani de când am făcut una dintre companiile noastre și am zis că facem un mare chef, că, uite, am ajuns să vindem peste 10 milioane anual, să fim în 20 de țări prezenți și mă gândesc, așa că și Facebook-ul tot acum 15 ani s-a lansat. Nu știu, depinde cu cine te compari, nu?”

”Pentru o viață bună trebuie să ai un pic mai mult de 10.000 de euro lunar fără să faci nimic”

Bineînțeles, standardul de viață al lui Cristian Onețiu - investitor în emisiunea ”Imperiul leilor”, difuzată la Pro TV - este unul ridicat, în comparație cu cei care trăiesc doar dintr-un salariu, de exemplu.

În opinia sa, pentru a avea ”o viață bună”, trebuie să poți cheltui ”un pic mai mult de 10.000 de euro lunar fără să faci nimic”.

Și, chiar dacă îți permite acest lux, omul de afaceri subliniază faptul că nu deține un avion personal și nici nu închiriază insule atunci când pleacă în vacanțe exotice.

Cristian Onețiu: ”Eu știu că pentru a avea o viață bună, oriunde în lumea asta trebuie să ai un pic mai mult de 10.000 de euro lunar fără să faci nimic. Adică oriunde. O viață în medie bună. Dacă vrei o viață foarte bună îți trebuie un pic mai mult, bineînțeles. Pentru mine contează foarte mult ce fac toată ziua, cu cine mă întâlnesc și cu cine stau, ce impact are ceea ce eu fac. Eu am o viață destul de, hai să spun, normală în zona superioară a păturii medii. Nu am privat jet-uri, nu am lucruri excentrice, nu închiriez insule când mă duc .. De multe ori mă duc cu low-cost-uri dacă legăturile sunt mai firești și merg mai repede. Conduc, să zic, mașini mai .. Că îmi plac mie mașinile, dar nu că sunt niște OZN-uri.”

Vitalie Cojocari: 200.000 de euro e o ...

Cristian Onețiu: ”Da, bine, 200.000. Ai găsit-o pe asta care mai scumpă.”

Vitalie Cojocari: A, și câte mașini ai?

Cristian Onețiu: ”Păi o mașină pentru mine, care e jucăria mea. Și o mașină de familie și o mașină de ... să zic așa, a doua mașină de familie.”

În România, dacă lumea știe că ești milionar, începe să îți ceară bani

Cum este să fii milionar în România? Nu foarte bine, mai ales dacă ești o persoană vizibilă în mass media, iar lumea începe să te recunoască pe stradă.

De ce? Pentru că românul este învățat să ceară. Consideră că este ceva normal ca un milionar să doneze bani. Iar dacă cerșitul nu a avut un rezultat satisfăcător .. se mai și supără pe milionar.

Cristian Onețiu: ”Toată lumea vine și spune domne dă-mi și mie, dacă ai, de ce nu-mi dai?”

Vitalie Cojocari: Adică se și supără.

Cristian Onețiu: ”Da, se și supără. Eu am mai făcut o regulă, cam 10 % din ce fac să dau unor oameni care sunt apropiați și care au nevoie..”

Vitalie Cojocari: Cu împrumut sau donezi complet?

Cristian Onețiu: ”Păi la început te gândești cu împrumut, dar după câțiva ani de zile după ce vezi că nu primești nimic înapoi începi să te obișnuiești cu ideea că trebuie să dai pur și simplu. Și cred că 10 % chiar nu e ... Adică, trebuie să începi să dai anumitor cauze sociale care sunt în dificultate, unor organizații pe care le susții..”

Diferența dintre România și SUA la nivel de mentalitate: ”Dacă tu ai reușit să ai, mie de ce nu-mi dai?”

O altă problemă în România - când vine vorba despre mentalitate și stil de viață - este modalitatea prin care un om consideră că merită să trăiască mai bine.

Venit recent dintr-o călătorie din Statele Unite ale Americii, Oneșiu i-a povestit corespondentului Pro TV Vitalie Cojocari care este adevărata diferență dintre români și americani: gândirea.

Cristian Onețiu: ”Am discutat și cu alții, tocmai am fost în State 3-4 săptămâni acum câteva luni, și acolo filosofia e alta: dacă tu ai reușit să faci înseamnă că și eu pot să fac, învață-mă cum! La noi e: dacă tu ai reușit să ai, eu de ce n-am? Mie de ce nu-mi dai? Suntem puțin ... așa, încă afectați de acest comunism socialism în care noi trebuie să avem egal chiar dacă nu muncim la fel, chiar dacă doar unii fac, alții mulți nu fac, iar cei care o dată la 4 ani de zile promit că fac, nu fac.”

De altfel, nu de puține ori, lui Onețiu i s-a reproșat faptul că ar fi furat ca să facă această avere...

Cristian Onețiu: ”Ce ai tu și n-avem noi? Lasă-mă, mă, că știu eu că ai furat”

Vitalie Cojocari: Ți-a zis cineva asta?

Cristian Onețiu: ”Aaa, da! Mulți! Chiar am avut un interviu cu cineva și spuneam că am lucrat la țigări. Și scria unul acolo, aa, păi dacă a lucat la țigări înseamnă că taică-su era ceva mare șmecher.”